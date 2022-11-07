Не открываются файлы на телефоне. Что делать

Смартфон — многофункциональное устройство, которое безо всяких оговорок можно назвать карманным компьютером. Мы пользуемся этим гаджетом не только для общения с близкими и веб-серфинга, но для работы с файлами. С помощью смартфона можно посмотреть видео или фото, прочитать документ или электронную книгу. Но иногда случается так, что не открываются файлы на телефоне. Проблема довольно распространенная, но легко решаемая.

Как открыть файл на телефоне

Для работы с загруженной информацией на мобильном устройстве предусмотрено множество приложений. Это и «Галерея» для просмотра фото, и «Музыка» для проигрывания треков. Но все без исключения файлы доступны через программу «Проводник», которая также может называться «Менеджер файлов». Запустите ее, а затем — тапните по ярлыку файла.

Файл должен автоматически открыться в приложении, которое предназначено для работы с ним. Воспроизведение песни начнется через «Музыку», а APK откроется через встроенный инсталлятор. Так это выглядит в теории, но на практике может появиться ошибка с текстом «Невозможно открыть файл» или с чем-то подобным.

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Не открывается файл — общие советы

Для начала рассмотрим общие причины, почему не открывается файл. Чаще всего проблема связана с отсутствием необходимого софта. Конечно, производитель смартфона старается установить необходимое ПО, но предусмотреть все потребности пользователей не удается. Поэтому в первую очередь проверьте расширение файла и подыщите приложение для работы с ним.

Вторая причина — неправильное расширение. Такое часто бывает, когда вы загружаете файлы через браузер, который дописывает лишние символы. Обычно проблема решается переименованием. Но также стоит учитывать, что файл мог быть поврежден или скачан не до конца. Тогда его 100% не получится открыть.

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Наконец, чтобы любой файл на телефоне Андроид открывался без каких-либо трудностей, не забывайте своевременно обновлять программное обеспечение. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельном материале. Ну а теперь перейдем к частным случаям, когда не открываются файлы на Андроид.

Не открываются фото на телефоне

Как правило, изображения — это самый простой тип файлов, с которым работает смартфон. Но и тут могут возникнуть проблемы. Особенно после загрузки картинок из интернета. Браузер приписывает им лишние символы, переименовывая расширение «.jpg» в «.jpg-large». Проблема решается вручную:

Найдите файл через проводник. Задержите палец на его ярлыке. Нажмите кнопку «Переименовать» (может скрываться во вкладке «Еще»). Сотрите лишние символы, указанные в расширении, и подтвердите сохранение изменений.

Если ошибку не получится устранить — установите одно из приложений для просмотра фотографий. Но не исключайте вероятность того, что фото не открывается по причине повреждения файла.

Не открывается видео на телефоне

С видеороликами дела обстоят сложнее. Но в первую очередь вы все равно должны убедиться, что файл не поврежден, а его расширение указано правильно. Итак, на смартфоне по умолчанию установлен проигрыватель для работы с видео. Но он поддерживает далеко не все форматы и кодеки.

Программа MX Player может исправить ситуацию, но это не единственное приложение для просмотра видео. Советую ознакомиться и с другими видеоплеерами на Андроид.

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APK не открывается

APK — формат установочных пакетов приложений. Тут, как и в случае с другими файлами, сначала нужно убедиться в отсутствии повреждений и правильности указанного расширения. Скачивать дополнительный софт, чтобы открыть APK, не нужно. Зато требуется проверить, что вы не забыли выдать разрешение на установку из неизвестных источников.

Подробно этот процесс описан здесь, ну а я лишь дополню сказанное выше еще одной причиной, почему не устанавливается приложение. Скорее всего, проблема заключается в отсутствии совместимости. А еще не получается открыть APK из-за ошибки при синтаксическом анализе пакета. Впрочем, решение есть.

Как открыть документ на телефоне

Особенно часто у пользователей не открывается документ на телефоне. Причина банальна: разработчик не позаботился об установке программного обеспечения для работы с текстовыми файлами, таблицами, презентациями и прочими видами информации.

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Решение тут может быть одно — установить недостающее приложение. ПДФ на телефоне откроет Adobe Acrobat Reader, DOC или DOCX — Microsoft Word, а XLCX на Андроид — Microsoft Excel или Google Таблицы.

Если я вдруг забыл упомянуть о каком-то расширении, то вам достаточно ввести его в поисковую строку Google Play. Магазин сразу выдаст несколько приложений, которые предназначены для работы с данным форматом.