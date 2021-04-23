Как в Ватсапе восстановить удалённую переписку

WhatsApp – мессенджер чрезвычайно нелогичный. По крайней мере, для тех, кто когда-либо пользовался Телеграмом. Не знаю, чем руководствовались его разработчики, но многие функции и интерфейсные элементы в Ватсапе будто специально устроены так, чтобы в них разобралось минимальное количество пользователей. Возьмите хоть сквозное шифрование, хоть редактирование и удаление сообщений, хоть восстановление резервных копий – в любом случае у вас появится куча вопросов. Ну, а кому как не нам давать на них ответы?

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Иронично, что один из самых популярных вопросов в нашем телеграм-чате звучит так: «Как восстановить удалённую переписку в WhatsApp?». Казалось бы, где Телеграм, а где Ватсап… Но, видимо, пользователи и сами понимают, что найти ответ на свой вопрос в Ватсапе им вряд ли удастся, а тут хотя бы есть шанс, что тебе помогут. В общем-то, так и есть.

Как вернуть удалённое сообщение в Ватсапе

Начать предлагаю с того, то в WhatsApp сообщения удаляются двумя способами. Первый способ (о нём я рассказывал вот в этой статье) предполагает непосредственное удаление самим отправителем, который может это сделать только в первый час после отправки. А второй заключается в автоматическом удалении вообще всех ваши чатов при переустановке приложения, при переезде на новый смартфон или при смене номера телефона, к которому привязан аккаунт.

Если сообщение удаляет сам отправитель, восстановить его, как правило, нет никакой возможности. Разве что успеть сделать резервную копию до того, как он решится на удаление. Поэтому, если вы заподозрили, что послание, которое вам отправили, может быть удалено, сделайте следующее:

Запустите WhatsApp и откройте контекстное меню;

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Чаты»;

Здесь выберите вкладку «Резервная копия чатов»;

Нажмите «Резервное копирование» и дождитесь сохранения.

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Теперь, если ваш собеседник решит удалить какое-то из своих сообщений и вы это заметите, у вас будет возможность вернуть его, восстановив резервную копию. Поскольку копия была сохранена, когда удалённое послание ещё не было удалено, при её восстановлении оно тоже восстановится. Другое дело, что предугадать заранее, что собеседник решит удалит что-то из того, что он написал, обычно не представляется возможным, если только вы не обладаете каким-то особенно сильным предчувствием.

Как восстановить резервную копию в WhatsApp

Куда проще дела обстоят с восстановление всей переписки целиком, которая удаляется при переустановке приложения или смене устройства. Как ни странно, методика здесь примерно та же, только предугадывать заранее ничего не придётся. Главное – заранее настроить автоматическое сохранение резервной копии, привязав к аккаунту WhatsApp хранилище Google Drive, если у вас Android, и iCloud – если iOS.

Скачайте WhatsApp и запустите его у себя на смартфоне;

Введите свой номер телефона, к которую привязан аккаунт;

Подтвердите восстановление из резервной копии и выберите нужную;

Дождитесь, пока все сообщения восстановятся, и переходите к общению.

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Очень важно заранее включить автоматическое сохранение резервной копии, чтобы вы имели возможность восстановить всю свою переписку, если вдруг это станет нужно. По умолчанию резервные копии включают в себя текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии, но не видеоролики. Это сделано из соображений экономии пространства в облаке. Но при желании вы можете включить сохранение видео, если считаете, что они для вас важны, либо, если у вас есть действующая подписка на Google Drive.