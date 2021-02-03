Стоит ли пользоваться приложениями для очистки памяти на Android

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Иван Кузнецов 0

Один из стереотипов об Android заключается в том, что он совершенно не умеет работать с кэшем. Из-за этого память смартфонов на базе этой платформы постоянно забивается, и через год-полтора ими становится невозможно пользоваться. Поэтому среди пользователей получили широкое распространение приложения для очистки памяти. Их разработчики уверяют, что достаточно запускать утилиту раз в 2-3 месяца, как весь мусор будет удалён, а к смартфону вернётся былая скорость. Разбираемся, почему всё это полная чушь и пользоваться такими приложениями категорически не стоит.

Очистить память

Очистка памяти на Android — процесс известный, но необязательный

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Начнём с того, что на самом деле файлы кэша не причиняют Android никакого вреда. Об этом уже говорилось много раз, но в данном случае не упомянуть об этом я не могу. И дело тут вовсе не в том, насколько эффективно операционная система обрабатывает эти данные, а в том, что они в принципе не причиняют ей никакого вреда, а даже помогают.

Нужно ли чистить кэш

Очистка кэша

Кэш — это полезные данные, которые необязательно удалять

Смотрите сами. Кэш – это небольшие фрагменты данных, которые приложения или сайты сохраняют на устройстве для того, чтобы иметь быстрый доступ к тем или иным файлам или разделам. По сути, они исполняют роль якорей, за которые цепляется софт для того, чтобы работать быстрее. Кэш позволяет приложениям не загружать данные заново, а как бы доставать их из быстрой памяти.

Так работают почти все приложения и сама система. Вы думаете, что 2 ГБ, которые занимает Telegram, — это плохо? Нет, просто он хранит те фотографии и видео, которые вы посмотрели, в памяти. Из-за этого они не загружаются повторно, когда вы открываете их снова. А Google Chrome? Недавно в браузере появилась функция, которая именно за счёт кэша увеличивает скорость загрузки веб-страниц. Она называется back and forward cache, и сокращает время открытия ранее открытых сайтов. В общем, круто.

Нет, конечно, не все данные, которые хранятся в памяти одинаково полезны. Но пользоваться для их удаления специализированными утилитами точно не стоит. Эксперты Роскачества проанализировали самые популярные приложения для очистки памяти на Android и пришли к выводу, что большинство из них – не то, за что себя выдают.

Приложения для очистки памяти

Приложения для очистки памяти

Приложения для очистки памяти в большинстве своём бесполезны и даже опасны

Вот лишь несколько примеров того, как приложения для очистки памяти вам обманывают:

  • Обилие рекламы. Их основная цель – не помочь вам избавиться от лишних файлов, а банально показать вам рекламу и заработать.
  • Избыточные привилегии. Большинство приложений для очистки памяти запрашивают даже те привилегии, которые им по факту не требуются.
  • Доступ к сетевым подключениям. Странно, но такие приложения очень часто занимаются тем, что перехватывают трафик, который пользователи отправляют по сети Wi-Fi. Чтобы защитить её, прочитайте эту инструкцию.
  • Шпионские признаки. Некоторые приложения вообще занимаются слежкой за пользователем, контролируя SMS-сообщения, звонки и многие другие аспекты частной жизни.

Как очистить кэш на Android

Иногда чистка действительно требуется, но проводить её лучше всё-таки легальными методами, одобренными Google.

В Android есть встроенный инструмент для очистки кэша. Объясню на примере Google Play, поскольку ему чаще всего требуется такая процедура:

  • Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;
  • Найдите и откройте вкладку Google Play;
Кэш

Удаление кэша приложения вряд ли сделает старый смартфон по-флагмански быстрым

  • Перейдите в «Память» — «Удалить кэш»;
  • При необходимости нажмите «Удалить обновления».

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Эти манипуляции позволят очистить накопленные сервисом данные и обновления и в большинстве случаев возвращают смартфону былой уровень быстродействия. Дело в том, что некоторые обновления и файлы замедляют и сам каталог, и Android. Но помните, что чаще всего это не панацея, но попробовать всё равно стоит.

Как очистить память смартфона

Второй способ очистки Android – это удаление лишних и ненужных данных из памяти вроде установочных файлов приложений, одинаковых фотографий и т.д.

Файлы

Google Files определяет ненужные файлы автоматически и предлагает их к удалению

  • Откройте раздел «Очистка» в левом нижнем углу;
  • Просмотрите подборки данных для удаления и подтвердите удаление ненужных.

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Эти два способа действительно способны помочь вам содержать хранилище смартфона в чистоте и порядке, не позволяя левым данным препятствовать стабильной работе Android. Не думайте, что какие-нибудь сторонние разработчики оказались умнее Google и придумали более эффективное решение, чем она сама.

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