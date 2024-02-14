Почему вы зря не платите через Яндекс Пэй. Спойлер: вы теряете двойной кэшбек

Несмотря на то что Яндекс Пэй вышел уже достаточно давно, большой популярности он так и не сыскал. Люди как пользовались сервисами Mir Pay, SberPay и Samsung Pay, так и продолжаются ими пользоваться до сих пор. Привычка, бесспорно, имеет большое значение в том, к чему мы обращаемся чаще, а к чему реже, но иногда нужно уметь перебарывать себя. Потому что тот же Яндекс Пэй имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые делают его более выгодным платежным инструментом, чем все остальные.

Как работает Яндекс Пэй

Яндекс Пэй - это платежный сервис Яндекса, который позволяет оплачивать покупки в онлайне и офлайне при помощи сканера QR-кодов либо встроенного NFC-модуля смартфона.

Я предпочитаю использовать этот сервис по нескольким основным причинам:

Во-первых, он поддерживает самые разные карты , включая MasterCard и Visa, а не только МИР, хоть платить ими можно только в интернете.

, включая MasterCard и Visa, а не только МИР, хоть платить ими можно только в интернете. Во-вторых, в Яндекс Пэй уже встроен сервис Сплит для совершения покупок в рассрочку и вам не придется использовать альтернативные сервисы.

для совершения покупок в рассрочку и вам не придется использовать альтернативные сервисы. В-третьих, кнопка Яндекс Пэй встроена во многие современные сайты и интернет-магазины, поэтому проблем с тем, чтобы оплатить что-то с его помощью, не будет. А главное, не придется вводить данные своей карты, если вы сомневаетесь.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Скорее всего, когда вы только зарегистрируетесь в Яндекс Пэй, вы увидите, что к вашему счету уже привязано несколько ваших карт. Они подтянутся автоматически, если вы уже платили ими в сервисах Яндекса. Пэй сохранит их и позволит использовать для дальнейших платежей как онлайн, так и офлайн.

Как привязать карту к Яндекс Пэй

Если вы захотите привязать к Яндекс Пэй новую карту, сделать это можно в считанные секунды. Более подробно о настройке мы рассказывали в отдельной статье, поэтому, если вы начинаете свое знакомство с сервисом с нуля, переходите туда и почитайте:

Нажмите на иконки карт в правом верхнем углу;

Затем в открывшемся окне выберите «Добавить банковскую карту»;

Введите ее реквизиты и подтвердите добавление кодом из SMS;

Теперь ее можно использовать для онлайновых платежей.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Сделать это можно в сервисах Яндекса и интернет-магазинах партнеров. Там, где такая возможность есть, присутствует соответствующая кнопка оплаты. Она может иметь логотип «ЯПэй» или «ЯPay». Нажмите на нее, выберите карту, которую привязали к платежному инструменту и подтвердите оплату. Кстати, очень удобно, что карту списания можно выбирать непосредственно перед совершением платежа.

Как настроить Яндекс Пэй для оплаты телефоном

Яндекс Pay поддерживает оплату по NFC и позволяет платить в офлайновых магазинах на кассе. Чтобы он заработал, необходимо выбрать его платежным средством по умолчанию, а затем подтвердить карту, с которой будут списываться средства. Делается это следующим образом:

Откройте «Настройки» у себя на смартфоне;

Перейдите в раздел «Соединения» — «Другие соединения»;

Выберите вкладку NFC и найдите «Яндекс Пэй»;

Нажмите на него и установите сервисом по умолчанию.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Теперь необходимо установить карту, с которой будут списываться все платежи. На данный момент Яндекс Пэй позволяет платить бесконтактным способом только Картой Пэй. Поэтому ее придется сначала выпустить. Не переживайте, это очень выгодно. Ее эмитирует Яндекс Банк и предлагает для держателей своей виртуалки особую программу лояльности.

На главном экране в приложении нажмите на баннер «Я Карта»;

Выберите «Открыть» и введите свой номер телефона для верификации;

Затем подтвердите свои персональные данные на Госуслугах;

Карта появится в списке привязанных к Яндекс Пэй;

Выберите в списке Карту Пэй и нажмите «Платить с «Я Пэй»;

В открывшемся окне с текстом «Нужен доступ» нажмите «Давайте» (так статус оплаты будет отображаться даже поверх других приложений);

Затем пролистайте вниз и выберите «Бесконтактная оплата»;

Включите параметр «Карта по умолчанию» и карта будет готова к использованию.

Как получать кэшбек за оплату по QR через СБП

Яндекс Пэй не просто удобен, но и выгоден. Даже если вы предпочитаете платить с его помощью только в интернет-магазинах, знайте, что за оплату любыми картами через Яндекс Пэй можно получать двойной кэшбек. Первый — тот, что вам начислит ваш банк, и второй — тот, что начислит сам Яндекс. По умолчанию это 1%, но на сервисах Яндекса он может достигать 10%.

Кэшбек через Яндекс Пэй начисляется бонусами Плюса, которые вы сможете тратить в сервисах Яндекса. Например, в Яндекс Такси, на Афише или где-то еще. Причем разные виды кэшбека даже от самого Яндекса могут суммироваться. Если я покупаю билеты на концерт на Афише и мне обещают 10% возврат, то я получу и его (после мероприятия), и стандартный 1%. В общем, супер-выгодно.

А вот в магазинах выгоднее всего платить по Карте Пэй, причем не с помощью NFC-модуля, а посредством сканера QR-кодов. Яндекс Пэй — единственный платежный сервис, который позволяет получать кэшбек в размере 3% за оплату по СБП в офлайн-магазинах, в то время как остальные сервисы и банки не дают ничего. Да, возврат тоже будет начислен баллами, а не реальными рублями, но поскольку списывать их можно сразу целиком, а сервисами Яндекса так или иначе пользуется большинство из нас, никакой проблемы в этом нет.