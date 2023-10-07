Оказывается, на Android-смартфоне можно обновить версию Bluetooth. Как это сделать и в чем подвох

В процессе эксплуатации смартфона мы постоянно обновляем ПО Android. К нему относится как сама операционная система, так и отдельные приложения, установленные на мобильном устройстве. В то же время мало кто знает, что помимо прочего на телефоне можно обновить блютуз. Да-да, программного обеспечение того самого чипа беспроводной связи, версия которого влияет на стабильность подключения различных гаджетов от беспроводных колонок до смарт-часов, а также скорость передачи данных по Bluetooth. Правда, есть один нюанс…

Какие существуют версии Bluetooth

В прошлом году на нашем сайте выходил материал, посвященный отличиям версий Bluetooth. В нем мы рассказывали, на что влияет поколение беспроводного интерфейса. Если обобщить информацию, то на вашем смартфоне может стоять Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.1 и более современный чип, и чем новее версия, тем шире радиус действия протокола, быстрее передача данных и стабильнее соединение.

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Обновить модуль блютуз получится только путем его замены. То есть никакими программными ухищрениями вам не удастся перейти с условного Bluetooth 5.0 на Bluetooth 5.1. А вот что подвластно обычным пользователям, так это обновление драйвера блютуз — ПО, обеспечивающего работу чипа на смартфоне.

Зачем обновлять драйверы на телефоне

Тот факт, что под обновлением версии блютуз на Андроид, подразумевается не смена поколения беспроводного протокола, а лишь установка свежих драйверов, может кого-то огорчит. Но не стоит расстраиваться, ведь апдейт программного обеспечения тоже очень полезен.

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Обновив блютуз на телефоне, вы улучшите стабильность соединения, исправите проблемы, связанные, например, с подключением беспроводных наушников, а еще устраните имеющуюся уязвимость системы безопасности. Все это решается программным путем, и замена самого чипа здесь не требуется. Поэтому обязательно обновляйте Bluetooth на Android, если смартфон предоставляет такую возможность.

Как обновить блютуз на Андроид

От теории перейдем к практике и рассмотрим основной способ, как обновить версию блютуз на Андроид. Для перехода на более свежую версию программного обеспечения вам потребуется:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Bluetooth». Включить блютуз, если ранее он был отключен. Если в наличии есть апдейт ПО, вы увидите кнопку «Обновить», расположенную напротив пункта «Версия Bluetooth». Нужно нажать на нее. На экране появится информация с описанием апдейта, а для продолжения необходимо нажать «Обновить», чтобы загрузить свежую версию ПО. Загрузка апдейта производится только при подключении к интернету и занимает несколько секунд. Как только скачаются все данные, останется нажать на кнопку «Перезапустить».

Под перезапуском подразумевается отключение и повторное включение Bluetooth на телефоне, без чего установить актуальный драйвер просто не получится. При этом перезагрузка смартфона не требуется, как и повторная настройка периферийной техники в лице различных наушников и смарт-часов.

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Как сбросить блютуз до заводских настроек

Обновление Bluetooth на телефоне — мера, помогающая предупредить возникновение проблем, связанных с подключением к Андроид беспроводных аксессуаров, и устранить существующие неполадки. Тем не менее, апдейт программного обеспечения является не единственным способом исправления различных ошибок. При возникновении проблем с наушниками, колонками, умными часами и другой беспроводной техникой не лишним будет выполнить сброс настроек блютуз:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth». Нажмите кнопку «Сбросить настройки».

В зависимости от производителя вашего смартфона могут отличаться названия пунктов меню. Кроме того, некоторые модели позволяют сбросить настройки Bluetooth и Wi-Fi по отдельности. Но в любом случае выполнение этой операции приведет к автоматическому отключению всех беспроводных устройств, из-за чего их придется настраивать заново.