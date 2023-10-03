Нейросеть придумала альтернативные концовки Игры престолов, Метода, Топей и других сериалов

Несмотря на то что нейросети уже давно применяются в пользовательском сегменте, долгое время они работали с исключительной скрытностью. Однако с течением времени на рынке стали появляться генеративные ИИ с человеческим лицом, которыми стало можно пользоваться прямо на своём смартфоне. Чего только стоит сервис Шедеврум с YandexGPT в основе, который хоть и запустился совсем недавно, уже прошёл довольно большой путь в своём развитии. Теперь он не только талантливо рисует по запросам пользователей, но и сам генерирует контент, сопоставимый по уровню драматургии с произведениями мировых писателей и сценаристов.

Наверняка вы не раз ловили себя на мысли, что любимый сериал, который вы смотрели на протяжении нескольких лет, закончился не так, как вам бы хотелось. Конечно, в ряде случаев можно просто отмахнуться от экранизации и перечитать книгу, где события нередко развиваются совершенно иначе, но большинство сериалов не основано ни на чём, кроме сценария. Поэтому фанаты попросили нейросеть Шедеврум придумать альтернативные концовки для популярных сериалов, если бы они существовали в параллельной вселенной.

Концовка сериала Игра престолов

Если вы пришли сюда по запросу из подзаголовка, то вряд ли боитесь спойлеров. Поэтому позволю себе напомнить вам, чем-таки завершилась знаменитая телевизионная сага по романам Джорджа Мартина. В финале «Игры престолов» Дейенерис Таргариен побеждает Короля Ночи и разбивает армию Серсеи Ланнистер в Королевской Гавани, но генетический код Безумного Короля и навалившиеся страдания дают о себе знать, и мать драконов в порыве безумия дотла сжигает город вместе с его жителями. Джон Сноу убивает обезумевшую возлюбленную и уходит в Ночной дозор, новым обладателем железного трона становится Бранн, а королевой севера — Санса Старк.

Шедеврум, впрочем, увидел концовку сериала иначе. В представлении нейросети после убийства Дейенерис Джон Сноу не уходит на стену, а остается править в Вестеросе. Он объединяет все семь королевств, превращая их в единое государство. Для этого ему приходится завершить войну и пойти на мир со своими врагами, объявив амнистию противникам. Джон вводит свободу слова и вероисповедания, запрещает рабство и создает новые школы и университеты для образования молодёжи.

Несмотря на позитивность реформ Джона Сноу, он сталкивается с сопротивлением, исходящим от знатных семейств Вестероса. Его жизнь проходит в непрерывном противостоянии, но ему удаётся сохранить целостность государства. В финале он умирает от старости, а его сын Роберт становится новым императором. Он продолжает политику своего отца, развивая семь королевств под одним флагом. Сериал заканчивается на оптимистической ноте.

Что стало с Тони из сериала Клан Сопрано

Сериал «Клан Сопрано», как и «Игра престолов», завершается очень неоднозначно. Нам показывают сбор семьи Сопрано в кафе. Первым приходит Тони и садится ждать своих близких. Затем приходит его его жена, сын, а потом и дочь. В финальной сцене камеру наводят на лицо Тони, и на этом повествование обрывается. Некоторые фанаты даже решили, что сериал не закончился, а либо они испытывают проблемы с воспроизведением, либо их ждёт еще что-то вроде продолжения.

Шедеврум решил не разочаровывать тех, кто ждал динамичную развязку, и предложил более интересную концовку. В версии нейросети Тони Сопрано остается в живых и продолжает решать проблемы, которые перед ним возникают. Ему удаётся отыскать себе новых союзников, готовых выступить на его стороне в борьбе за власть и контроль над нью-йоркской мафией, главой которой он в итоге и становится. Тони выстраивает собственную империю, борется с наркозависимостью и пытается найти баланс между двумя жизнями.

