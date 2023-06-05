Все способы вытащить данные с разбитого телефона на Android

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Герман Вологжанин

Как бы производители ни нахваливали защитные стекла своих смартфонов, их экраны часто разбиваются, а это делает взаимодействие с гаджетом практически невозможным. Даже если у вас есть достаточное количество свободных денег, и вы в состоянии сегодня же купить новое устройство, все равно нужно предпринять меры, чтобы вытащить данные с разбитого телефона. Поэтому давайте рассмотрим все способы, позволяющие спасти информацию.

Все способы вытащить данные с разбитого телефона на Android. Даже если смартфон не включается, из него все равно можно достать информацию. Фото.

Даже если смартфон не включается, из него все равно можно достать информацию

Что делать, если разбил телефон

Если человек разбил телефон, то желательно сразу же обратиться в сервисный центр для замены экрана. С новым дисплеем вы и данные вытащите самостоятельно, и сможете продолжать пользоваться устройством как ни в чем не бывало. Время поджимает, а лишних денег нет? Тогда самостоятельно оцените состояние гаджета.

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Если смартфон не работает, то единственное, что можно сделать в попытке достать информацию — восстановить резервную копию на втором смартфоне. Разумеется, этот вариант будет актуальным при наличии бэкапа.

Что делать, если разбил телефон. Синхронизация с сервисами Google — ваше спасение, если смартфон не включается. Фото.

Синхронизация с сервисами Google — ваше спасение, если смартфон не включается

Если девайс включается, но не работает тачскрин, нужно попытаться получить управление над устройством. Сделать это получится, подключив мышку к телефону. Она может быть проводной или беспроводной, но в обоих случаях необходимо купить OTG-переходник.

Купить OTG-переходник

С помощью компьютерной мыши вы можете управлять устройством. Но только при условии, что текущее состояние экрана позволяет хоть что-нибудь разглядеть. В этом отношении все нормально? Тогда прочитайте наш текст с рассказом о том, как передать любой файл с телефона. Если же после падения на экране появились полосы или другие дефекты, сильно затрудняющие обзор, придется искать другие способы вытащить данные.

Читайте также: Что делать, если не работает тачскрин

Как подключить разбитый телефон к компьютеру

Самый простой способ вытащить данные с телефона с разбитым экраном — подключить его к компьютеру через USB-кабель, а затем — скопировать все на ПК. Но тут есть пара нюансов. Во-первых, чтобы компьютер увидел мобильное устройство, смартфон нужно разблокировать. Во-вторых, на вашем гаджете должна быть активирована передача данных. По умолчанию она деактивирована, а включается через всплывающее окно, появляющееся на экране после сопряжения с ПК.

Как подключить разбитый телефон к компьютеру. Компьютер обнаружит содержимое смартфона только при условии, что на нем активирована передача данных. Фото.

Компьютер обнаружит содержимое смартфона только при условии, что на нем активирована передача данных

Тем не менее, попробовать подключить смартфон к компьютеру все равно стоит. Если ПК обнаружит мобильное устройство, смело перекидывайте все данные. Если нет — понадобится вывести экран разбитого телефона на компьютер по инструкции, которая будет изложена далее.

Как вывести разбитый телефон на компьютер

Вывести экран разбитого телефона получится только в том случае, если ранее на мобильном устройстве была активирована отладка по USB. Предположим, вы из тех, кто ее включал. Тогда скачайте и установите на компьютер программу ADB Run.

Скачать ADB Run

Эта довольно простая консоль, которая поможет нам вывести разбитый телефон на компьютер. Взаимодействие с ней происходит при помощи ввода цифр, соответствующих определенному пункту меню. Как только вы напишите нужное число, подтвердите ввод нажатием на «Enter».

Как вывести разбитый телефон на компьютер. Меню программы ADB Run. Фото.

Меню программы ADB Run

Надеюсь, вы хотя бы примерно поняли принцип работы ADB Run и теперь готовы узнать, как вывести экран разбитого телефона на компьютер:

  1. Запустите ADB Run.
  2. Перейдите в раздел «Manual Command and Unlock Bootloader» (7), а затем — «Control Android out Windows» (9).
  3. В следующем окне выберите «Go to Website Java» (1), чтобы скачать комплект разработчиков Java Development Kit, который понадобится для вывода изображения на экран.
  4. Теперь выберите «Run Control Android out Windows».
  5. Наконец, откроется окно, где вам понадобится указать путь к папке, в которой лежит JDK.

После этого в окне Java Development Kit появится изображение с разбитого Android-устройства. Более того, вы даже сможете управлять разбитым экраном. А в случае, если с настройкой JDK возникнут проблемы, посмотрите видео, на котором подробно описывается весь процесс.

Все способы вытащить данные с разбитого телефона на Android. Как вывести разбитый телефон на компьютер. Фото.

После вывода изображения с разбитого телефона на компьютер останется подтвердить передачу данных и перекинуть все содержимое внутренней памяти на ПК. Также вы сможете создать бэкап Android, чтобы восстановить ее на новом устройстве, а еще ADB Run даже без трансляции экрана позволяет сохранить резервную копию на компьютере через пункт «Backup» (12).

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Как перекинуть фото с разбитого телефона

Если ни один из рассмотренных вариантов не помог, или устройство после падения не включается, то вы все равно сможете перекинуть фото с разбитого телефона. Правда, только при условии, что ранее на мобильном устройстве была включена синхронизация с Google Photo:

  1. На компьютере откройте сайт photos.google.com и авторизуйтесь.
  2. Перейдите в настройки сервиса, нажав на шестеренку.
  3. Откройте вкладку «Экспорт данных» и нажмите «Сохранить резервную копию».
    4. Как перекинуть фото с разбитого телефона. Фотографии с телефона автоматически загружаются в Google Photo, если включена синхронизация. Фото.

    Фотографии с телефона автоматически загружаются в Google Photo, если включена синхронизация

  4. Выберите однократный экспорт.
  5. Теперь скачайте архив с фотографиями по ссылке, которая придет на почту, или во вкладке «Экспорт данных» настроек сервиса Google Photo.

    6. Как перекинуть фото с разбитого телефона. В архиве будут содержаться все фотографии, загруженные в Google Photo. Фото.

    В архиве будут содержаться все фотографии, загруженные в Google Photo

Также вы можете перекидывать по одной фотографии. Для этого нужно открыть картинку, нажать на «три точки», а затем — «Скачать». Но, разумеется, загрузка всей резервной копии намного удобнее.

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Контакты с разбитого телефона

Похожим образом вы можете достать контакты с разбитого телефона Андроид. Но в этом случае придется обратиться к сервису Google Contacts, с которым по умолчанию синхронизированы почти все мобильные устройства:

  1. Откройте сайт contacts.google.com и войдите в аккаунт.
  2. Нажмите кнопку экспорта.
  3. Выберите vCard и нажмите «Экспортировать».
Контакты с разбитого телефона. Контакты скачиваются еще быстрее. Фото.

Контакты скачиваются еще быстрее

Теперь останется восстановить файл экспорта на другом Android-устройстве. О том, как это сделать, вы узнаете в отдельном материале, где мы описывали способы переноса контактов с телефона на телефон.

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