На Android вышел фейковый Cyberpunk 2077 Mobile. Чем он опасен

Производительность современных смартфонов уже давно сравнялась с базовыми настольными решениями. Однако разработчики почему-то уже давно бросили выпускать масштабные и требовательные игры для мобильных платформ, которые смогли бы задействовать весь доступный потенциал вычислительной мощности. Видимо, сказывается продолжающееся распространение облачных игровых сервисов, которые открывают возможность запускать консольные тайтлы на смартфонах, независимо от их производительности. Но спорить с тем, что потребность в нативных играх по-прежнему никуда не делась, совершенно бессмысленно.

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Группа злоумышленников запустила фейковую версию игры Cyberpunk 2077 Mobile для Android. Они тщательно подготовились к этому, создав не только сам установочный файл игры, который на самом деле представляет собой вредоносное приложение, но и веб-сайт, имитирующий Google Play. Предполагается, что пользователь, который будет искать мобильную версию игры, наткнётся на поддельный каталог и, поверив в его реальность, скачает APK и заразит свой смартфон. Мы не будем давать ссылок во избежание распространения, но при желании вы сможете найти его самостоятельно.

Мобильная версия Cyberpunk 2077

Вредоносное приложение, которое распространяется под видом Cyberpunk 2077 Mobile, представляет собой вирус-вымогатель. Попадая на устройство жертвы, он запрашивает серию разрешений, после чего захватывает над ним контроль и блокирует его. В результате пользователь фактически лишается доступа к своему устройству, однако ему предлагают снять блокировку, заплатив выкуп. Его размеры не разглашаются, возможно, потому что он отличается от страны к стране либо потому что пока ещё слишком мало человек попалось на эту удочку.

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Важно понимать, что никакой Cyberpunk 2077 Mobile для Android не существует. Более того, разработчики студии CD Projekt Red, которые являются создателями оригинальной игры, даже не планируют выпускать портированную версию для мобильных устройств. Дело в том, что игра слишком требовательна к ресурсам, поэтому сложно себе представить, что даже самый мощный смартфон потянет её хотя бы на минимальных настройках, не говоря уже о чём-то более серьёзном. Впрочем, поиграть в Cyberpunk 2077 на Android всё-таки можно.

Как играть в Cyberpunk 2077 на Android

Для этого вам понадобится потоковый облачный сервис. Это может быть хоть Google Stadia, об использовании которого в России мы рассказывали в отдельной статье, хоть GeForce Now, который работает у нас в стране официально. На нём и остановимся:

Скачайте из Google Play приложение GeForce Now;

Пройдите регистрацию или авторизуйтесь в сервисе;

Найдите в поиске Cyberpunk 2077 и откройте страницу игры;

Добавьте игру в библиотеку Steam (предварительно нужно авторизоваться в системе) и запустите её.

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Помните, что игра Cyberpunk 2077 через облачные сервисы представляет собой управление картинкой, тогда как все манипуляции по обработке игры обеспечивают удалённые сервера. Поэтому для того, чтобы всё шло гладко, вам потребуется быстрое и стабильное соединение с интернетом, а также контроллер, которым придётся управлять игровым процессом. Всё-таки Cyberpunk 2077 не адаптирована для сенсорных экранов, поэтому ей требуется физический элемент управления. В принципе, можно попробовать обойтись наэкранными кнопками, но это уже будет совсем не то.