Можно ли смартфоном измерить уровень шума 0

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов

Эта история, как и многие другие, появлявшиеся на страницах AndroidInsider.ru, началась с того, что ко мне обратился мой знакомый и спросил, можно ли измерить шум с помощью смартфона. Ну, чтобы было точно и в децибелах, уточнил он. Недолго думая, я дал утвердительный ответ, ведь микрофон-то у смартфонов есть, значит, и шум измерять они могут. Поэтому я взял и отправил товарища в Google Play за соответствующим приложением, дав попутные наставления о том, что софт нужно выбирать с оглядкой на средний рейтинг и отзывы других пользователей. Но я ошибся. Во всём.

Измерить уровень шума смартфоном можно, но в общем-то не нужно

Читайте также: Как на Android переключать песни длительным нажатием на кнопки регулировки громкости

Практически сразу после данных наставлений я поинтересовался у товарища, что именно он собрался измерять. Нет, тогда мыслей о собственной ошибке у меня ещё не было, а вопрос был задан из праздного интереса. Тот ответил что-то про шумящий холодильник, который слышно во всей квартире, и мы благополучно распрощались. Однако – сам не знаю почему – мысль об измерении шума не оставила меня и после. Поэтому довольно скоро я обнаружил себя штудирующим сайты о звуке, методиках его измерения и прочем. Делюсь выжимкой с вами.

Как измерить шум со смартфона

Смартфон при всём желании не может исполнять роль шумомера

Большое значение при измерении шумов имеет методика, которой необходимо следовать неукоснительно, чтобы результат получился верным. Поэтому то, что приложения позволяют измерить шум в децибелах, ещё не является гарантией правильности произведённых измерений. А соблюсти все требования к измерению в домашних условиях будет попросту невозможно.

Читайте также: Как на Android блокировать отвлекающие приложения

Думаю, вы знаете, или, по крайней мере, слышали, что обычно измерения проводятся с использованием специального аппарата под названием шумомер. Это небольшой прибор размером со смартфон, у которого с одной стороны расположен микрофон, вынесенный за пределы корпуса на небольшой дужке. Так достигается эффект направленности, который позволяет вести запись звука, исходящего из конкретной области. К тому же этот самый микрофон всегда обёрнут пористым материалом, исполняющим роль отсекателя. Он нужен для того, чтобы отсечь резкость. А у смартфона такого нет.

Что нужно для измерения шума

Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Большое значение имеет расстояние, с которого производится замер. Если вы хотите измерить шум холодильника, как и мой товарищ, учитывайте, что на заводе или в сервисных центрах, когда замеряют уровень шума, делают это со строго определённого расстояния, не говоря уже о специальных условиях, о которых речь пойдёт ниже. Не зная этих тонкостей, вы рискуете получить совершенно ошибочный результат, даже если умудритесь напялить на микрофон своего смартфона кусочек поролона, чтобы сымитировать функцию отсекателя. Убедиться в этом довольно просто. Скачайте подходящее приложение и дважды измерьте громкость своего голоса. Первый раз поднесите микрофон ко рту вплотную, а второй – разместите его на расстоянии вытянутой руки. Уверяю вас, результаты получатся кардинально разными.

Читайте также: Как на Android скрыть вводимый пароль

Ну, и, конечно, не стоит забывать об условиях измерений. Звук, как и газ, имеет свойство распространяться по помещению и, чем оно больше, тем меньше оказывается его концентрация. Поэтому, если попытаться провести измерения в тесной кухне и в огромном спортзале, показания будут отличаться. Чтобы этого не происходило, во-первых, подбирается помещение соответствующей площади, которая обычно не раскрывается рядовым пользователям, а, во-вторых, всё помещение обивается поролоном, чтобы изолировать его от внешних шумов. По той же причине измерения проводятся в комнатах без окон, из которых так же может проходить внешний шум.

Стоит ли покупать приложения для измерения шума

Напрашивается какой-то вывод, не так ли? Побаловаться с измерения шумов с помощью смартфона в принципе можно, однако для того чтобы получить точный результат, чтобы использовать полученные показания в дальнейшем, вам, вероятно, мобильника явно не хватит. По этой же причине настоятельно не рекомендуем покупать платные приложения для измерения шумов, которые обещают, что с их помощью можно произвести все измерения даже в условиях деревенского сарая. Ведь толку от этого всё равно не будет.

Теги

Новый комментарий