Пропала папка с файлами Telegram: что делать и где ее найти?

Telegram — не просто мессенджер, а настоящая медиаплатформа с чатами и каналами, где каждый день выкладывается огромное количество файлов. Это могут быть картинки, видеоролики, видеозаписи, документы и архивы. Все они автоматически сохраняются на телефон, съедая пространство на внутреннем накопителе. Но вот незадача: многие люди жалуются на то, что у них пропала папка с файлами Telegram, и они не могут получить доступ к данным через «Проводник». Разберемся, в чем заключается проблема, и как найти загруженную информацию или Телеграм.

Куда Телеграм сохраняет файлы

Начнем с небольшой предыстории. На смартфонах с Android 10 и ниже файлы Телеграм попадают в папку «Telegram», расположенную на внутреннем накопителе. В ней содержится еще 4 каталога, отвечающих за разного рода контент:

Telegram Images (картинки);

Telegram Documents (документы);

Telegram Video (видео);

Telegram Audio (аудио).

Посмотрите, эти же папки есть и на моем смартфоне, однако файлы, сохраненные в них, датируются концом 2021 года. А где же данные, загруженные после?

Папка с файлами в Телеграм пропала после обновления моего смартфона до Android 11. Теперь данные не сохраняются в привычный каталог, и к ним невозможно получить доступ. Эта ситуация напрямую связана с изменением политики безопасности Android. Файлы, которые скачиваются автоматически (кэш), попадают в защищенную папку, и ее невозможно открыть при помощи стандартного «Проводника».

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Как найти папку Телеграм

Новое расположение папки Телеграм — /Android/data/org.telegram.messendger/files/Telegram. Но, если вы попытаетесь найти хранилище Telegram, то увидите на экране своего смартфона сообщение «Содержимое этой папки не может быть отображено здесь из-за ограничений Android».

К счастью, есть выход. В случае с моим проводником нужно просто нажать кнопку «Показать в Файлах», после чего искомую папку можно будет открыть через встроенное приложение Google Files. Попробуйте сделать то же самое. Возможно, у вас получится.

Если найти нужную папку не удастся, воспользуйтесь сторонним проводником. Например, Total Commander. Далее действуйте по инструкции:

Запустите Total Commander. Поочередно откройте «Внутренний накопитель», «Android», «data» и «Мои приложения». Total Commander перебросит вас в Google Files, после чего вам потребуется нажать кнопку «Использовать эту папку». Далее останется перейти по пути /Android/data/org.telegram.messendger/files/Telegram, где вы обнаружите 4 папки с разными папками Telegram.

Файлы, сохраненные в этих каталогах, можно просматривать, но нельзя удалять. Кроме того, они не отображаются в «Галерее». Чуть позже я расскажу, как от них избавиться.

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Где файлы Телеграм

Прежде чем рассказать о том, как удалить файлы Телеграм, отмечу еще одно место, куда попадают ваши загруженные данные на смартфонах с Android 11 и выше. Ранее я говорил о папке Телеграм с файлами, которые скачиваются автоматически. Туда попадают фото, видео и документы, просмотренные через мессенджер. Но помимо просмотра вы можете их сохранить в «Галерею».

Если вы нажали эту кнопку, то файл будет доступен через стандартный «Проводник» в одной из следующих папок:

Pictures/Telegram (изображения);

Movies/Telegram (видео);

Music/Telegram (аудио);

Download/Telegram (документы).

В отличие от файлов, загружаемых автоматически, эти данные доступны не только для просмотра, но и для редактирования. Все они также отображаются в соответствующих приложениях: «Галерея» для фото и видео, «Музыка» для аудио.

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Как удалить файлы Телеграм

Файлы, которые вы загружали самостоятельно (то есть нажимали кнопку «Скачать»), можно удалить через «Проводник» или «Галерею». А вот данные, скачанные в автоматическом режиме, играют на смартфоне роль кэша Телеграм. Удалить его можно только через сам мессенджер:

Запустите Telegram. Нажмите кнопку с тремя полосками. Откройте «Настройки», а затем — «Данные и память». Перейдите в раздел «Использование памяти». Нажмите кнопку «Очистить кэш Telegram».

Выполнив эту нехитрую манипуляцию, вы удалите все файлы, сохраненные в папке Телеграм, расположенной по пути /Android/data/org.telegram.messendger/files/Telegram. При этом вы можете отказаться от удаления некоторых типов данных. После нажатия кнопки «Очистить кэш Telegram» мессенджер предлагает снять галочки с тех типов файлов, которые планируется оставить во внутренней памяти.

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Как сделать, чтобы Телеграм не сохранял файлы

К сожалению, Telegram не позволяет отключить автоматическое скачивание просмотренных файлов. Но, возможно, вам это и не нужно, ведь в настройках мессенджера есть другие опции. В частности, вы можете настроить автоудаление данных, а также отключить автозагрузку медиа. Во втором случае при пролистывании ленты фото и видео будут открываться только после нажатия на кнопку загрузки.

Конечно, это все равно своего рода костыли, от которых никак не избавиться. Если вы хотите экономить место на внутреннем накопителе, придется отключать автозагрузку и чуть ли не ежедневно вручную чистить кэш Телеграм.