В каких местах точно не стоит делать фотографии

Думаю, вы не раз встречали кадры, где энтузиасты что-то снимают на камеру смартфона, а мужчина в форме охранника пытается им препятствовать, указывая на знак, запрещающий фотографировать. Порой это действительно кажется смешным, ведь мы живем во времена Интернета, где шила в мешке не утаишь. Но это не совсем так: свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, об этом уж точно не стоит забывать. В некоторых случаях это запрещено по закону, в других же — исходя из морально-этических соображений или по техническим требованиям. Разобрали несколько кейсов, чтобы вы не забывали, в каких местах не стоит делать фотографии.

Запрет на фотосъемку в музеях

С одной стороны, музей может взимать плату за фотографирование. Многие посетители начинают спорить со служащими, но они всего лишь выполняют свою работу. У музеев есть определенные тарифы, которых они должны придерживаться. Во всяком случае, такое можно встретить только в крупных музеях. Кроме того, нет закона, запрещающего съёмку в таких местах, несмотря на то, что раньше действовала определенная инструкция, запрещающая проносить на территорию музея съемочную аппаратуру. Если столкнулись с чем-то подобным (ну, всякое бывает), напомните сотрудникам, что ее отменили в 2009 году.

Если и говорить о запретах на съемку в музеях, то это закреплено в правилах посещения. Например, в Третьяковской галерее нельзя снимать со вспышкой — она может разрушать древние рукописи. А вот Пушкинский музей не запрещает этого делать, но просит соблюдать правила приличия и не мешать другим посетителям.

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Разрешено ли фотографировать в магазине

Очень часто между сотрудниками и покупателями возникают разногласия по поводу фотосъёмки в торговом зале. Пункт 1 статьи 9 ФЗ №149 гласит о том, что ограничить к получению информации можно только на основании федерального закона с целью защиты здоровья, нравственности, прав и интересов других лиц. При отсутствии законного запрета местные органы самоуправления не могут вам ничего запрещать. В то же время интерьер магазина, товар и ценники являются общедоступной информацией, и сотрудники не имеют права вас в этом ограничивать. Это ваше законное право для получения необходимой информации.

Можно ли фотографировать людей на улице

Прямого запрета на это нет. Улица — это общественное место, где вы можете спокойно делать фотоснимки всего того, что пожелаете нужным. Но все же будьте внимательны. Эксперты отмечают, что полученная фотография не должна содержать главным фоном конкретного человека как основной объект съемки. Только в этом случае она будет законно полученным изображением.

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Фото на концерте

На некоторых массовых мероприятиях или концертах организаторы просят людей не делать фотоснимков. Обычно это объясняется закрытостью мероприятия, а также тем, что вспышка или сам процесс могут помешать артистам. Тем не менее, закон не запрещает этого делать. По этой причине вас не могут заставить отказаться от съемки, но могут попросить, уповая на вашу добросовестность. А вы нарушаете такие правила, делая «шпионские» снимки? Поделитесь в нашем Telegram-чате!

Почему нельзя фотографировать на кладбище

Кстати, об этической составляющей. Фотографии в таких местах делают по разным причинам: для работ по благоустройству, в личных целях, если захоронение находится в другой стране. В этом случае, на всякий случай, нужно уточнить в администрации учреждения насчет подобных ограничений, чтобы не создавать конфликтные ситуации. Но, например, если вы храните фото в своем смартфоне, то они могут нести негативную энергетику. Решать, как к этому относиться, вам.

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Что нельзя фотографировать

Тем не менее, давайте вернемся в позитивное русло. В Новой Зеландии законодательно запрещено делать снимки птиц киви — считается, что это мешает их размножению. А в Тунисе нельзя фотографировать флаги — это объясняется тем, что турист не всегда может понять, какое здание можно снимать, а какое нельзя. Например, государственные учреждения и полицейские посты. Интересные правила в Марокко: там нельзя делать снимки людей в форме, военных объектов, а также действует полный запрет на съемку резиденций короля и его кортежа.

В Германии разрешено снимать на камеру объекты искусства, которые находятся постоянно, а не выставлены на временное обозрение. Несмотря на это, в число подобных объектов не входят знаменитый дворец Сан-Суси в Потсдаме и все дворцы Берлина и Бранденбурга. Опубликовав подобное в Instagram, вы рискуете навлечь неприятности.

Любите фотографировать? Помните, что в некоторых местах есть ограничения, их лучше соблюдать. Но если вас принуждают к удалению фотографий или ограничивают в их создании, у вас есть законное право с этим не согласиться.