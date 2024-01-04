Скоро для оплаты понадобятся сертификаты Минцифры. Где их взять и как установить на Android

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Иван Кузнецов

Онлайн-оплата, появившаяся еще раньше, чем бесконтактная, уже давно не вызывает ни удивления, ни страха. Главное — следи за тем, где именно платишь, не вводи данные банковских на неизвестных ресурсах, и все будет в порядке. Однако в самом начале 2024 года неожиданно выяснилось, что вскоре пользователи из России могут лишиться возможности оплачивать покупки в интернете, если не установят специальные сертификаты, без которых в транзакции будет отказано. Попробуем разобраться, о чем идет речь, что вдруг изменилось и как подготовиться к введению новых правил, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Скоро для оплаты понадобятся сертификаты Минцифры. Где их взять и как установить на Android. Скоро для онлайн-оплаты потребуется использовать сертификаты Минцифры. Фото.

Скоро для онлайн-оплаты потребуется использовать сертификаты Минцифры

Сертификаты Минцифры для онлайн-оплаты

Сертификаты Минцифры для онлайн-оплаты. Пока для онлайн-оплаты сертификаты Минцифры не требуются, но скоро без них транзакции не пройдут. Фото.

Пока для онлайн-оплаты сертификаты Минцифры не требуются, но скоро без них транзакции не пройдут

Все началось с Тинькофф банка, который начал вешать на экран онлайн-оплаты уведомление о необходимости установить сертификаты Минцифры:

Скоро для оплаты понадобятся сертификаты Минцифры. Установите их или используйте браузеры Яндекс и Atom - там сертификаты уже есть.

Естественно, это не могло не спровоцировать волну негодования в социальных сетях. Одни решили, что теперь все операции в страну будут под колпаком, а введение в эксплуатацию сертификатов Минцифры — верный признак организации цифрового концлагеря. Другие же сочли, что это просто кампания по продвижению отечественных браузеров. Естественно, ни то, ни другое не имеет отношения к реальности. Но давайте обо всем по порядку.

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Еще в 2022 году зарубежные сертификационные центры, которые предоставляют сертификаты безопасности сайтам и онлайн-сервисам по всему миру, отказались работать с российскими компаниями, попавшими под санкции. Таким образом, кстати, наказали Сбербанк, который не смог получить сертификаты ни у одного регистратора, кроме российских.

Зачем нужны сертификаты Минцифры

Поэтому Министерство цифрового развития — просто в силу отсутствия других альтернатив для подсанкционных компаний — было вынуждено взять дело в свои руки. Ведомство организовало Национальный удостоверяющий центр, который и начал выдавать российские TSL-сертификаты.

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Они защищают данные при обмене между устройством пользователя и сервером, на котором работает конкретный сайт или онлайн-сервис. Та самая буковка «s» в https и является признаком зашифрованного соединения, которое стало возможно именно благодаря сертификату. Если говорить совсем по-простому, то он не дает посторонним перехватить ваш трафик и украсть конфиденциальные данные, которыми вы обмениваетесь с сервером: логинами, паролями, платежными данными и т.д.

Несмотря на то что пользоваться сайтом можно и без сертификата, абсолютное большинство браузеров блокируют их, поскольку не могут гарантировать защиту клиентской информации. Соответственно, при истечении срока годности исходного сертификата вы будете видеть вот такое уведомление:

Зачем нужны сертификаты Минцифры. Когда истекает срок действия сертификата сайта, браузеры перестают его открывать. Фото.

Когда истекает срок действия сертификата сайта, браузеры перестают его открывать

Нужно ли устанавливать сертификаты Минцифры

Любопытно, что в Тинькофф не объяснили и даже не назвали примерных сроков введения новых правил. То ли техподдержка банка еще особенно не в курсе предстоящих изменений, то ли руководство приняло решение не пугать народ раньше времени, но неизвестных в предложенном уравнении пока больше. Например, непонятно, будут ли нужны сертификаты при оплате по СБП и когда отключатся старые.

«Сейчас подсказать не сможем, потому что мы продолжаем поддерживать международные сертификаты, наши сервисы доступны во всех браузерах. При переходе на сертификаты Минцифры России мы обо всем расскажем и сориентируем по дальнейшим шагам», — ответили в поддержке Тинькофф в заблокированной социальной сети X.

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Как бы там ни было, намного проще подготовиться заранее. Тем более, что под санкциями оказалось абсолютное большинство российских банков. А значит, их все в обозримом будущем скорее всего лишат зарубежных сертификатов. Поэтому лучше всего установить решение Минцифры сразу и не знать горя.

Как установить TLS-сертификаты Минцифры

Самый простой способ — установить Яндекс Браузер. В него по умолчанию вшиты все необходимые защитные механизмы, которые обеспечивают работу отечественных сервисов и сайтов, поэтому с ним онлайн-оплата будет происходить без ограничений. Но, если вам он по какой-то причине не подходит, придется заморочиться с установкой самих сертификатов Минцифры.

Безопаснее всего сделать это через Госуслуги:

  • Перейдите по этой ссылке со своего Android-смартфона;
  • В открывшемся окне выберите вкладку «Сертификаты для Android»;
  • Скачайте корневой и выпускающий сертификаты;
Как установить TLS-сертификаты Минцифры. В Android есть два типа сертификатов: Wi-Fi и ЦС. Вам нужен второй. Фото.

В Android есть два типа сертификатов: Wi-Fi и ЦС. Вам нужен второй

  • Откройте «Настройки» у себя на смартфоне и в поиске вбейте «Сертификат»;
Как установить TLS-сертификаты Минцифры. Если понадобится озаглавить сертификат, главное — не ошибиться. Фото.

Если понадобится озаглавить сертификат, главное — не ошибиться

  • Откройте вкладку «Сертификат ЦС» и найдите в списке корневой (Root) сертификат;
  • Нажмите на него (если появится просьба указать название, введите Russian Trusted Root CA) и подтвердите установку;
  • Повторите действия для выпускающего (Sub) сертификата.

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Проверить, все ли заработало, можно на примере sberbank.ru. Но для начала выгрузите браузер из меню многозадачности и запустите его заново. Затем перейдите на сайт Сбербанка в раздел входа в личный кабинет и посмотрите, откроется ли он. Если сертификаты установились, браузер допустит вас к авторизации.

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