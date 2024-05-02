Самое простое решение, если в Telegram гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений

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Герман Вологжанин

Вас наверняка бесит, когда гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений в Telegram. До сих пор у проблемы не было оптимального решения, или по крайней мере о нем никто не говорил открыто. Предлагалось то отключить датчик приближения, то откалибровать его, но все это — по сути, бесполезные действия. Тем удивительнее, что лучшее решение лежит на поверхности и заключается в отключении всего одной функции.

Самое простое решение, если в Telegram гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений. Рассказываем о настройке, которая бесит всех. Фото.

Рассказываем о настройке, которая бесит всех

Почему в Телеграмме гаснет экран

Экран тухнет при прослушивании голосовых во всех мессенджерах. Это влияние функции «Поднести и слушать», которая отключает дисплей и начинает выводить звук через разговорный динамик, когда пользователь подносит смартфон к уху.

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Задумка интересная и, на первый взгляд, полезная, но реализована она не лучшим образом. Экран в Телеграме гаснет даже в том случае, если не подносить смартфон к уху. Стоит пальцу попасть в поле зрения датчика приближения или поднести устройство слишком близко к лицу, как дисплей отключается. Причем это происходит и во время просмотра кружков.

Что делать, если гаснет экран при голосовых в Telegram

Самый простой способ решить проблему — отключить функцию «Поднести и слушать», которая заставляет датчик приближения реагировать на обнаружение препятствия на своем пути. Делается это следующим образом:

  1. Открываем настройки Telegram.
  2. Переходим в раздел «Настройки чатов».
  3. Отключаем функцию «Поднести и слушать».
Что делать, если гаснет экран при голосовых в Telegram. Именно эта гадина гасит дисплей вашего смартфона. Фото.

Именно эта гадина гасит дисплей вашего смартфона

Теперь экран не будет гаснуть, если включить воспроизведение голосового сообщения или кружка в Telegram. При этом датчик приближения продолжит работать при совершении звонков как через мессенджер, так и посредством стандартной звонилки. Отключение сенсора в данном случае затрагивает исключительно голосовые сообщения и кружки.

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Нужно ли калибровать датчик приближения

Если вы хотите продолжать пользоваться функцией «Поднести и слушать», чтобы, например, не нарушать покой окружающих, когда вам придет голосовое сообщение, можно попытаться решить проблему иным способом, откалибровав датчик приближения:

  1. Установите приложение Proximity Sensor Fix.
  2. Запустите программу.
  3. Нажмите кнопку «Fix It».
  4. Следуйте указаниям инструкции для калибровки сенсора.
  5. Сохраните новые настройки нажатием на кнопку «OK».
Нужно ли калибровать датчик приближения. Калибровка датчика приближения тоже не помешает. Фото.

Калибровка датчика приближения тоже не помешает

Калибровка датчика приближения — полезное действие, которое помогает не только в сценарии прослушивания голосовых в Telegram, но и во время звонков, когда экран, напротив, отказывается гаснуть. Правда, влияние калибровки на ситуацию минимально, и настройка сенсора помогает устранить лишь небольшие неполадки.

Что делать, если гаснет экран в Ватсапе

Как ни крути, а в Ватсапе при прослушивании голосовых тоже гаснет экран. Можно ли в этом мессенджере отключить функцию «Поднести и слушать», чтобы избавиться от проблемы? К сожалению, нет.

Подробная инструкция для WhatsApp

Пользователям WhatsApp, испытывающим постоянный дискомфорт от гаснущего экрана, можно посоветовать только калибровку датчика приближения. Также не исключено, что в одном из следующих обновлений приложения разработчики все-таки дадут право отключить неугодную функцию и больше никогда к ней не возвращаться.

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