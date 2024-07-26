Мошенники воруют с помощью СберБанк Онлайн. Ты переведешь им деньги и даже не заметишь подвох

Когда мы слышим словосочетание «мошенники и СберБанк», то обычно представляем себе ситуации, при которых ничего не подозревающему человеку звонят какие-то люди, представляются сотрудниками службы поддержки и просят назвать CVC-код карты, благодаря чему преступникам и удается украсть деньги. Схема отработана годами, а ведутся на нее преимущественно пенсионеры и пользователи с отсутствием финансовой грамотности и знания базовых правил цифровой безопасности. Но недавно мастера разводов придумали новый способ, и теперь мошенники воруют деньги с помощью СберБанк даже у относительно грамотных людей, а под угрозой оказываются все клиенты Сбера без исключения.

Как мошенники воруют через СберБанк

Почти каждый из нас пользуется переводами через СберБанк. При помощи приложения на Андроид делается это буквально за пару кликов, и мошенники научились пользоваться удобством мобильного банкинга. Что происходит? Ничего не подозревающий человек получает уведомление от СберБанк Онлайн, в котором сообщается о входящем переводе определенной суммы денег от совершенно незнакомого человека.

Что сделает каждый из нас в подобной ситуации? Скорее всего, махнет рукой или бросится обзванивать знакомых с целью уточнить, кто перевел деньги. Но тут происходит кульминация развода, и жертва получает SMS-сообщение от человека, который перевел деньги (также возможен звонок). В послании говорится, что был случайный перевод через СберБанк, а еще содержится просьба вернуть случайно отправленную сумму на указанный номер.

После этого многие из тех, кто сначала махнул рукой, вспоминают о совести и ставят себя на место человека, случайно совершившего перевод. Ну как тут не вернуть деньги? На добро надо отвечать добром, правильно?

Вот только проблема заключается в том, что мошенник не переводил жертве никаких денег. Выходит, ничего не подозревающий владелец смартфона с приложением СберБанк Онлайн просто скинул донат преступнику. Прокололся, но где?

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Сообщения в СберБанк Онлайн

Уведомление от СберБанк Онлайн, которое поступило на телефон жертвы, — это просто сообщение с текстом. Сравните его с оповещением, приходящим в случае, если на карту реально поступили деньги.

Чувствуете разницу? Ну, конечно! Однако в торопях, когда тебе приходит уведомление от Сбера, и тут же прилетает SMS-сообщение, жертва просто не успевает среагировать и понять, что ее разводят.

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И как же мошеннику удается отправить сообщение через СберБанк без перевода денег? А очень просто:

Он запускает СберБанк Онлайн. Жмет кнопку «Новый перевод». Вводит номер телефона жертвы, к которому привязана карта Сбера. Вместо совершения денежного перевода просто пишет текст сообщения о якобы входящем зачислении.

Но как отличить простое сообщение СберБанка от перевода денег? Можно удостовериться в подлинности или ложности уведомления по визуальным признакам, как это сделали мы, но лучше — самостоятельно проверить переводы в Сбере.

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Как посмотреть переводы в СберБанке

Если вдруг вы получите сообщение о зачислении денежных средств, обязательно посмотрите переводы в СберБанке, воспользовавшись следующей инструкцией:

Запустите СберБанк Онлайн. Откройте вкладку «История». Нажмите на «Тип операции» и выберите «Зачисления».

На экране появится список всех зачислений, включая входящие переводы. Также в меню «Тип операции» можно выбрать «Переводы», но в таком случае вы должны понимать, чем входящие отличаются от исходящих: сумма зачислений выделяется зеленым цветом и перед ней стоит знак «+».

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Итак, если вы видите уведомление СберБанка о зачислении, а потом приходит сообщение или поступает звонок, и человек рассказывает свою историю о случайной ошибке при выборе получателя, обязательно проверяйте список входящих переводов в приложении — возможно, вас просто разводят.

Перевел деньги мошенникам — как вернуть

А что, если самое страшное уже произошло, и человек перевел деньги мошенникам? Можно ли их вернуть? К сожалению, нет. Если вы сами совершили перевод, и он отображается в истории СберБанк Онлайн, путь назад закрыт. Как фарш обратно не провернешь, так и деньги не вернешь.

Впрочем, есть положительные подвижки в этом направлении. Так, с недавних пор при совершении переводов банки начали пробивать номера получателей по базам мошенников. Если номер в списке — входящие транзакции будут заблокированы. Но, как видим, эта мера не решает проблему, когда перевод уже совершен.