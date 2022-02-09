Лучшие способы перенести WhatsApp с Android на iPhone в 2022

Ватсап — это мессенджер с мировым именем. Им пользуются, даже если не очень его любят. А не любить его есть за что. За неудобный интерфейс, необходимость регулярно выполнять резервное копирование и, конечно, отсутствие синхронизации между разными устройствами. Из-за этого его даже невозможно перенести с одного смартфона на другой, если они работают под управлением разных операционных систем. По крайней мере официально. Но существует куча обходных способов, которые сглаживают этот недостаток.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон

По умолчанию перенести Ватсап с Андроида на Айфон нельзя по одной простой причине. Она заключается в шифровании сообщений, которое использует мессенджер. Дело в том, что чаты защищаются по протоколу end-to-end, из-за чего прочитать их можно только на двух устройствах — устройстве отправителя и устройстве получателя. Однако это не значит, что вклиниться в эту цепочку нельзя совсем. Особенно, если у вас есть специальная программа, такая как Tenorshare iCareFone Transfer.

Скачайте Tenorshare iCareFone Transfer себе на компьютер;

Подключите iPhone и Android-смартфона к компьютеру по кабелю одновременно;

На стартовом экране Tenorshare iCareFone Transfer нажмите «Передача»;

Дождитесь завершения процедуры резервного копирования и нажмите «Продолжить»;

Подтвердите перенос вводом номера телефона, к которому привязан аккаунт WhatsApp;

Дождитесь завершения процедуры и отключите смартфоны от ПК.

Tenorshare iCareFone Transfer

Предназначение Tenorshare iCareFone Transfer заключается в том, чтобы передать резервную копию с чатами с одного устройства на другое. По сути, утилита в данном случае выступает в роли конвертера бэкапов, делая так, чтобы резервная копия Ватсап с Android была распознана и могла использоваться на iPhone. Таким образом, ничего противоправного в этом нет. Просто создатели этой утилиты сделали благое дело и фактически выполнили работу разработчиков WhatsApp, которые могли сделать то же самое, но почему-то не захотели.

Отправить чат по почте WhatsApp

Если использование стороннего софта не для вас, можете попробовать передать чаты с iPhone на Android по электронной почте. Это одобренный мессенджером способ, поэтому WhatsApp включает в себя весь необходимый инструментарий. Сообщения передаются просто в текстовом формате, а потом загружаются на новое устройство либо с медиавложениями, которые вы передавали и получали, либо без них. Другое дело, что в целом это не очень безопасно, да и к удобству переноса чатов таким образом тоже есть вопросы.

Запустите WhatsApp у себя на смартфоне с Android;

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Чаты»;

Здесь выберите «История чатов» — «Экспорт чата»;

Отметьте галочкой чат, который хотите перенести;

Выберите, переносить ли медиавложения из чата;

Подтвердите отправку документов с вашей перепиской;

Откройте письмо с чатами WhatsApp на своём iPhone;

Скачайте его себе на смартфон и примените изменения.

Учитывайте, что медиавложения WhatsApp могут занимать довольно много места. Поэтому и письмо с чатами может оказаться весьма тяжеловесным, если вы решите отправить переписку Ватсап вместе со всеми накопленными файлами. Правда, сами сообщения и вложения отправятся по отдельности, потому что имеют несовместимые друг с другом форматы, но будут упакованы в один архив, так что потерять их у вас точно не получится. Жаль только, каждый чат придётся отправлять отдельно, потому что отправить их все вместе невозможно.

Как передать Ватсап на другой телефон

Впрочем, перенос WhatsApp с Андроида на Айфон можно выполнить и по-другому. Специально для этого в Google Play есть приложение Wutsapper. Оно позволяет напрямую переносить переписку между Android и iOS без использования внешнего оборудования. Всё, что вам потребуется, — это кабель, которым будет необходимо соединить два смартфона. На этом всё. Правда, учитывайте, что вам скорее всего понадобится кабель с разъёмами Lightning и USB-C либо MicroUSB. А большинство комплектных проводов имеют стандарт USB-A.

Скачайте приложение Wutsapper себе на Android;

Запустите его, нажмите «Начать» — «Android на iPhone»;

Авторизуйтесь в своём аккаунте WhatsApp и выберите, какие данные перенести;

Подключите смартфоны друг к другу по кабелю;

Авторизуйтесь в WhatsApp на iPhone и нажмите «Начать передачу»;

Выберите «Перенести всё» и дождитесь завершения процедуры.

Этот метод выглядит как довольно удобный, учитывая, что он не требует использования внешнего оборудования. Однако учитывайте, что, во-первых, бесплатная версия Wutsapper передаёт не все ваши чаты, а, во-вторых, ограничивает вас в выборе данных, которые необходимо передать. Я уже не говорю о том, что не уверен в безопасности данного способа, учитывая, что вам придётся логиниться в своей учётной записи WhatsApp через стороннее приложение. Так что пользоваться ли им, решать вам.

Как передать чаты WhatsApp с Samsung на iPhone

На самом деле перенести чаты Ватсап можно и другим способом, просто он имеет ряд ограничений. Не по объёму передаваемых данных, а по количеству совместимых устройств. Из Android-смартфонов он поддерживает только Самсунги, а передача чатов Ватсап производится только в одну сторону — с Айфона на Андроид. Таким образом получается игра в одни ворота, в которой пользователи iPhone и все остальные остаются фактически не у дел. Впрочем, не описать этот способ мы не можем.

Откройте приложение WhatsApp у себя на iPhone;

Перейдите в раздел «Настройки» и выберите «Чаты»;

Здесь нажмите кнопку «Перенести чаты на Android»;

Подключите iPhone к смартфону Samsung по кабелю;

Отсканируйте айфоном QR-код на экране Samsung;

Нажмите «Начать» на iPhone и дождитесь завершения переноса;

После этого настройте свой смартфон Samsung;

Запустите WhatsApp на Samsung и авторизуйтесь;

Нажмите «Импортировать» и завершите активацию.

Tenorshare iCareFone Transfer

Как видите, прямой перенос недоступен и тут. Чтобы отправить чаты WhatsApp между iPhone и Android, вам потребуется воспользоваться приложением Samsung SmartSwitch, используемый для переноса данных со старого смартфона на новый. Не сказать, что это большая проблема, но до удобства Telegram, который позволяет восстановить чаты просто по вводу номера телефона, Ватсапу ещё далеко. С этой точки зрения Tenorshare iCareFone Transfer выглядит куда более привлекательно.