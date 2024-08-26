Стоит ли отключать NFC на смартфоне: к чему это может привести на самом деле

NFC — это хороший пример пассивной технологии передачи данных, которая не стоит производителям буквально ничего, но ценится очень высоко. Благодаря ей можно быстро и удобно оплачивать покупки, просто поднеся телефон к терминалу. Несмотря на это, многих пользователей волнует вопрос: стоит ли отключать NFC на смартфоне, если им не пользуешься постоянно? Ведь при всей энергоэффективности протокола он почти наверняка что-то «жрет». Но давайте разберемся в ситуации и выясним, насколько оправданы эти опасения.

Как воруют данные банковских карт

Как ни странно, активный NFC почти не расходует энергию. Даже LTE «жрет» куда больше ресурсов. Но эксперты в области кибербезопасности компании Bleeping Computer полагают, что смысл отключать модуль ближнего поля все-таки есть. Они выявили новый троян для Android под названием NGate, который использует технологию для кражи денег с банковских карт пользователей.

Софт, о котором идет речь, попадает на устройства пользователей через фишинговые сообщения под видом полезных приложений. После установки и получения всех необходимых разрешений он начинает клонировать данные банковских карт своих жертв и передавать их своим создателям. Как следствие, злоумышленники получают возможность проводить несанкционированные платежи и даже снимать наличные с карт пользователей в банкоматах.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Звучит, прямо скажем, неприятно и даже страшно. Но переживать не стоит, ведь без пин-кода снять деньги со счета мошенники все равно не смогут. Дело в том, что авторизация в банкоматах в 100% случаев требует ввода 4-значного кода доступа даже при использовании биометрии. Поэтому злоумышленникам приходится обзванивать пользователей, чтобы выведать у них заветную комбинацию. То есть на этом этапе схема уже ничем не отличается от обычной социальной инженерии, когда людей просто разводят по телефону.

Можно ли взломать NFC

Тем удивительнее для меня было узнать, что эксперты Bleeping Computer рекомендуют отключать NFC. Потому что смысла в этом нет никакого. Во-первых, полное отключение модуля ближнего поля лишит вас удобства использования бесконтактных платежей. Во-вторых, российские пользователи в определенной степени защищены от подобных схем мошенничества тем, что в России в настоящее время работают только российские платежные сервисы, зависимые от платежной системы Мир. Ну, и, в-третьих, кто сказал, что отключенный NFC заблокирует возможность передачи токена карты злоумышленникам? Ведь сканируют-то они не сам смартфон, а вытягивают данные через интернет-соединение.

Поэтому вместо отключения NFC я бы сосредоточился на более эффективных методах защиты. Прежде всего, крайне важно устанавливать приложения только из официальных источников, таких как Google Play или RuStore. Избегайте установки программ по ссылкам из сообщений или электронных писем. Это значительно снизит риск заражения вашего устройства вредоносным ПО.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Другой важный аспект безопасности — внимательная проверка разрешений, которые запрашивают устанавливаемые приложения. Не стоит предоставлять доступ к чувствительным данным без необходимости. Если приложение запрашивает подозрительные разрешения, которые не соответствуют его заявленным функциям, лучше отказаться от его установки.

Как защитить банковские карты

Особое внимание следует уделить работе с банковскими данными. Никогда не сканируйте банковские карты и не вводите их данные в сторонние приложения. Используйте только официальные приложения и сервисы вашего банка для проведения финансовых операций. Это поможет защитить ваши средства от несанкционированного доступа.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Ну и до кучи не стоит забыть про регулярное обновление операционной системы и приложений на вашем смартфоне. Оно также играет важную роль в обеспечении вашей безопасности. Производители часто выпускают патчи безопасности, закрывающие известные уязвимости. Своевременная установка этих обновлений поможет защитить ваше устройство от новых угроз.

Почему не стоит отключать NFC

Зачастую специалисты рекомендуют использовать антивирусы для Android, называя их дополнительным уровнем защиты. Хорошее антивирусное ПО вроде Касперского действительно способно обнаружить и предотвратить установку вредоносных приложений, а также помочь в удалении уже установленных угроз. Но обычно на это все равно никто не обращает внимания. Тем более, что даже простые браузеры умеют блокировать загрузку потенциально опасных файлов. Главное — не игнорировать их предупреждения.

Хотя полное отключение NFC может показаться простым решением, оно не гарантирует полной защиты от кибермошенников. Злоумышленники постоянно разрабатывают новые методы атак, и важно быть бдительным во всех аспектах использования смартфона. Вместо того чтобы отказываться от удобной технологии, стоит сосредоточиться на формировании правильных привычек цифровой гигиены.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

К тому же, практика показывает, что большинство атак основано на методах социальной инженерии и эксплуатации доверия пользователей. Будьте критичны к любым запросам на предоставление личной информации или установку неизвестных приложений, даже если они кажутся срочными или исходят от якобы надежных источников. Здоровый скептицизм и проверка информации могут спасти вас от многих неприятностей.