Лучшие приложения для хранения и просмотра фотографий на Android

Для работы с фотографиями можно пользоваться штатным приложением галлереи, которое есть на каждом смартфоне, но зачастую они обладают только базовыми функциями. У них нет таких возможностей обработки, нет возможности поиска изображений и тому подобного. Сторонние приложения предлагают не только это, но даже возможности хранения фотографий в облаке. Все это делает сторонние альтернативы более интересными и функциональными. Мы подобрали для вас несколько вариантов, включая самые логичные от именитых производителей. Некоторыми из них мы пользуемся сами, а какие-то пробовали, но не смогли остаться с ними навсегда из-за личных предпочтений. Несмотря на это, они пользуются большим спросом и имеют хорошую репутацию. Как говорится, все люди разные.

Google Фото — самое популярное хранилище фото

Несмотря на то, что Google Фото больше не будет предлагать бесплатное неограниченное хранилище с июня следующего года, это, вероятно, лучший вариант галереи для большинства людей. Вы все равно получите 15 ГБ бесплатного онлайн-хранилища, которое можно расширить за небольшую ежемесячную плату. Можно хранить все свои фото и видео в одном месте и не беспокоиться о резервном копировании, поскольку приложение сделает это за вас. Как только вы купите новое устройство и войдете в систему, сразу получите доступ к своим материалам.

Вдобавок ко всему Google Фото имеет отличный набор функций. Вы можете быстро найти определенные изображения, просто выполнив поиск по ним. Кроме этого, приложение также может группировать людей. Есть даже довольно неплохие инструменты для редактирования фотографий и видео, которых стало еще больше в недавнем обновлении.

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Помимо этого многие пользователи высоко ценят пользовательский интерфейс приложения, называя его по-настоящему удобным. Не зря же это самый популярный в мире инструмент для работы с галереей.

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Simple Gallery — функциональная галерея

Приложение Simple Gallery (Простая галлерея в русском Google Play) доступно как в обычном, так и в Pro-варианте. Обычную версию еще можно скачать, но разработчики уже не утруждают себя ее поддержкой.

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В Pro-версии за единовременную плату вы получите отличное приложение-галерею, которое высоко ценит огромное количество пользователей. Simple Gallery не только предлагает очень простой и изящный пользовательский интерфейс, но и обладает множеством функций.

Это приложение даже позволяет настраивать его внешний вид, что нечасто встречается в подобных продуктах. В нем есть много инструментов для редактирования и различные другие функции. Можно даже настроить как отображать название файла, если для вас это важнее, чем само изображение. Хватает в нем и других функций, для ознакомления с которыми достаточно бесплатной версии, а дальше уже решите сами, покупать ли версию ”Pro”.

Скачать Simple Gallery

Скачать Simple Gallery Pro

Piktures — резервные копии фотографий

Если вам нужна галерея, которая позволит создавать резервные копии изображений и видео в облаке и получить к ним прямой доступ, Piktures — это то, что вам нужно. Вы можете легко подключить это приложение, например, к Google Диску и сохранить все свои данные в резервной копии. Дальнейший доступ к ним так же будет обеспечиваться через приложение. Многие пользователи высоко ценят дизайн Piktures. Это одно из самых красивых приложений-галерей в Google Play. Но это не только обертка. Им действительно удобно и приятно пользоваться.

Приложение даже предлагает вам способ скрыть ваш личный контент. И дает много инструментов для редактирования фотографий. Кроме всего прочего, оно может работать с GIF, проигрывая их и создавая собственные. А еще в нем есть встроенный сканер QR-кодов и многое другое.

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Slidebox — галлерея в стиле Tinder

Название этого приложения говорит само за себя. Slidebox — одно из самых необычных приложений-галерей, доступных для Android. Оно предлагает забавный способ организации ваших фотографий, которые сортируются, как в Tinder. Вы можете просматривать фотографии в полноэкранном режиме и смахивать в сторону, чтобы упорядочить их. Также можно провести пальцем вверх, чтобы удалить ненужные фотографии, или выбрать альбом для их сортировки.

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Для борьбы с дубликатами приложение может предложить вам свою версию того, что ему кажется лишним, а вы свайпом удалите это. При этом приложение можно использоваться с другими галлереями на Android и разработчики всячески поддерживают такую возможность.

Вы можете использовать это приложение, чтобы просто систематизировать фотографии, которые затем можно будет получить через другое приложение в аккуратно отсортированном виде. Пользовательский интерфейс этого приложения минималистичен, но это не мешает ему быть удобным и функциональным инструментом.

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A+ Gallery — галерея для Android в стиле iOS

A + Gallery будет отличным выбором, для тех, кто переходит на Android с iOS и ему чего-то не хватает. Это приложение создано с учетом философии дизайна iOS, и разработчик не пытается это скрыть. При этом оно отлично работает на Android и в то же время хорошо выглядит. Дизайн самого приложения чистый, минималистичный и в нем уделяется большое внимание самому контенту.

A + Gallery может автоматически организовывать ваши фотографии в альбомы, и вы также можете скрыть некоторые из них, если захотите. Вы можете искать фото и видео по дате, местоположению и даже цвету изображения. Так же есть возможность скрыть фотографии и видео, которые не предназначены для посторонних глаз. Для этого есть защита паролем.

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Кроме этого, приложение позволяет работать с фотографиями не только локально, но и на сторонних облачных ресурсах. Выбор может показаться не очень большим, но такая функция на самом деле очень полезна.

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