Что было в конце сериала Король и Шут

Смерть Горшка в сериале «Король и шут» была предопределена реальными событиями, на которых и основывался сценарий. Чувствуя приближение конца, он пытается отвлечься творчеством, но его выступления уже не имеют той яркости и успеха, как раньше. Незадолго до смерти Горшок всё-таки мирится с Князем благодаря жене последнего, которая разглядела его страдания и подтолкнула мужа к миру с давним другом. В какой-то момент, будучи на даче под Питером, Горшок видит Шута и понимает, что его время пришло. Они долго разговаривают о жизни, а потом душа Горшка заходит в озерную воду под песню «Утренний рассвет».

Шедеврум, не будучи скованным обязательством отталкиваться от реальных событий, придумал альтернативную концовку, которая фанатам скорее всего понравится даже больше. Нейросеть решила оставить Горшка живым и позволила ему изменить свою жизнь. В альтернативной концовке он начинает работать учителем музыки в детском саду, где в том числе ставит театральные представления как режиссер. Увлечённость делом и отдача детей превращает их маленький театр в один из лучших в городе. Горшок продолжает писать музыку, которые становятся хитами. Его треки помогает людям искать вдохновение и свой жизненный путь. Жизнь героя наполняется смыслом, его любовь к искусству множится, и он продолжает жить счастливо.

Что случилось с Сашей Белым в конце Бригады

В оригинальном сериале «Бригада» после смерти друзей Саша Белый отправляет семью за границу, а сам остаётся в России. Перед титрами мы видим чёрный экран и звук выстрела пистолета, так что фактически концовка остаётся открытой. Неизвестно, кто и в кого стрелял. Однако у Шедеврума есть более внятная и интересная версия.

По мнению нейросети, тот выстрел был выстрелом в Сашу Белого, но он выжил после покушения, хоть и получил тяжёлые травмы. Врачи смогли спасти его, но он остался инвалидом и решил, что это хороший шанс для него стать тем, кем он всегда мечтал быть. А именно вулканологом. Ему удалось добиться признания и стать одним из самых видных учёных в этой области.

Фил, который, как выяснилось, выжил после покушения в больнице, тоже решил изменить свою жизнь. Он занялся строительством и добился успеха. Они продолжили дружить с Сашей, а через несколько лет организовали благотворительный фонд помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф, который впоследствии стал самым крупным в России.

Продолжение Сверхъестественного, где Дин жив

Как и положено главным героям, Дин Винчестер из «Сверхъестественного» гибнет в самом конце сериала на охоте. После его смерти Сэм создает семью и живёт долгую и счастливую жизнь, а, когда умирает и он, то воссоединяется с братом в раю. У Шедеврума, впрочем, есть собственный взгляд на события, которыми должен был кончиться знаменитый сериал.

Дин и Сэм Винчестеры сталкиваются с потусторонним существом, которое может уничтожить Вселенную. В схватке Дин жертвует собой ради спасения брата и всех остальных, но ему удаётся вернуться к жизни при помощи древнего заклинания. Они воссоединяются с братом продолжают вместе бороться со злом.

Чем закончился сериал Остаться в живых

«Остаться в живых», или Lost — один из моих любимых сериалов, и я лично остался недоволен тем, как он закончился. Нам не объяснили природу острова, вызвав лишь ещё больше вопросов. Да, Джеку удалось убить Человека в чёрном, но он сам получил смертельное ранение и погиб. Он успел назначить Хьюго хранителем острова и позволил спастись всем остальным. Но к чему всё это было, мы так и не поняли.

В представлении Шедеврума остров столкнулся с неожиданной катастрофой, к которой привели действия Джейкоба и Человека в чёрном. Герои осознают, что у них есть выбор: позволить острову исчезнуть, утянув за собой всю вселенную, либо восстановить равновесие и спасти мир. Джек и Кейт объединяют свои усилия с остальными и спасают реальность.

В результате герои обнаруживают, что остров был не просто источником мистической энергии, а порталом в другие миры. Они позволяют стабилизировать реальность и восстановить мировой баланс. Сериал завершается на оптимистической ноте. Герои примиряются, а зритель понимает, что вера в лучшие человеческие качества способна творить чудеса.

