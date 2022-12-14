Можно ли восстановить переписку в Telegram после удаления

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Герман Вологжанин 0

Мессенджер Telegram дает массу возможностей управления чатами. В частности, вы можете удалить отдельное сообщение или очистить всю переписку, если хочется полностью прекратить общение с человеком. Порой подобная функциональность приводит к целому ряду неудобств. Кто-то удаляет чаты случайно, а у кого-то после удаления возникает потребность вернуть сообщения. Попробуем разобраться, как восстановить переписку в Телеграм, и что для этого потребуется.

Можно ли восстановить переписку в Telegram после удаления. В WhatsApp восстановить переписку можно, а как насчет Telegram? Фото.

В WhatsApp восстановить переписку можно, а как насчет Telegram?

Можно ли восстановить удаленную переписку в Телеграм

В процессе использования Telegram вы должны были догадаться, что он является, пожалуй, самым безопасным мессенджером. Когда вы отправляете сообщение, информация загружается в зашифрованном виде на серверы Телеграма, после чего доставляется получателю. При этом пересылаемые данные не архивируются, в отличие от того же WhatsApp, пользователь которого может в любой момент восстановить чаты при помощи резервной копии.

Как восстановить переписку в WhatsApp

Телеграм позволяет удалить сообщения, после чего они исчезают с серверов мессенджера. Но у пользователя есть выбор: очистить переписку только у себя или у себя и своего собеседника. В первом случае сообщения останутся на устройстве человека, с которым у вас открыт чат. Правда, на вашем смартфоне они не будут отображаться даже после того, как вы решите вновь вступить в переписку. Выход в ситуации только один — попросить человека переслать сообщение.

Можно ли восстановить удаленную переписку в Телеграм. Павел Дуров сделал Telegram самым безопасным мессенджером, но не самым удобным. Фото.

Павел Дуров сделал Telegram самым безопасным мессенджером, но не самым удобным

Еще хуже обстоят дела в случае, если вы удаляли чат Telegram не только у себя, но и у собеседника. Тогда сообщения исчезают безвозвратно и их невозможно восстановить. С одной стороны, это подтверждает безопасность мессенджера, с другой — доставляет тот самый дискомфорт, который пользователи WhatsApp видят только в страшных снах.

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Как восстановить чат в Телеграм

Формально все-таки можно восстановить переписку в Телеграм, у вас есть только 5 секунд после нажатия кнопки «Удалить». Как только вы это сделаете, в нижней части экрана появится окно с обратным отсчетом. Если успеть нажать кнопку «Отмена», чат восстановится.

Как восстановить чат в Телеграм. У вас есть всего 5 секунд, чтобы восстановить переписку в Telegram. Фото.

У вас есть всего 5 секунд, чтобы восстановить переписку в Telegram

К сожалению, это единственный способ вернуть переписку после ее очистки. В то же время есть несколько превентивных способов, помогающих минимизировать последствия удаления сообщений, если вдруг ваш собеседник решит очистить чат.

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Как сохранить чат в Телеграм

В отличие от WhatsApp, Телеграм не дает возможность создать резервную копию чатов, чтобы впоследствии их восстановить. Но в вашем распоряжении остается 3 альтернативных варианта сохранения переписки, с которыми нужно ознакомиться, если вы не хотите потерять сообщения.

Как сделать скриншот в Telegram

Если вы переживаете, что собеседник воспользуется функцией удаления чата, то предлагаю заранее сделать скриншот в Телеграм. Для этого необходимо одновременно нажать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.

Как сделать скриншот в Telegram. Как правило, для создания скриншота нужно одновременно нажать на нижнюю качельку регулировки громкости и кнопку питания. Фото.

Как правило, для создания скриншота нужно одновременно нажать на нижнюю качельку регулировки громкости и кнопку питания

Более подробно о том, как сделать скриншот на телефоне, мы рассказывали в отдельном материале. Все рассматриваемые там способы подойдут и для Telegram. Но, как вы понимаете, это далеко не самый удобный способ.

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Как в Telegram добавить сообщение в избранное

Также существует папка Избранное в Телеграме, позволяющая хранить переписку без создания скриншота. Если вы удалите чат, но предварительно сохраните сообщения, они продолжат отображаться в папке. Это касается не только текста, но и прикрепленных файлов. Так что обязательно посмотрите, как добавить сообщение в Избранное:

  1. Откройте переписку.
  2. Тапните по сообщению.
  3. Нажмите кнопку «Переслать».
  4. В качестве получателя выберете «Избранное».
Как в Telegram добавить сообщение в избранное. Добавив сообщения в Избранное, вы не потеряете их даже после очистки чата со своим собеседником. Фото.

Добавив сообщения в Избранное, вы не потеряете их даже после очистки чата со своим собеседником

Конечно, отправлять сообщения в Избранное по одному неудобно. Поэтому, если переписка объемная, рекомендую задержать палец на посте, а затем выделить все необходимые реплики. Так вы перешлете сразу несколько сообщений.

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Экспорт чата в Телеграм

Наиболее рациональным способом сохранить сообщения в Телеграм является экспортирование чата. Функция доступна только в десктопной версии мессенджера, в связи с чем вам потребуется установить Telegram на ПК, скачав EXE-файл с официального сайта. Далее, чтобы сделать экспорт чата в Телеграм, действуйте по инструкции:

  1. Откройте переписку.
  2. Нажмите на «Три точки».
  3. Выберете опцию «Экспорт истории чата».
  4. Укажите типы файлов, которые нужно добавить в резервную копию.
  5. Нажмите кнопку «Экспортировать» и дождитесь окончания процесса создания бэкапа.
Экспорт чата в Телеграм. Если вам важно только содержание, то смело экспортируйте чаты, сохраняя их на ПК. Фото.

Если вам важно только содержание, то смело экспортируйте чаты, сохраняя их на ПК

Как только процесс закончится, вы сможете найти резервную копию Телеграм в папке, расположенной по пути «Этот компьютер» > «Загрузки» > «Telegram Desktop». Здесь вы увидите каталог с названием в формате «ChatExport_2022-12-13», где числа означают дату создания бэкапа. Внутри вас ждут сообщения, сохраненные в расширении «.html», а также папки с отдельными видами контента (например, «images» для изображений). Увы, импортировать резервную копию обратно в Telegram не получится.

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