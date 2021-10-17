Лучшие приложения для покупки авиабилетов

Путешествия в наше время настоящий тренд. Как ни зайдешь в Инстаграм — все вокруг куда-то ездят. И хоть в последнее время с туризмом все продвигается не очень хорошо, некоторые возможности для новых открытий все же есть. При этом для многих пользователей покупка авиабилетов — настоящая проблема. Поэтому предлагаем вашему вниманию подборку приложений, с которой решить данную задачу станет еще проще.

Я летаю много. Даже очень много. Но беда в том, что денег на это мало. Поэтому задача стоит не просто найти способ добраться из точки А в точку Б, а сделать это с максимальной выгодой.

В каких местах точно не стоит делать фотографии.

За годы различных поездок внутри страны я понял, что для этого есть универсальное решение — авиакомпания Победа. Дешево и сердито. Мы же сегодня поговорим про комфортный перелет. Ну, знаете: откинуть сидение, поставить руку на подлокотник, покушать в конце концов.

Авиасейлс авиабилеты

Про данный сервис, думаю, слышали все. Я использую его в качестве основного приложения для поиска уже не первый год. Плюс ко всему, частенько замечаю в рекламе на YouTube или других площадках.

Aviasales одна из самых больших программ для покупки билетов в России. По некоторым данным он учитывает предложения 728 авиакомпаний, включает лоукостеры и чартеры. Местный интерфейс очень простой и понятный в использовании. Как только открываете приложение, оно сразу понимает где вы находитесь, а если тапнуть в пункт «Куда», напомнит, какие рейсы вы смотрели ранее.

Я заметил, что частенько многие пользователи после покупки билета любят смотреть возраст самолета, его модель, среднее время задержек и прочее. Специально для вас Aviasales выводит всю информацию в билет.

Скачать Aviasales

Есть также различные дополнительные характеристики: Сложный маршрут, раздел «Куда можно», учитывающий ковидные ограничения. Удобно, что отдельным пунктом вынесены Горячие билеты. Обычно я планирую свои поездки от обратного: есть дешевые билеты — летим. Нет — пусть весь мир подождет. Кроме того, в Aviasales можно также забронировать отель (в приложение интегрирован Booking.com)

Очень увлекает раздел «Короче о городах». Ради него я захожу сюда даже когда не летаю. Здесь представлено описание различных районов города с советами от AviaSales в неформальной подаче. Рекомендую и вам заглянуть.

Skyscanner — авиабилеты дешево

Если AviaSales больше популярен в России, то SkyScanner работает по всему миру. Источников для поиска на этой площадке больше, а значит и варианты поинтереснее. Понятно, что если вы летите зарубеж — стоит присмотреться именно к нему. Подробнее о «сканере» рассказывал автор AndroidInsider.ru Александр Богданов. Рекомендую ознакомиться.

У сервиса огромное количество разных поднастроек: Пересадки, длительность, время, аэропорты. Отдельно можно выбрать рейсы с сокращенным выбросом CO2, указать стыковочные рейсы. Вариантов очень много.

Скачать Skyscanner

Единственное, что неприятно: не самый удобный интерфейс, который еще и переодически подлагивает. Также учтите, что в Skyscanner можно забронировать отель или автомобиль.

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Onetwotrip — приложение для путешествий

Не менее популярное приложение, чем Skyscanner. Главное, что отличает его от другого софта — очень крутая служба поддержки. Сколько лет уже существуют специальные технические чаты, где можно обсудить все проблемы, но разговор по телефону не заменит никто.

Меня крайне раздражает, когда не удается дозвониться до оператора. И хоть COVID внес некоторые ограничения, здесь сделать это гораздо легче. Также кроме авиабилетов здесь можно купить жд билеты, что очень удобно. Плюс, если забронируете сразу перелет+отель, то сэкономите до 30% стоимости. А если копить бонусы, которые дают за каждую поездку — еще больше.

Интерфейс OneTwoTrip предельно прост и интуитивно понятен. SkyScanner нервно дышит где-то в сторонке. Также, как и в Aviasales, есть отдельные статьи: где отдохнуть осенью или куда поехать с детьми. Они только на первый взгляд кажутся ненужными. На деле же очень хорошо дополняют поиск. У меня бывали случаи, когда хотел улететь в Москву, а покупал билеты в итоге в Калининград.

Скачать OneTwoTrip

За каждую покупку на OneTwoTrip вы накапливаете трипкоины (так называются бонусы), 1 трипкоин = 1 рублю. За ж/д билеты можно получить на бонусный счёт до 3% от цены билета. Накопленные трипкоины можно потратить на следующие путешествия.

КупиБилет — билеты на самолет

Маленький, да удаленький — именно так я бы хотел описать его в данной подборке. Несмотря на то, что сервис ищет билеты только среди 250 авиакомпаний, приятнее и дружелюбнее, чем КупиБилет, встретить пока не удалось. Оформление ну очень симпатичное.

Я летал с ним буквально пару раз, но за это время уже успел высоко оценить их сервис. Быстрая поддержка в чате (хоть и не звонки, но хорошо), сообщения на E-mail перед каждым отлетом и прилетом, удобное бронирование — все при нем.

Скачать КупиБилет

Существует также своя программа лояльности. Программа копит баллы за каждый купленный вами билет. В итоге летать получается достаточно выгодно. В последствии можно заменить бонусы на приличную скидку. Если ищете крутой сервис — КупиБилет однозначно стоит вашего внимания.

Какие каналы точно стоит почитать в Telegram.

А каким приложением для покупки билетов пользуетесь вы? Может быть сталкивались с каким-нибудь безобразием в одном из сервисов? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.