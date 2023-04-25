Почему я не доверяю отзывам на смартфоны в интернете

Для многих из нас покупка смартфона — ответственное занятие, которое заставляет взвешивать все за и против. Если мы хотим приобрести по-настоящему стоящий аппарат, то внимательно изучаем характеристики, а также сравниваем его начинку с предложениями конкурентов. Разумеется, при выборе нового устройства мы помимо прочего берем во внимание отзывы на смартфоны. Но в какой-то момент я перестал им доверять, и теперь хочу объяснить вам, почему не стоит придавать серьезное значение мнению других людей.

Кто пишет отзывы на смартфоны

Что заставляет человека в какой-то момент сесть за клавиатуру и написать отзыв на смартфон? Как правило, это желание быть услышанным. И вот тут люди, пишущие отзывы, обычно делятся на два лагеря:

те, кого что-то разочаровало в покупке, а теперь они хотят выплеснуть свой гнев;

люди, которые хотят поделиться радостью от обновки.

Чаще всего пользователи пишут отзывы на телефоны сразу после покупки, из-за чего они просто не успевают углубиться в детали. Первое впечатление по определению не может быть объективным, каким бы непредвзятым ни пытался показаться человек.

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Кроме того, открытость сайтов с отзывами на смартфоны, позволяющая поделиться мнением даже человеку, не державшему устройство в руках, открывает широкие возможности для публикации абсолютно ложных мнений. На биржах копирайтинга уже не первый год продаются и покупаются отзывы.

Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что те или иные производители смартфонов фальсифицируют отзывы, не поймав их за руку. Но одновременно с этим и стопроцентного доверия быть не может.

Где читать отзывы про смартфон

Если у вас есть желание познакомиться с отзывами реальных покупателей, а не с хвалебными одами проходимцев, решивших немного подзаработать на бирже копирайтинга, то стоит обратиться к ресурсам, где делиться мнением могут только люди, совершившие покупку (например, сайты магазинов). Однако и тут есть подвох. Если мы говорим об официальном магазине того или иного бренда, то он не заинтересован в публикации негатива. Поэтому среди 264 отзывов на смартфон POCO C40, размещенных на сайте Xiaomi, вы не найдете ни одно мнение с оценкой менее 5 баллов.

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А как же магазины, не имеющие отношения к тем или иным брендам? Например, AliExpress? В случае с этой площадкой можно наткнуться на отзывы ботов, которые обычно размещают мнение под товарами мошенников. Впрочем, их можно легко идентифицировать по дате публикации и имени пользователя.

Как понять, честный ли отзыв

Если вы не унываете и все равно продолжаете искать отзывы покупателей на смартфоны, то примите во внимание несколько правил, комбинация которых поможет найти реальное мнение:

отзыв сопровождается фотографиями;

текст структурирован, содержит описание как плюсов, так и минусов устройства;

автор мнения сравнивает товар с предложениями конкурентов;

в отзыве на телефон Андроид представлены советы, как правильно пользоваться функциями устройства;

представлены советы, как правильно пользоваться функциями устройства; автор вступает в диалог с комментаторами, которые спрашивают его об особенностях смартфона.

При этом вы должны понимать, что далеко не каждый человек готов тратить время на детальную проработку текста своего мнения, из-за чего стопроцентное совпадение всех правил хорошего отзыва является очень редким. Наконец, подобные критерии нередко предъявляются людьми, которые заказывают хвалебные оды на биржах копирайтинга.

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Стоит ли доверять отзывам на смартфон

Уверенность в реальности отзыва все равно не является свидетельством его полезности для вас. Еще в самом начале я отметил, что чаще всего люди пишут отзывы сразу после покупки. Первое мнение обычно бывает либо хвалебным (в большинстве случаев), либо резко негативным, а углубляться в нюансы хочется далеко не каждому.

Кроме того, даже внешне взвешенный отзыв — это субъективное мнение автора. Ведь то, что нравится ему, может быть неприемлемо для вас и наоборот. Объективными в контексте понимания того, плохой смартфон или хороший, являются только его характеристики в соотношении с ценой. Поэтому мы постоянно рассказываем вам о важности технических особенностей устройств.

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Безусловно, отзывы имеют право на жизнь, так как они позволяют узнать то, о чем не пишут в рекламных проспектах и в описании характеристик. Однако не стоит примерять восторг или гнев их авторов на себя, полагая, будто от покупки вы испытаете те же эмоции.