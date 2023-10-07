Оказывается, на Android-смартфоне можно обновить версию Bluetooth. Как это сделать и в чем подвох

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Герман Вологжанин

В процессе эксплуатации смартфона мы постоянно обновляем ПО Android. К нему относится как сама операционная система, так и отдельные приложения, установленные на мобильном устройстве. В то же время мало кто знает, что помимо прочего на телефоне можно обновить блютуз. Да-да, программного обеспечение того самого чипа беспроводной связи, версия которого влияет на стабильность подключения различных гаджетов от беспроводных колонок до смарт-часов, а также скорость передачи данных по Bluetooth. Правда, есть один нюанс…

Оказывается, на Android-смартфоне можно обновить версию Bluetooth. Как это сделать и в чем подвох. Bluetooth тоже можно обновить. А вы не знали? Фото.

Bluetooth тоже можно обновить. А вы не знали?

Какие существуют версии Bluetooth

В прошлом году на нашем сайте выходил материал, посвященный отличиям версий Bluetooth. В нем мы рассказывали, на что влияет поколение беспроводного интерфейса. Если обобщить информацию, то на вашем смартфоне может стоять Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.1 и более современный чип, и чем новее версия, тем шире радиус действия протокола, быстрее передача данных и стабильнее соединение.

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Обновить модуль блютуз получится только путем его замены. То есть никакими программными ухищрениями вам не удастся перейти с условного Bluetooth 5.0 на Bluetooth 5.1. А вот что подвластно обычным пользователям, так это обновление драйвера блютуз — ПО, обеспечивающего работу чипа на смартфоне.

Зачем обновлять драйверы на телефоне

Зачем обновлять драйверы на телефоне. Обновление драйверов весьма полезно. Фото.

Обновление драйверов весьма полезно

Тот факт, что под обновлением версии блютуз на Андроид, подразумевается не смена поколения беспроводного протокола, а лишь установка свежих драйверов, может кого-то огорчит. Но не стоит расстраиваться, ведь апдейт программного обеспечения тоже очень полезен.

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Обновив блютуз на телефоне, вы улучшите стабильность соединения, исправите проблемы, связанные, например, с подключением беспроводных наушников, а еще устраните имеющуюся уязвимость системы безопасности. Все это решается программным путем, и замена самого чипа здесь не требуется. Поэтому обязательно обновляйте Bluetooth на Android, если смартфон предоставляет такую возможность.

Как обновить блютуз на Андроид

От теории перейдем к практике и рассмотрим основной способ, как обновить версию блютуз на Андроид. Для перехода на более свежую версию программного обеспечения вам потребуется:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Перейти в раздел «Bluetooth».
  3. Включить блютуз, если ранее он был отключен.
  4. Если в наличии есть апдейт ПО, вы увидите кнопку «Обновить», расположенную напротив пункта «Версия Bluetooth». Нужно нажать на нее.
    5. Как обновить блютуз на Андроид. Обновление драйверов предлагается в настройках Bluetooth. Фото.

    Обновление драйверов предлагается в настройках Bluetooth

  5. На экране появится информация с описанием апдейта, а для продолжения необходимо нажать «Обновить», чтобы загрузить свежую версию ПО.
  6. Загрузка апдейта производится только при подключении к интернету и занимает несколько секунд. Как только скачаются все данные, останется нажать на кнопку «Перезапустить».
    7. Как обновить блютуз на Андроид. Для загрузки обновления требуется подключение к интернету. Фото.

    Для загрузки обновления требуется подключение к интернету

Под перезапуском подразумевается отключение и повторное включение Bluetooth на телефоне, без чего установить актуальный драйвер просто не получится. При этом перезагрузка смартфона не требуется, как и повторная настройка периферийной техники в лице различных наушников и смарт-часов.

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Как сбросить блютуз до заводских настроек

Обновление Bluetooth на телефоне — мера, помогающая предупредить возникновение проблем, связанных с подключением к Андроид беспроводных аксессуаров, и устранить существующие неполадки. Тем не менее, апдейт программного обеспечения является не единственным способом исправления различных ошибок. При возникновении проблем с наушниками, колонками, умными часами и другой беспроводной техникой не лишним будет выполнить сброс настроек блютуз:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth».
  3. Нажмите кнопку «Сбросить настройки».
Как сбросить блютуз до заводских настроек. Если у вас возникнут проблемы с подключением беспроводных устройств, попробуйте сбросить настройки Bluetooth. Фото.

Если у вас возникнут проблемы с подключением беспроводных устройств, попробуйте сбросить настройки Bluetooth

В зависимости от производителя вашего смартфона могут отличаться названия пунктов меню. Кроме того, некоторые модели позволяют сбросить настройки Bluetooth и Wi-Fi по отдельности. Но в любом случае выполнение этой операции приведет к автоматическому отключению всех беспроводных устройств, из-за чего их придется настраивать заново.

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