Официально: Clubhouse вышел на Android. Как установить

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Иван Кузнецов 0

Вы ещё помните про Clubhouse? Ну, ту социальную сеть, где общаться нужно только голосом, собираясь в комнаты, да и то только на iOS. Думаю, вспомнили. Несмотря на то что она не предложила ничего революционного, искусственно ограниченная доступность на какое-то время сделала Clubhouse мега-популярной платформой. Из-за этого там даже зарегистрировались звёзды мировой величины, чем только добавили ей очков. Жаль только на Android Clubhouse оказался недоступен. Но теперь разработчики выпустили совместимую версию сервиса и в Google Play.

Clubhouse

Clubhouse для Android вышел. Но скачать его не так-то просто

Почему Clubhouse и другие эксклюзивы появляются на iOS раньше, чем на Android

Завершив этап закрытого бета-тестирования на узкой аудитории, разработчики Clubhouse выпустили приложение социальной сети для Android в Google Play. Оттуда его уже можно скачать, пусть и в ограниченном режиме. Проще говоря, загрузить приложение из каталога вот так сразу, как это происходит с обычными приложениями, у вас не получится. Рассказываю, как обойти это ограничение.

Как скачать Clubhouse на Android

Если вы перейдёте в Google Play на страницу Clubhouse, то увидите предложение зарегистрироваться. То есть приложение ещё недоступно широкой аудитории, а доступ к нему открывается постепенно. Видимо, это нужно, чтобы не оказывать серьёзной нагрузки на сервера и иметь возможность отозвать приложение в случае возникновения каких-либо проблем.

Однако это не значит, что скачать Clubhouse вы не сможете. Нет, всё куда проще. Тут-то нам и пригодится способность Android устанавливать APK-файлы приложений:

  • Перейдите по этой ссылке на сайт APKMirror;
  • Выберите серую вкладку 0.1 APK 1261 May 9, 2021;
APK

Скачать Clubhouse проще всего в виде APK

  • Просмотрите рекламу и нажмите Download APK;
  • Дождитесь окончания загрузки и установите APK.

Telegram для Android получил обновление с функциями из Clubhouse

После загрузки APK сохранится в разделе «Скачанные файлы» в приложении Google Chrome. Оттуда вы можете установить Clubhouse по нажатию на файл APK. Правда, учитывайте, что приложение может не установиться, если у вас отключена установка приложений не из Google Play. В этом случае перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность» и включите установка ПО из незнакомых источников.

Регистрация в Клабхаусе на Андроид

Важное уточнение: доступ к Clubhouse по-прежнему открывается исключительно по приглашениям. То есть даже успешная загрузка и установка не гарантируют, что вы сможете воспользоваться социальной сетью. Чтобы начать ей пользоваться, вам нужно получить специальный инвайт от кого-то, кто уже пользуется Clubhouse. К сожалению, в моём окружении таких нет, поэтому я остался без инвайта.

Регистрация в клабхаусе

Вы можете подать заявку на регистрацию в Клабхаусе, но это не гарантирует вам доступ к сервису

Подать заявку на регистрацию можно сразу же. Для этого нужно запустить приложение и ввести свои контактные данные, подтвердив номер телефона. После этого вам будет предложено сохранить свой ник для последующего использования. По завершении регистрации вы увидите оповещение, что, когда ваш аккаунт будет готов, вы получите уведомление на почту. Видимо, Clubhouse сам может прислать вам инвайт. А может и не прислать. Тут уж как повезёт.

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Впрочем, гнаться за Clubhouse лично я смысла не вижу. Во-первых, хайп по нему уже давно прошёл, и теперь многие из тех, кто зависал в комнатах и общался там голосом, больше туда не заходят. Не в последнюю очередь повлиял запуск сервиса на Android, который лишил его элитарности. А, во-вторых, в Telegram не только есть все те же самые функции, но и аудитория там явно будет пошире. Так что пользоваться им, на мой взгляд, сегодня даже логичнее.

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