Telegram для Android получил обновление с функциями из Clubhouse

Мы все любим Telegram. Для редакции AndroidInsider.ru это вообще один из основных рабочих инструментов, посредством которого мы взаимодействуем друг с другом, координируем свои действия и просто общаемся. Поэтому для нас (да и для вас, я уверен, тоже) большое значение имеют обновления, которые разработчики мессенджера выпускают с завидной регулярностью. Всё-таки именно благодаря апдейтам наш любимый сервис превратился из просто средства общения в супер-платформу с обширным спектром возможностей. А обновление Telegram 7.6 это только подтвердило.

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Сегодня, 19 марта, Telegram для Android получил обновление за номером 7.6. Как и ожидалось, создатели мессенджера сосредоточились на функции голосовых чатов. Несмотря на то что она появилась в ещё в прошлом году, в исходном виде она не вызывала особого желания ей пользователей. Но, посмотрев на то, как всё устроено в Clubhouse, разработчики Telegram сделали всё по уму.

Функции Clubhouse в Telegram

Голосовые чаты без ограничений. С выходом обновления ограничение на количество участников, которое было установлено на отметке в 5000 пользователей, было снято. Теперь вместимость голосовых чатов не ограничена, и их аудитория может исчисляться хоть сотнями тысяч, хоть миллионами.

Запись эфиров. О такой возможности пользователи просили создателей Telegram с самого начала. Потому что было не очень удобно слушать то, о чём говорят участники чата, только в прямом эфире. Люди хотели зайти постфактум и послушать всё, о чём остальные пользователи наговорили без них. Правда, администраторы чата должны предварительно включить запись вручную.

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Поднятие руки. Эта фишка впервые тоже появилась в Clubhouse. Таким образом пользователи, которым не разрешено говорить, могут попросить у администратора слово специальным действием поднятия руки. Он увидит анимацию на своём экране и уже потом решит – дать слово или отказать.

Ссылки на голосовые чаты для спикеров и слушателей. Теперь администраторы публичных групп и каналов смогут создавать пригласительные ссылки, сразу открывающие доступ к голосовому чату. Для спикеров, которым не придётся ждать, пока им дадут слово, и слушателей они будут разными.

Участие от имени канала. Теперь администраторы каналов смогут участвовать в дискуссии от имени самого канала, а не от своего имени. Это сделано с целью анонимизации участников беседы. Правда, изменить свой голос пока возможности нет.

Обновление Telegram для Android

Помимо крупных нововведений, описанных выше, пользователей так же ждут более мелкие изменения, направленные на повышение удобства и улучшение опыта использования:

Отмена пересылки сообщения. Если вы нечаянно выбрали не тот чат для пересылки, нажмите на значок X перед отправкой – это отменит пересылку и позволит выбрать другой чат.

Перезапуск голосовых сообщений. Если вы прервали воспроизведение голосового сообщения, вы можете начать его с того же места, на котором остановились, как в видео.

Дополнительное действие при смахивании. Это эксклюзивное нововведение для пользователей Android. Теперь при свайпе по чату они получат доступ к пяти действиям вместо четырёх: закрепить, пометить как прочитанный, архивировать, выключить уведомления и удалить.

Как настроить автоудаление сообщений в Telegram на Android

Обновление Telegram 7.6 для Android уже доступно в Google Play всем желающим. Если апдейт на установился автоматически, хотя у вас включено автообновление, не переживайте. Возможно, алгоритмы ещё не успели среагировать. Поэтому, если вам не терпится опробовать свежую версию мессенджера, можете загрузить её себе на устройство по этой ссылке. А, если у вас смартфон, который не поддерживает Google Play, можете скачать Telegram в виде APK отсюда, чтобы установить его вручную. Главное – не забудьте потом удалить установочный файл.