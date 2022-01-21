Как правильно выбрать телефон и на что обратить внимание

Телефоны Android никогда не были лучше, чем сейчас. Были отдельные модели, но в целом развитие направления таких устройств идет уверенными темпами в заданном направлении. Вне зависимости от того, много или мало денег вы готовы потратить, вы можете пойти и купить телефон, которым окажетесь полностью довольны. Можно поступить просто — пойти и купить самый дорогой телефон и считать, что он самый лучший. Во многом ему действительно не будет равных, но и у такого монстра есть свои недостатки. Поэтому мы решили ответить на самые частые вопросы, которые задают нам наши читатели. Возможно, вместе мы сможем выбрать какое-то устройство, которое станет оптимальным именно для вас.

Какой размер экрана должен быть у телефона

При покупке нового телефона вы должны учитывать множество разных вещей, и все начинается с дисплея. Это компонент, с которым вы взаимодействуете больше, чем с чем-либо еще, поэтому вы должны получить именно тот, который вам понравится. Важно иметь в виду разрешение и частоту обновления экрана, но не в меньшей степени и его размер.

Смартфоны бывают разных форм и размеров, и самым большим определяющим фактором для этого является дисплей. Больший размер экрана дает удобство использования, но добавляет сложностей при транспортировке в кармане и использовании находу (одной рукой).

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Возьмем, к примеру, Galaxy S21 Ultra. У него один из самых больших дисплеев, и это очень удобно для просмотра фильмов, игр и веб-страниц. По сути, любое потребление контента выглядит лучше на большом дисплее, потому что чем больше у вас места, тем крупнее и легче просматривать медиафайлы. Вот только пользоваться им не так удобно. В том числе и из-за того, что телефоны с большим экраном еще и тяжелые.

Есть более компактные модели, вроде Samsung Galaxy Z Flip 3 и ASUS ZenFone 8. Они значительно проще в управлении и могут использоваться одной рукой, но кино на них смотреть неудобно.

И, конечно же, есть много телефонов, которые находятся где-то посередине между этими двумя крайностями. Поэтому стоит пойти в магазин и посмотреть заинтересовавший вас телефон лично, прежде чем покупать. Сделать это можно в любом салоне связи или супермаркете электроники, которых более чем достаточно даже в не самых больших городах.

Обновление телефона

Легко сравнивать дисплеи, процессоры и камеры, но не менее важно говорить об обновлениях программного обеспечения. Android постоянно развивается и становится лучше, но, к сожалению, только некоторые телефоны будут иметь поддержку программного обеспечения в течение нескольких лет.

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В настоящее время Google, Samsung и OnePlus являются лучшими в своем деле. Они поддерживают свои телефоны в течение долгого времени и выпускают соответствующие обновления Android. Большинство новых моделей среднего и топового сегмента получают обновления в течение трех лет с момента выпуска. Именно выпуска, а не покупки — такое мнение тоже есть.

Обновления безопасности у этой тройки тоже выпускаются дольше остальных. Например, Samsung обещает для некоторых моделей 4 года таких обновлений. А Google для ее Pixel 6 обещает целых 6 лет.

А ведь есть производители, которые выпускают обновления только 1 год. Это, как говорится, вообще ни в какие ворота.

А насколько вообще важно, чтобы телефон получал обновления программного обеспечения? В конечном итоге это зависит от того, насколько вы хотите иметь все новые функции Android. Рано или поздно поддержка прекратится, и пусть это будет как можно позже.

Сколько камер и мегапикселей должно быть в телефоне

За последние пару лет у некоторых телефонных компаний появилась тенденция устанавливать на свои устройства камеры по принципу ”чем больше, тем лучше”. Бытует мнение, что чем больше камер, тем лучше, но это не так.

Например, OnePlus 9 имеет основную камеру на 48 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и монохромную портретную камеру на 2 Мп. По сравнению с меньшими 12,2-мегапиксельными камерами на Pixel 5a можно было бы предположить, что OnePlus 9 делает более качественные фотографии, но это не всегда так.

Наличие этих дополнительных датчиков хорошо, только если они очень высокого качества. Но часто дополнительные модули устанавливаются только для количества. А чтобы удержать цену на приемлемом уровне, приходится делать это в ущерб качеству остальных модулей, которые становятся хуже.

Так же и с мегапикселями. Их количество говорит о четкости картинки, но только в том случае, если эти пиксели хорошие. Само по себе уменьшение пикселя (чтобы разместить их больше на того же размера матрице) ведет к увеличению шумов, а если еще и выбрать при производстве модель низкого качества, то снимки точно не будут лучше.

Нужно ли покупать телефон с большим аккумулятором

Время автономной работы — не самая интересная тема для разговоров о смартфонах, но это один из самых важных компонентов. Ваш телефон может иметь лучшие дисплей и процессор, но если он не доживает до конца дня, то кому все это нужно?

Производители выбирают самые разные аккумуляторы, но бытует мнение, что чем больше, тем лучше. Есть даже негласное общее правило. Если вы покупаете телефон на Android, то емкость должна быть не меньше 4000 мАч. По мере того, как телефоны переходят на более крупные дисплеи с более высокой частотой обновления, для них требуется все больше энергии.

Главное, помните, что чем производительнее телефон, те большая батарея ему нужна. Но при увеличении размера батареи растут размер и вес корпуса. Ведь именно аккумулятор — самая тяжелая часть конструкции. А еще у смартфонов с большим экраном батарея всегда больше, но пропорционального выигрыша в автономности вы не получите из-за большего потребления со стороны увеличившегося экрана.

На что стоит смотреть при покупке телефона

Телефон с NFC

И последнее, но не менее важное: есть несколько небольших функций, которые можно легко упустить из виду при выборе нового смартфона. Например, это может быть NFC. Это расшифровывается, как Near Field Communication, и такой чип есть в большинстве телефонов. Он позволяет расплачиваться с помощью смартфона и быстро устанавливать соединение с гаджетами, в которых он так же есть. Имейте в виду, что его может не оказаться даже в дорогой модели телефона, поэтому уточните этот момент перед покупкой.

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Телефон с защитой от воды

Еще одна спецификация, на которую стоит обратить внимание, это рейтинг IP67 или IP68. Это знак защиты, который есть у многих телефонов, и он говорит о том, что устройство прошло проверку на защиту от воды и пыли. Но даже если она есть, а внутрь телефона попадет вода, вам, скорее всего, откажут в гарантийном ремонте. Помните об этом. Не стоит окунать такой телефон в воду, но за дождь переживать не стоит. Даже при падении в воду, скорее всего, ничего не случится, но испытывать судьбу не стоит.

Телефон с разъемом для наушников

Мы также должны обратить внимание на тенденцию, которая наблюдается в мире смартфонов уже несколько лет — смерть разъема для наушников. Подавляющее большинство новых телефонов, выходящих в наши дни, больше не имеют порта, но есть еще те несогласные производители, которые продолжают его предлагать. Беспроводные наушники сейчас стоят не очень дорого, но если для вас важен именно разъем, имейте это в виду.

А еще старайтесь выбирать телефон с разъемом USB Type-С для зарядки. Так он будет более универсальным, и вы сможете заряжать одним кабелем больше устройств.

Я сейчас не говорю о том, что надо смотреть на цену, ведь вы с ней уже наверняка определились. Дальше остается выбирать внутри приемлемого ценового диапазона. Главное — правильно расставить для себя приоритеты, и вы тогда сделаете правильный выбор.