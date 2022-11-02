Пропала папка с файлами Telegram: что делать и где ее найти?

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Герман Вологжанин 0

Telegram — не просто мессенджер, а настоящая медиаплатформа с чатами и каналами, где каждый день выкладывается огромное количество файлов. Это могут быть картинки, видеоролики, видеозаписи, документы и архивы. Все они автоматически сохраняются на телефон, съедая пространство на внутреннем накопителе. Но вот незадача: многие люди жалуются на то, что у них пропала папка с файлами Telegram, и они не могут получить доступ к данным через «Проводник». Разберемся, в чем заключается проблема, и как найти загруженную информацию или Телеграм.

У Телеграма есть несколько папок, некоторые из которых скрыты от пользователей

Куда Телеграм сохраняет файлы

Начнем с небольшой предыстории. На смартфонах с Android 10 и ниже файлы Телеграм попадают в папку «Telegram», расположенную на внутреннем накопителе. В ней содержится еще 4 каталога, отвечающих за разного рода контент:

  • Telegram Images (картинки);
  • Telegram Documents (документы);
  • Telegram Video (видео);
  • Telegram Audio (аудио).

Посмотрите, эти же папки есть и на моем смартфоне, однако файлы, сохраненные в них, датируются концом 2021 года. А где же данные, загруженные после?

В этой папке Телеграм хранятся файлы, загруженные до перехода на Android 11

Папка с файлами в Телеграм пропала после обновления моего смартфона до Android 11. Теперь данные не сохраняются в привычный каталог, и к ним невозможно получить доступ. Эта ситуация напрямую связана с изменением политики безопасности Android. Файлы, которые скачиваются автоматически (кэш), попадают в защищенную папку, и ее невозможно открыть при помощи стандартного «Проводника».

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Как найти папку Телеграм

Новое расположение папки Телеграм — /Android/data/org.telegram.messendger/files/Telegram. Но, если вы попытаетесь найти хранилище Telegram, то увидите на экране своего смартфона сообщение «Содержимое этой папки не может быть отображено здесь из-за ограничений Android».

Через «Проводник» открыть новую папку не получится

К счастью, есть выход. В случае с моим проводником нужно просто нажать кнопку «Показать в Файлах», после чего искомую папку можно будет открыть через встроенное приложение Google Files. Попробуйте сделать то же самое. Возможно, у вас получится.

Нажав кнопку «Посмотреть в Файлах», вы получите доступ к папке Telegram

Если найти нужную папку не удастся, воспользуйтесь сторонним проводником. Например, Total Commander. Далее действуйте по инструкции:

  1. Запустите Total Commander.
  2. Поочередно откройте «Внутренний накопитель», «Android», «data» и «Мои приложения».
  3. Total Commander перебросит вас в Google Files, после чего вам потребуется нажать кнопку «Использовать эту папку».
  4. Далее останется перейти по пути /Android/data/org.telegram.messendger/files/Telegram, где вы обнаружите 4 папки с разными папками Telegram.

То же самое можно сделать через Total Commander

Файлы, сохраненные в этих каталогах, можно просматривать, но нельзя удалять. Кроме того, они не отображаются в «Галерее». Чуть позже я расскажу, как от них избавиться.

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Где файлы Телеграм

Прежде чем рассказать о том, как удалить файлы Телеграм, отмечу еще одно место, куда попадают ваши загруженные данные на смартфонах с Android 11 и выше. Ранее я говорил о папке Телеграм с файлами, которые скачиваются автоматически. Туда попадают фото, видео и документы, просмотренные через мессенджер. Но помимо просмотра вы можете их сохранить в «Галерею».

Файлы, сохраненные вручную, попадают в другую папку

Если вы нажали эту кнопку, то файл будет доступен через стандартный «Проводник» в одной из следующих папок:

  • Pictures/Telegram (изображения);
  • Movies/Telegram (видео);
  • Music/Telegram (аудио);
  • Download/Telegram (документы).

Вот, как попасть в папку Телеграм с изображениями, сохраненными вручную

В отличие от файлов, загружаемых автоматически, эти данные доступны не только для просмотра, но и для редактирования. Все они также отображаются в соответствующих приложениях: «Галерея» для фото и видео, «Музыка» для аудио.

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Как удалить файлы Телеграм

Файлы, которые вы загружали самостоятельно (то есть нажимали кнопку «Скачать»), можно удалить через «Проводник» или «Галерею». А вот данные, скачанные в автоматическом режиме, играют на смартфоне роль кэша Телеграм. Удалить его можно только через сам мессенджер:

  1. Запустите Telegram.
  2. Нажмите кнопку с тремя полосками.
  3. Откройте «Настройки», а затем — «Данные и память».
  4. Перейдите в раздел «Использование памяти».
  5. Нажмите кнопку «Очистить кэш Telegram».

Так вы удалите файлы, которые загрузились автоматически

Выполнив эту нехитрую манипуляцию, вы удалите все файлы, сохраненные в папке Телеграм, расположенной по пути /Android/data/org.telegram.messendger/files/Telegram. При этом вы можете отказаться от удаления некоторых типов данных. После нажатия кнопки «Очистить кэш Telegram» мессенджер предлагает снять галочки с тех типов файлов, которые планируется оставить во внутренней памяти.

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Как сделать, чтобы Телеграм не сохранял файлы

К сожалению, Telegram не позволяет отключить автоматическое скачивание просмотренных файлов. Но, возможно, вам это и не нужно, ведь в настройках мессенджера есть другие опции. В частности, вы можете настроить автоудаление данных, а также отключить автозагрузку медиа. Во втором случае при пролистывании ленты фото и видео будут открываться только после нажатия на кнопку загрузки.

Отключите автозагрузку и автовоспроизведение, чтобы файлы не скачивались автоматически

Конечно, это все равно своего рода костыли, от которых никак не избавиться. Если вы хотите экономить место на внутреннем накопителе, придется отключать автозагрузку и чуть ли не ежедневно вручную чистить кэш Телеграм.

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