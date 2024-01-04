Скоро для оплаты понадобятся сертификаты Минцифры. Где их взять и как установить на Android

Онлайн-оплата, появившаяся еще раньше, чем бесконтактная, уже давно не вызывает ни удивления, ни страха. Главное — следи за тем, где именно платишь, не вводи данные банковских на неизвестных ресурсах, и все будет в порядке. Однако в самом начале 2024 года неожиданно выяснилось, что вскоре пользователи из России могут лишиться возможности оплачивать покупки в интернете, если не установят специальные сертификаты, без которых в транзакции будет отказано. Попробуем разобраться, о чем идет речь, что вдруг изменилось и как подготовиться к введению новых правил, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Сертификаты Минцифры для онлайн-оплаты

Все началось с Тинькофф банка, который начал вешать на экран онлайн-оплаты уведомление о необходимости установить сертификаты Минцифры:

Скоро для оплаты понадобятся сертификаты Минцифры. Установите их или используйте браузеры Яндекс и Atom - там сертификаты уже есть.

Естественно, это не могло не спровоцировать волну негодования в социальных сетях. Одни решили, что теперь все операции в страну будут под колпаком, а введение в эксплуатацию сертификатов Минцифры — верный признак организации цифрового концлагеря. Другие же сочли, что это просто кампания по продвижению отечественных браузеров. Естественно, ни то, ни другое не имеет отношения к реальности. Но давайте обо всем по порядку.

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Еще в 2022 году зарубежные сертификационные центры, которые предоставляют сертификаты безопасности сайтам и онлайн-сервисам по всему миру, отказались работать с российскими компаниями, попавшими под санкции. Таким образом, кстати, наказали Сбербанк, который не смог получить сертификаты ни у одного регистратора, кроме российских.

Зачем нужны сертификаты Минцифры

Поэтому Министерство цифрового развития — просто в силу отсутствия других альтернатив для подсанкционных компаний — было вынуждено взять дело в свои руки. Ведомство организовало Национальный удостоверяющий центр, который и начал выдавать российские TSL-сертификаты.

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Они защищают данные при обмене между устройством пользователя и сервером, на котором работает конкретный сайт или онлайн-сервис. Та самая буковка «s» в https и является признаком зашифрованного соединения, которое стало возможно именно благодаря сертификату. Если говорить совсем по-простому, то он не дает посторонним перехватить ваш трафик и украсть конфиденциальные данные, которыми вы обмениваетесь с сервером: логинами, паролями, платежными данными и т.д.

Несмотря на то что пользоваться сайтом можно и без сертификата, абсолютное большинство браузеров блокируют их, поскольку не могут гарантировать защиту клиентской информации. Соответственно, при истечении срока годности исходного сертификата вы будете видеть вот такое уведомление:

Нужно ли устанавливать сертификаты Минцифры

Любопытно, что в Тинькофф не объяснили и даже не назвали примерных сроков введения новых правил. То ли техподдержка банка еще особенно не в курсе предстоящих изменений, то ли руководство приняло решение не пугать народ раньше времени, но неизвестных в предложенном уравнении пока больше. Например, непонятно, будут ли нужны сертификаты при оплате по СБП и когда отключатся старые.

«Сейчас подсказать не сможем, потому что мы продолжаем поддерживать международные сертификаты, наши сервисы доступны во всех браузерах. При переходе на сертификаты Минцифры России мы обо всем расскажем и сориентируем по дальнейшим шагам», — ответили в поддержке Тинькофф в заблокированной социальной сети X.

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Как бы там ни было, намного проще подготовиться заранее. Тем более, что под санкциями оказалось абсолютное большинство российских банков. А значит, их все в обозримом будущем скорее всего лишат зарубежных сертификатов. Поэтому лучше всего установить решение Минцифры сразу и не знать горя.

Как установить TLS-сертификаты Минцифры

Самый простой способ — установить Яндекс Браузер. В него по умолчанию вшиты все необходимые защитные механизмы, которые обеспечивают работу отечественных сервисов и сайтов, поэтому с ним онлайн-оплата будет происходить без ограничений. Но, если вам он по какой-то причине не подходит, придется заморочиться с установкой самих сертификатов Минцифры.

Безопаснее всего сделать это через Госуслуги:

Перейдите по этой ссылке со своего Android-смартфона;

В открывшемся окне выберите вкладку «Сертификаты для Android»;

Скачайте корневой и выпускающий сертификаты;

Откройте «Настройки» у себя на смартфоне и в поиске вбейте «Сертификат»;

Откройте вкладку «Сертификат ЦС» и найдите в списке корневой (Root) сертификат;

Нажмите на него (если появится просьба указать название, введите Russian Trusted Root CA) и подтвердите установку;

Повторите действия для выпускающего (Sub) сертификата.

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Проверить, все ли заработало, можно на примере sberbank.ru. Но для начала выгрузите браузер из меню многозадачности и запустите его заново. Затем перейдите на сайт Сбербанка в раздел входа в личный кабинет и посмотрите, откроется ли он. Если сертификаты установились, браузер допустит вас к авторизации.