Почему я не доверяю отзывам на смартфоны в интернете

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Герман Вологжанин

Для многих из нас покупка смартфона — ответственное занятие, которое заставляет взвешивать все за и против. Если мы хотим приобрести по-настоящему стоящий аппарат, то внимательно изучаем характеристики, а также сравниваем его начинку с предложениями конкурентов. Разумеется, при выборе нового устройства мы помимо прочего берем во внимание отзывы на смартфоны. Но в какой-то момент я перестал им доверять, и теперь хочу объяснить вам, почему не стоит придавать серьезное значение мнению других людей.

Почему я не доверяю отзывам на смартфоны в интернете. Не придавайте отзывам слишком большое значение. Фото.

Не придавайте отзывам слишком большое значение

Кто пишет отзывы на смартфоны

Что заставляет человека в какой-то момент сесть за клавиатуру и написать отзыв на смартфон? Как правило, это желание быть услышанным. И вот тут люди, пишущие отзывы, обычно делятся на два лагеря:

  • те, кого что-то разочаровало в покупке, а теперь они хотят выплеснуть свой гнев;
  • люди, которые хотят поделиться радостью от обновки.

Чаще всего пользователи пишут отзывы на телефоны сразу после покупки, из-за чего они просто не успевают углубиться в детали. Первое впечатление по определению не может быть объективным, каким бы непредвзятым ни пытался показаться человек.

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Кроме того, открытость сайтов с отзывами на смартфоны, позволяющая поделиться мнением даже человеку, не державшему устройство в руках, открывает широкие возможности для публикации абсолютно ложных мнений. На биржах копирайтинга уже не первый год продаются и покупаются отзывы.

Кто пишет отзывы на смартфоны. Все в нашем мире покупается и продается, в том числе отзывы. Фото.

Все в нашем мире покупается и продается, в том числе отзывы

Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что те или иные производители смартфонов фальсифицируют отзывы, не поймав их за руку. Но одновременно с этим и стопроцентного доверия быть не может.

Где читать отзывы про смартфон

Если у вас есть желание познакомиться с отзывами реальных покупателей, а не с хвалебными одами проходимцев, решивших немного подзаработать на бирже копирайтинга, то стоит обратиться к ресурсам, где делиться мнением могут только люди, совершившие покупку (например, сайты магазинов). Однако и тут есть подвох. Если мы говорим об официальном магазине того или иного бренда, то он не заинтересован в публикации негатива. Поэтому среди 264 отзывов на смартфон POCO C40, размещенных на сайте Xiaomi, вы не найдете ни одно мнение с оценкой менее 5 баллов.

Где читать отзывы про смартфон. Не стоит искать честные отзывы на сайте производителя. Фото.

Не стоит искать честные отзывы на сайте производителя

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А как же магазины, не имеющие отношения к тем или иным брендам? Например, AliExpress? В случае с этой площадкой можно наткнуться на отзывы ботов, которые обычно размещают мнение под товарами мошенников. Впрочем, их можно легко идентифицировать по дате публикации и имени пользователя.

Где читать отзывы про смартфон. Такие отзывы должны заставить вас сомневаться скорее не в товаре, а в продавце. Фото.

Такие отзывы должны заставить вас сомневаться скорее не в товаре, а в продавце

Как понять, честный ли отзыв

Если вы не унываете и все равно продолжаете искать отзывы покупателей на смартфоны, то примите во внимание несколько правил, комбинация которых поможет найти реальное мнение:

  • отзыв сопровождается фотографиями;
  • текст структурирован, содержит описание как плюсов, так и минусов устройства;
  • автор мнения сравнивает товар с предложениями конкурентов;
  • в отзыве на телефон Андроид представлены советы, как правильно пользоваться функциями устройства;
  • автор вступает в диалог с комментаторами, которые спрашивают его об особенностях смартфона.

При этом вы должны понимать, что далеко не каждый человек готов тратить время на детальную проработку текста своего мнения, из-за чего стопроцентное совпадение всех правил хорошего отзыва является очень редким. Наконец, подобные критерии нередко предъявляются людьми, которые заказывают хвалебные оды на биржах копирайтинга.

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Стоит ли доверять отзывам на смартфон

Уверенность в реальности отзыва все равно не является свидетельством его полезности для вас. Еще в самом начале я отметил, что чаще всего люди пишут отзывы сразу после покупки. Первое мнение обычно бывает либо хвалебным (в большинстве случаев), либо резко негативным, а углубляться в нюансы хочется далеко не каждому.

Стоит ли доверять отзывам на смартфон. Пример неплохого отзыва, который все равно не является объективным. Фото.

Пример неплохого отзыва, который все равно не является объективным

Кроме того, даже внешне взвешенный отзыв — это субъективное мнение автора. Ведь то, что нравится ему, может быть неприемлемо для вас и наоборот. Объективными в контексте понимания того, плохой смартфон или хороший, являются только его характеристики в соотношении с ценой. Поэтому мы постоянно рассказываем вам о важности технических особенностей устройств.

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Безусловно, отзывы имеют право на жизнь, так как они позволяют узнать то, о чем не пишут в рекламных проспектах и в описании характеристик. Однако не стоит примерять восторг или гнев их авторов на себя, полагая, будто от покупки вы испытаете те же эмоции.

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