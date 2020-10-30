Как восстановить резервную копию на Android

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Иван Кузнецов 0

На Android резервное копирование – это явление не настолько развитое, как на iOS. Если Apple во все времена рекомендовала владельцам фирменной техники сохранять данные своих устройств в iTunes или iCloud, то Google никогда особенно не настаивала на удобстве подобных манипуляций. Это довольно странно, учитывая, что именно пользователи Android подвергали себя наибольшему риску потери данных, поскольку то и дело прошивали и перепрошивали свои смартфоны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие просто не умеют создавать и восстанавливать резервные копии.

Бэкап Android

Резервное копирование на Android уже устроено не хуже, чем на iOS

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Начнём с того, что многие Android-смартфоны поддерживают по два сервиса резервного копирования. Если на iOS это может быть только iCloud, то на Android это Google Drive и собственное облачное хранилище производителя. Причём зачастую многие выбирают встроенное решение из-за более глубокой интеграции с прошивкой и автоматической работы. Но, забегая вперёд, скажу, что сам предпочитаю именно решение поискового гиганта. Мне оно кажется более предпочтительным благодаря обширному хранилищу в облаке.

Как сохранить резервную копию на Android

Google Drive работает предельно просто и на автомате.

  • Скачайте приложение Google One и авторизуйтесь;
  • Перейдите в «Настройки» — «Настройки резервного копирования»;
Google One

Удобнее всего управляться с резервными копиями через приложение Google One

  • Выберите данные, которые хотите добавить в резервную копию;
  • Нажмите «Создать резервную копию».

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Это действие приведёт к сохранению резервной копии с теми данными, которые вы выберете. Это могут быть только фото и видео, только сообщения или вообще все сведения, хранящиеся в памяти устройства. Даже если вы выберете сохранение всех данных, размер резервной копии, скорее всего, не будет превышать 2 ГБ. Это удобно, учитывая, что бесплатный объём хранилища в Google Drive (на его базе работает Google One) ограничен 15 ГБ. А для удобства пользователей каждая свежая резервная копия заменяет собой предыдущую.

Восстановить данные на Android

Восстановление резервной копии производится не менее просто, хоть и не для всех это очевидно:

  • Выполните сброс данных и дождитесь окончания перезагрузки;
  • Когда смартфон предложит произвести первоначальную настройку, авторизуйтесь со своей учётной записью Google;
Восстановление данных

Восстановить данные из Google Drive можно при первоначальной настройке Android

  • Выберите параметр восстановления данных из резервной копии;
  • Дождитесь, пока копия установится на устройство, и пользуйтесь.

Как восстановить резервную копию Huawei

В случае со смартфонами Huawei всё происходит по схожему сценарию. Если вы ничего не настраивали принудительно, то по умолчанию в прошивке должен быть активирован механизм автосохранения резервных копий. Поэтому мы разберём лишь возможность принудительного восстановления данных, что явно более полезно.

  • Перейдите в «Настройки» и откройте свой профиль;
  • Выберите Cloud и откройте «Резервные копии в облаке»;
Резервная копия Huawei

У Huawei резервное копирование устроено логичнее, чем у Google

  • Выберите «Восстановление данных» и выберите резервную копию;
  • В открывшемся окне выберите данные, которые хотите восстановить, и нажмите «Восстановить».

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Несмотря на то что решение, которое предлагает Huawei, удобнее, поскольку не требуется сбрасывать настройки на смартфоне и перезагружать его, Google One сохраняет больше данных. Если в облако Huawei можно загрузить только данные нескольких приложений – WhatsApp и Telegram, — то в облако Google загружаются данные вообще всех установленных программ. А из-за глубокой интеграции с остальными сервисами Google, Google One позволяет себе сохранять только так называемые «якоря» приложений (ключевики данных), экономя пространство.

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