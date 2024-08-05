Научился управлять телефоном Xiaomi с планшета без лишних приложений. Спасибо HyperOS

Каждый уважающий себя производитель старается построить вокруг своих смартфонов целую экосистему умных устройств. В то же время многие из них забывают, что экосистема — это не только разнообразие гаджетов, но и удобное взаимодействие между ними. Данный недочет начала устранять компания Xiaomi, выпустив оболочку HyperOS. Однако китайцы так и не объяснили, как пользоваться взаимосвязанностью Xiaomi, а в интернете до сих пор не было инструкции, рассказывающей о том, как подключить телефон Xiaomi к планшету. Придется мне исправлять эту несправедливость.

Что такое Взаимосвязанность Xiaomi

Функция Взаимосвязанность Xiaomi появилась в обновлении HyperOS. Причем случилось это не сразу, а после выхода версии 1.0.3.0. Поэтому, если вы используетесь более ранней сборкой, то с высокой долей вероятности не сможете воспользоваться подключением телефона к планшету.

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Взаимосвязанность Xiaomi прячется в одноименном разделе настроек смартфонов и планшетов, но компания ни говорит ни слова о том, для чего нужна эта функция и как ею пользоваться.

Взаимосвязанность Xiaomi — это функция, позволяющая осуществлять удаленное управление смартфоном или умными часами с экрана планшета, не прикасаясь к ним. Зачем? Например, чтобы передать файлы с Xiaomi на Xiaomi без лишних телодвижений или перенести данные с разбитого телефона.

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Кроме того, есть пара вспомогательных фишек вроде поиска телефона дома. Завалялся где-то? Взаимосвязанность Xiaomi поможет воспроизвести на нем звук, чтобы его было легче найти.

Как подключить телефон Xiaomi к планшету

А теперь самое главное — как пользоваться взаимосвязанностью Xiaomi. Информации об этом нет ни на официальных ресурсах компании, ни в обзорах ее смартфонов и планшетов, а потому перед вами самый настоящий эксклюзив. Во-первых, чтобы управлять телефоном с планшета Xiaomi, нужно соблюсти несколько условий:

оба устройства подключены к одной сети Wi-Fi;

на обоих устройствах активирован Bluetooth;

на обоих устройствах используется один и тот же аккаунт Xiaomi.

Во-вторых, на смартфоне и планшете нужно включить взаимосвязанность Xiaomi. Если такого раздела настроек нет — настроить сопряжение двух устройств не получится.

В-третьих, необходимо включить Xiaomi Smart Hub — элемент интерфейса, через который и будет осуществляться сопряжение:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Уведомления и стройка состояния». Активируйте переключатель «Xiaomi Smart Hub». Если все сделано верно, в Центре управления появится плитка Xiaomi Smart Hub.

Обратите внимание, что Xiaomi Smart Hub доступен только при использовании новой версии Центра управления. Если вы используете обычную шторку уведомлений, ее придется поменять через раздел настроек «Стиль Центра управления».

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Все, что было описано выше — лишь подготовительный этап. Но он выполняется только один раз, а для подключения телефона Xiaomi к планшету нужно:

Открыть Центр управления на планшете. Нажать на иконку смартфона в Xiaomi Smart Hub. Выбрать опцию «Просмотреть рабочий стол».

То же самое можно сделать на смартфоне, в случае с которым требуется аналогичным образом открыть Центр управления, выбрать планшет в Xiaomi Smart Hub и нажать «Общий доступ к рабочему столу».

Если все было сделано правильно, на экране планшета появится рабочий стол смартфона, и вы сможете в полной мере осуществлять удаленное управление мобильным устройством.

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Как работает взаимосвязанность Xiaomi

Окно, которое появляется на планшете, — это не просто трансляция экрана, а кликабельный интерфейс. Вы можете в полном объеме удаленно управлять телефоном. К сожалению, изменить размер окна нельзя, но его можно скрыть, сделав свайп вправо.

Если вы захотите передать файл с телефона на планшет, просто задержите на нем палец и перетащите на иконку нужного приложения. Необходимо просто сохранить — откройте Проводник, хочется перекинуть данные через мессенджер — перетащите файл в Telegram или WhatsApp.

По умолчанию файл сохраняется в папке MiShare, но вы можете выбрать любой другой каталог, предварительно открыв его через Проводник планшета.

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Как отключить телефон Xiaomi от планшета

Взаимосвязанность Xiaomi активно расходует заряд аккумулятора, оттого на смартфоне автоматически включается режим энергосбережения. Пользоваться функцией на постоянной основе не стоит. А потому вы должны своевременно отключить телефон от планшета Xiaomi. Для этого достаточно погасить экран планшета и подождать несколько секунд или сделать следующее:

Открыть Центр управления на планшете. Выбрать смартфон. Нажать на «Просматривается рабочий стол».

То же самое можно сделать на смартфоне, деактивировав опцию «Показ Рабочего стола на планшете» в Центре управления. Если вы знаете про другие способы взаимодействия, расскажите о них в телеграм-чате AndroidInsider.ru.