ТОП—10 гаджетов от Xiaomi для умного дома

На тему умного дома я задумывался уже очень давно. В рассвет компании Xiaomi их умные устройства, позволяющие сделать жизнь лучше все больше и больше привлекали мое внимание. К сожалению, в силу ограниченности материальных средств и отсутствия своего домашнего уголка в условиях студенчества мечта об умном доме до сих пор осталась мечтой. В этой статье я расскажу о тех гаджетах, которые я хотел бы видеть в своей квартире.

Идея о покупке умного чайника появилась ещё на 3 курсе медуниверситета, когда преподаватель по патанатомии сказал, что напитки горячее 60 по Цельсию доказано вызывают рак гортани. Не то, чтобы я большой ипохондирик, но невольно задумался. Двухслойная конструкция с термоизолирующим слоем, встроенный температурный контроллер и четырехуровневая система безопасности предотвращающая сухой ход, делают этот чайник не просто игрушкой, а необходимостью. Как говорили великие: Лучшее лечение — это профилактика.

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Умная лампочка Xiaomi Mi Led Smart Bulb

По сравнению с применением чайника, все остальные приборы из моего списка кажутся баловством. Но у лампочки от Xiaomi есть отличное применение. Очень часто садясь за работу, настройка света в помещении занимает у меня больше получаса. С этой лампочкой все изменится. Управление режимами лампы осуществляется голосом. Теперь нет необходимости отвлекаться от важного дела, чтобы настроить освещение. Регулируйте настройки режимов с помощью Google Assistant.

Я уже рассказывал про гаджеты для качественного утреннего пробуждения и упоминал про Xiaomi Bedside Lamp 2 в качестве светового будильника, но не говорил, что гаджет будет также отлично выполнять функцию ночника. Я очень люблю читать перед сном и этот гаджет был бы как никогда кстати. Плавная регулировка позволяет настроить комфортное свечение для любого человека. Кроме яркости, можно регулировать испускаемый цвет и температуру свечения.

Камера есть камера. Думаю, у каждого найдётся применение для неё дома. Оставили ребёнка одного и отлучились в магазин или решили записать домашнее видео по приготовлению лазаньи — это подойдёт.

Робот-пылесос отличный помощник по дому. Не смотря на некоторые ограничения, все мои знакомые, у которых он есть, говорят что это просто находка. Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential имеет 11 датчиков препятствий и может заранее предупредить вас о ступеньках. Ещё один нюанс, по которому я мог бы его рекомендовать — возможность дистанционного управления устройством через ваш смартфон.

Если по поводу всех остальных гаджетов, я не могу похвастаться опытом использования, то с щеткой Soocas все иначе. Я пользуюсь ей уже порядка двух лет и могу с уверенностью сказать: Попробовав однажды электрическую щетку на себе, вы больше никогда не вернётесь к механической чистке. Сначала мне казалось, что щетка будет царапать десна в силу активных движений, но я ошибался. Выбирая среди 4 режимов, каждый найдет тот, который лучше для него.

Миниатюрный «ТВ стик» от компании Xiaomi позволяет расширить возможности старого телевизора до полноценного Smart TV. Не смотря на свою демократичную цену, может конкурировать с более серьёзными устройствами. Из недостатков пользователи отмечают необходимость блока питания и высокую температуру при работе устройства.

В эпоху пандемии очистители воздуха тема животрепещущая. Придя домой хочется максимально отгородить себя от разных инфекций и очиститель воздуха, отличное тому решение. Лучшее соотношение цена-качество мне видится Mi Air Purifier 3C.

Ожирение — глобальная проблема 21 века. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире около 1,7 млрд. человек имеют избыток веса. ВОЗ прогнозирует, что к 2025 г. 40% мужчин и 50% женщин будут страдать от ожирения. Быстрые углеводы, сидячая работа этому только способствуют. Весы от Xiaomi позволяют не только определить массу тела, но и огромное количество других умных функций вроде определения процента жира в организме или оценку содержания белка в организме.

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Какой умный дом может быть без разного рода датчиков? Набор датчиков Mi Smart sensor set позволит качественно «сшить» все устройства и добавит пару бонусов в виде датчиков движения и умного выключателя.