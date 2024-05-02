Самое простое решение, если в Telegram гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений

Вас наверняка бесит, когда гаснет экран при прослушивании голосовых сообщений в Telegram. До сих пор у проблемы не было оптимального решения, или по крайней мере о нем никто не говорил открыто. Предлагалось то отключить датчик приближения, то откалибровать его, но все это — по сути, бесполезные действия. Тем удивительнее, что лучшее решение лежит на поверхности и заключается в отключении всего одной функции.

Почему в Телеграмме гаснет экран

Экран тухнет при прослушивании голосовых во всех мессенджерах. Это влияние функции «Поднести и слушать», которая отключает дисплей и начинает выводить звук через разговорный динамик, когда пользователь подносит смартфон к уху.

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Задумка интересная и, на первый взгляд, полезная, но реализована она не лучшим образом. Экран в Телеграме гаснет даже в том случае, если не подносить смартфон к уху. Стоит пальцу попасть в поле зрения датчика приближения или поднести устройство слишком близко к лицу, как дисплей отключается. Причем это происходит и во время просмотра кружков.

Что делать, если гаснет экран при голосовых в Telegram

Самый простой способ решить проблему — отключить функцию «Поднести и слушать», которая заставляет датчик приближения реагировать на обнаружение препятствия на своем пути. Делается это следующим образом:

Открываем настройки Telegram. Переходим в раздел «Настройки чатов». Отключаем функцию «Поднести и слушать».

Теперь экран не будет гаснуть, если включить воспроизведение голосового сообщения или кружка в Telegram. При этом датчик приближения продолжит работать при совершении звонков как через мессенджер, так и посредством стандартной звонилки. Отключение сенсора в данном случае затрагивает исключительно голосовые сообщения и кружки.

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Нужно ли калибровать датчик приближения

Если вы хотите продолжать пользоваться функцией «Поднести и слушать», чтобы, например, не нарушать покой окружающих, когда вам придет голосовое сообщение, можно попытаться решить проблему иным способом, откалибровав датчик приближения:

Установите приложение Proximity Sensor Fix. Запустите программу. Нажмите кнопку «Fix It». Следуйте указаниям инструкции для калибровки сенсора. Сохраните новые настройки нажатием на кнопку «OK».

Калибровка датчика приближения — полезное действие, которое помогает не только в сценарии прослушивания голосовых в Telegram, но и во время звонков, когда экран, напротив, отказывается гаснуть. Правда, влияние калибровки на ситуацию минимально, и настройка сенсора помогает устранить лишь небольшие неполадки.

Что делать, если гаснет экран в Ватсапе

Как ни крути, а в Ватсапе при прослушивании голосовых тоже гаснет экран. Можно ли в этом мессенджере отключить функцию «Поднести и слушать», чтобы избавиться от проблемы? К сожалению, нет.

Подробная инструкция для WhatsApp

Пользователям WhatsApp, испытывающим постоянный дискомфорт от гаснущего экрана, можно посоветовать только калибровку датчика приближения. Также не исключено, что в одном из следующих обновлений приложения разработчики все-таки дадут право отключить неугодную функцию и больше никогда к ней не возвращаться.