Продолжение сериала Метод

В конце сериала «Метод» выясняется, что убийцей был психолог Самарин. Он гипнотизировал людей и заставлял их убивать его жертв. Ему удалось даже подчинить себе разум Меглина в попытке убить Есению, однако тому удаётся пересилить разум маньяка. В результате Меглин бежит из больницы, они встречаются с Есенией и уезжают в неизвестность. Но Шедевруму такой исход не понравился.

В продолжении, придуманном нейросетью, Меглина начинают преследовать кошмары о том, что он сделал с людьми, которых допрашивал. Он страдает от чувства вины за свои действия и прошлые преступления. Однажды Меглин получает звонок от одной из потерпевших, которая просит его помощь в найти убийцу её мужа.

В ходе расследования Меглин выясняет, что убийца — это его бывший подозреваемый. Герой осознаёт, что в своё время по ошибке отпустил его, а его методы поиска преступников были ошибочными. Меглин отказывается быть сыскарём и уезжает в Америку, чтобы начать там новую жизнь, которая больше никогда не будет прежней.

Что на самом деле случилось в сериале Топи

Оригинальная концовка сериала «Топи» подтверждает теорию о том, что всему виной — отравленная вода, в которую сбрасываются химикаты местной фабрики. То есть никакой мистики во всём происходящем не было, а а место имели банальные галлюцинации, связанные с употреблением нежелательных веществ. Фанатам такой финал не очень понравился, поэтому Шедеврум предложил альтернативный исход.

В нём главный герой отказывается от рационального объяснения происходящего и начинает верить в мистику. Денис начинает больше общаться с местными жителями, которые уверяют его в истинности происходящего. Однажды он встречает девушку из будущего, которая просит помочь вернуться ей назад во времени и предотвратить гибель человечества.

Поначалу Денис сомневается, но всё же решается помочь новой спутнице. Им удаётся добиться своей цели, Денис возвращается в настоящее, но обнаруживает, что попал в другое измерение. Там нет его друзей и он не может вернуться в Москву. Тогда Денис решает остаться в Топях и обустраивает свой быть здесь, отказавшись от старой жизни и начав новую.

Сериал Бумажный дом и его концовка

В конце сериала «Бумажный дом» профессору всё-таки удается украсть золото, которое они, однако, быстро теряют. Чтобы попытаться как-то спасти ситуацию, он объявляет об исчезновении золотого запаса Испании, что вызывает массовую панику и потенциальный крах правительства. Тимайо соглашается на переговоры, а профессор предлагает заменить настоящие слитки на поддельные, отпустив грабителей в обмен на молчание. Так и поступают: грабителей выносят в мешках, сымитировав их гибель, и отпускают с миром. Странная и слишком позитивная концовка.

Шедеврум считает, что события должны были пойти по другому сценарию. Преступники ограбили банк и скрылись с золотом, а затем, как водится, решили изменить свою жизнь и отправились путешествовать по миру. Увиденное поразило их до глубины души, после чего они вернулись в Испанию и создали фонд помощи нуждающемуся, заложив украденное. Такая себе сказка о Робин Гуде на новый лад.

Финал сериала Мир дружба жвачка

«Мир! Дружба! Жвачка!» заканчивается на теплоходе. Гоша делает Жене предложение, но та уходит с Санькой. Маленький Миша остаётся с папой и дедом и уже начинает говорить. На бильярдную Васьки совершён рейд, а Виталик сдаётся полиции. Санька решает уехать учиться в Москву, как и Ксюха, котора мечтает стать музыкантом. Казалось бы, обычная рафинированная концовка. Но не тут-то было.

Шедеврум придумал, что, спрыгнув с теплохода, Женя и Санька обнаружили себя вдали от людей, поскольку течение отнесло их слишком далеко от ближайших населённых пунктов. Они выплыли и решили остановиться на ночь в заброшенной избе на берегу. Там не было ничего, только дневник предыдущего обитателя этого дома. Он помог им лучше понять друг друга, и герои принялись за реставрацию. Вскоре дом засиял новыми красками, а их отношения стали крепче.