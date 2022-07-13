Сбер выпустил большое обновление Сбербанк Онлайн для Android. Как установить

Несмотря на то что Сбербанк Онлайн ещё несколько месяцев назад удалили из Google Play, само приложение — по крайней мере, в версии для Android — продолжает работать. Чтобы напомнить пользователям о том, что всё в порядке, разработчики Сбера выпустили крупное обновление мобильного клиента, которое уже может установить любой желающий. На iOS оно, к сожалению, недоступно, однако даже на Android получить апдейт может быть не так просто. Видимо, сказываются ограничения, наложенные на Сбербанк. Но это не значит, что обновиться нельзя совсем.

Разработчики уверяют, что пересобрали приложение Сбербанк Онлайн заново. Не верить им оснований нет. Ведь никто не говорил, что это новое приложение. Напротив, оно осталось тем же, но с рядом важных изменений, которые делают его более удобным для восприятия и практичным в использовании.

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Первое, что вы бросается в глаза, когда вы входите в приложение, — это изменённый фон и иная компоновка элементов, нежели раньше. Теперь это не яркая заливка, а плавный и более приятный глазу градиент. Изменение, прямо скажем, не фонтан какое важное, но благодаря ему интерфейс Сбербанка Онлайн выглядит свежее и легче.

Обновление Сбербанк Онлайн на Андроид

Для удобства пользователей разработчики убрали лишние элементы и видоизменили оставшиеся. Теперь карточки быстрых команд, исполненные в формате сторис, теперь стали больше, как и блоки «Кошелёк», «Вклады и счета», «Кредиты» и т.д. А, чтобы не создавать нагромождение вкладок, было решено часть из них перенести на отдельный экран.

Например, «Сбережения» больше не будут отображаться на главном экране. Они переедут на экран «Накопления». Тут же будут отображаться карточки с курсами финансовой грамотности и вебинарами, которые проводят эксперты банка или приглашённые спикеры. Благодаря им вы научитесь откладывать деньги и экономить.

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Перевод денег стал удобнее. Кнопку перевода добавили в раздел «Диалоги» на главном экране. То есть теперь вам не придётся переходить на отдельный экран, выбирать собеседника, отправку средств и подтверждать перевод. Теперь эта же процедура требует примерно в два раза меньше действий, а потому совершается быстрее.

Экран с платежами тоже преобразился:

Во-первых, тут появилась строка быстрого перевода , если нужно отправить деньги кому-то не из списка ваших контактов;

, если нужно отправить деньги кому-то не из списка ваших контактов; Во-вторых, появились кнопки быстрых команд , например, перевод избранному контакту, а также трансграничных переводов;

, например, перевод избранному контакту, а также трансграничных переводов; В-третьих, в отдельное поле вынесена кнопка СБП, которая позволяет не только переводить, но и быстро запрашивать деньги у других пользователей.

Как обновить Сбербанк Онлайн на Андроид

Несмотря на то что скачать Сбербанк Онлайн можно и из AppGallery, и из Galaxy Store от Samsung, новой версии приложения там всё ещё нет. Я проверил. При попытке установить обновление из AppGallery, каталог просто накатываем вам на устройство свежую сборку, но не меняет ничего визуально. Не знаю, как дела обстоят на самсунгах, так что проверьте сами.

Но пока что единственным способом гарантированно установить апдейт Сбербанка Онлайн сегодня и получить искомый результат — это скачать его с официального сайта банка:

Перейдите по этой ссылке на сайт Сбера;

Нажмите на кнопку «Скачать на Android»;

Дождитесь окончания загрузки APK-файла;

Откройте «Загрузки» и установите апдейт.

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Если до этого вы не скачивали Сбербанк Онлайн с сайта самого банка, приложение может потребовать пройти регистрацию заново. Новый аккаунт, само собой, на вас заводить не будут. Просто понадобится либо ввести номер банковской карты, либо войти по биометрии. Я выбрал второе. Не потому, что так удобнее, а просто потому что не нашёл карточку.

Возможно, что приложение не установится с первого раза. Система выдаст ошибку и напишет «Приложение не установлено». В этом случае рекомендуется удалить исходный клиент Сбербанк Онлайна, который уже был установлен у вас на устройстве, а потом попробовать установить загруженную с сайта APK-версию. У меня именно так и было, и эта манипуляция всё решила. Так что пробуйте.