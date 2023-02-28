Сколько трафика мобильного интернета нужно в месяц и как его сэкономить

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Герман Вологжанин 0

Одним из главных критериев выбора тарифа для SIM-карты является лимит трафика мобильного интернета. От его количества зависит, как долго вы сможете пользоваться подключением к сети на максимальной скорости. При этом размер пакета сказывается на абонентской плате. Чтобы не тратить лишние деньги за бесполезные услуги, важно определить, сколько нужно трафика в месяц и как его сэкономить. А мы вам в этом поможем, дав много полезных советов.

Сколько трафика мобильного интернета нужно в месяц и как его сэкономить. Когда трафик кончится, пользоваться интернетом будет практически невозможно. Фото.

Когда трафик кончится, пользоваться интернетом будет практически невозможно

Что такое трафик в телефоне

Трафиком в телефоне называется количество передаваемой и получаемой информации при подключении к интернету. Измеряется эта величина в гигабайтах и мегабайтах.

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Лимит трафика — это распространенная практика, к которой прибегают все операторы сотовой связи. Ее цель — снизить нагрузку на сеть, ведь ограничения заставляют клиентов меньше пользоваться интернетом или платить больше денег за расширенный пакет гигабайтов.

Что такое трафик в телефоне. Больше всего трафика уходит на просмотр видео. Фото.

Больше всего трафика уходит на просмотр видео

Чем больше пакет, тем дольше при прочих равных вы будете пользоваться подключением на максимальной скорости. Ведь, что произойдет, если закончится трафик интернета? Правильно, скорость загрузки будет ограничена (примерно до 0,5 Мбит/с), из-за чего даже страницы сайтов начнут открываться крайне медленно, а о просмотре видео придется забыть.

Сколько гигабайтов нужно в месяц

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно узнать, сколько потрачено трафика. Так вы будете понимать, как много гигабайтов расходуется в течение месяца:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Подключение и общий доступ», а затем — «Передача данных».
  3. Ознакомьтесь с представленными сведениями.
Сколько гигабайтов нужно в месяц. Посмотрите, сколько трафика вы расходуете, чтобы оценить примерный размер необходимого пакета. Фото.

Посмотрите, сколько трафика вы расходуете, чтобы оценить примерный размер необходимого пакета

Возможно, смартфон покажет расход трафика лишь за текущие сутки. Однако вы можете переключиться на месячную статистику, нажав специальную кнопку.

Сколько гигабайтов нужно в месяц. Не забудьте переключиться на месячную статистику. Фото.

Не забудьте переключиться на месячную статистику

Если предположить, что прошедший месяц является для вас типовым, можно взять за основу представленную величину. Если за минувшие 30 дней вы израсходовали 8,5 гигабайтов трафика, то вам будет вполне достаточно пакета на 10-15 Гб.

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Однако важно правильно анализировать свои сценарии эксплуатации смартфона. В этом вам поможет наш текст, в котором рассказывается, сколько трафика уходит на просмотр видео и прослушивание музыки. Соотнесите указанные там сведения со своими потребностями и сделайте правильные выводы.

Как узнать остаток трафика

Остаток трафика на телефоне можно посмотреть через приложение своего оператора. В моем случае это билайн, а для проверки состояния пакета гигабайтов нужно:

  1. Запустить приложение.
  2. Ознакомиться со статистикой используемого пакета.
  3. Нажать на количество гигабайтов, чтобы получить дополнительную информацию.
Как узнать остаток трафика. Учтите, что названия пунктов меню вашего приложения могут отличаться. Фото.

Учтите, что названия пунктов меню вашего приложения могут отличаться

Обычно трафик интернета обнуляется каждое первое число месяца. Так что взгляните на календарь и прикиньте, сколько с тем же темпом потребления гигабайтов вам удастся продержаться.

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Как увеличить трафик интернета

Когда гигабайты закончатся, скорость интернета упадет. Для снятия ограничений придется перейти на более дорогой тариф или подключить услугу, разово предоставляющую дополнительный пакет трафика. Сделать это можно через приложение оператора.

Как увеличить трафик интернета. У операторов есть услуги для разового расширения пакета, а также тарифы с большим объемом трафика. Фото.

У операторов есть услуги для разового расширения пакета, а также тарифы с большим объемом трафика

Многие операторы предлагают настройку тарифа, благодаря которой вы можете расширить пакет трафика, но в то же время сократить минуты и SMS. Внимательно изучайте условия перед переходом на новый ТП, и тогда у вас точно получится сделать правильный выбор.

Как сэкономить трафик интернета

Если вы частенько попадаете в ситуацию, когда заканчиваются гигабайты, обязательно примите во внимание несколько советов экономии трафика интернета. Прежде всего необходимо настроить предупреждение. Посмотрите, как это делается на Xiaomi:

  1. Запускаем стандартное приложение «Безопасность».
  2. Переходим в раздел «Передача данных».
  3. Жмем кнопку «Установить лимит».
Как сэкономить трафик интернета. Далее остается настроить ограничения работы мобильного интернета. Фото.

Далее остается настроить ограничения работы мобильного интернета

Не лишним будет проверить приложение оператора на предмет наличия услуг, предоставляющих безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях. На билайне одна из подобных опций является бесплатной.

Как сэкономить трафик интернета. Потребления трафика в выбранной группе приложений учитываться не будет. Фото.

Потребления трафика в выбранной группе приложений учитываться не будет

Вне зависимости от сценариев использования смартфона постарайтесь максимально ограничить фоновые процессы на Андроид, которые тоже потребляют трафик. Еще один совет — отключите автообновления.

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Если при использовании мобильного интернета вы часто смотрите видео, принудительно снижайте качество картинки в настройках YouTube и других подобных приложений. Если вы любите слушать музыку через стриминговые сервисы, постарайтесь заранее загрузить песни для своего плейлиста через Wi-Fi, а в настройках браузера обязательно включите функцию экономии трафика (турбо-режим). Наконец, не пользуйтесь интернетом без особой надобности и отключайте его на ночь, если не ждете важных сообщений или звонков в мессенджере.

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