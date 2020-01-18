Эта история, как и многие другие, появлявшиеся на страницах AndroidInsider.ru, началась с того, что ко мне обратился мой знакомый и спросил, можно ли измерить шум с помощью смартфона. Ну, чтобы было точно и в децибелах, уточнил он. Недолго думая, я дал утвердительный ответ, ведь микрофон-то у смартфонов есть, значит, и шум измерять они могут. Поэтому я взял и отправил товарища в Google Play за соответствующим приложением, дав попутные наставления о том, что софт нужно выбирать с оглядкой на средний рейтинг и отзывы других пользователей. Но я ошибся. Во всём.

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Практически сразу после данных наставлений я поинтересовался у товарища, что именно он собрался измерять. Нет, тогда мыслей о собственной ошибке у меня ещё не было, а вопрос был задан из праздного интереса. Тот ответил что-то про шумящий холодильник, который слышно во всей квартире, и мы благополучно распрощались. Однако – сам не знаю почему – мысль об измерении шума не оставила меня и после. Поэтому довольно скоро я обнаружил себя штудирующим сайты о звуке, методиках его измерения и прочем. Делюсь выжимкой с вами.

Как измерить шум со смартфона

Большое значение при измерении шумов имеет методика, которой необходимо следовать неукоснительно, чтобы результат получился верным. Поэтому то, что приложения позволяют измерить шум в децибелах, ещё не является гарантией правильности произведённых измерений. А соблюсти все требования к измерению в домашних условиях будет попросту невозможно.

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Думаю, вы знаете, или, по крайней мере, слышали, что обычно измерения проводятся с использованием специального аппарата под названием шумомер. Это небольшой прибор размером со смартфон, у которого с одной стороны расположен микрофон, вынесенный за пределы корпуса на небольшой дужке. Так достигается эффект направленности, который позволяет вести запись звука, исходящего из конкретной области. К тому же этот самый микрофон всегда обёрнут пористым материалом, исполняющим роль отсекателя. Он нужен для того, чтобы отсечь резкость. А у смартфона такого нет.

Что нужно для измерения шума

Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Большое значение имеет расстояние, с которого производится замер. Если вы хотите измерить шум холодильника, как и мой товарищ, учитывайте, что на заводе или в сервисных центрах, когда замеряют уровень шума, делают это со строго определённого расстояния, не говоря уже о специальных условиях, о которых речь пойдёт ниже. Не зная этих тонкостей, вы рискуете получить совершенно ошибочный результат, даже если умудритесь напялить на микрофон своего смартфона кусочек поролона, чтобы сымитировать функцию отсекателя. Убедиться в этом довольно просто. Скачайте подходящее приложение и дважды измерьте громкость своего голоса. Первый раз поднесите микрофон ко рту вплотную, а второй – разместите его на расстоянии вытянутой руки. Уверяю вас, результаты получатся кардинально разными.

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Ну, и, конечно, не стоит забывать об условиях измерений. Звук, как и газ, имеет свойство распространяться по помещению и, чем оно больше, тем меньше оказывается его концентрация. Поэтому, если попытаться провести измерения в тесной кухне и в огромном спортзале, показания будут отличаться. Чтобы этого не происходило, во-первых, подбирается помещение соответствующей площади, которая обычно не раскрывается рядовым пользователям, а, во-вторых, всё помещение обивается поролоном, чтобы изолировать его от внешних шумов. По той же причине измерения проводятся в комнатах без окон, из которых так же может проходить внешний шум.

Стоит ли покупать приложения для измерения шума

Напрашивается какой-то вывод, не так ли? Побаловаться с измерения шумов с помощью смартфона в принципе можно, однако для того чтобы получить точный результат, чтобы использовать полученные показания в дальнейшем, вам, вероятно, мобильника явно не хватит. По этой же причине настоятельно не рекомендуем покупать платные приложения для измерения шумов, которые обещают, что с их помощью можно произвести все измерения даже в условиях деревенского сарая. Ведь толку от этого всё равно не будет.