ТОП—10 гаджетов от Xiaomi для умного дома

На тему умного дома я задумывался уже очень давно. В рассвет компании Xiaomi их умные устройства, позволяющие сделать жизнь лучше все больше и больше привлекали мое внимание. К сожалению, в силу ограниченности материальных средств и отсутствия своего домашнего уголка в условиях студенчества мечта об умном доме до сих пор осталась мечтой. В этой статье я расскажу о тех гаджетах, которые я хотел бы видеть в своей квартире.
- Электрический чайник Xiaomi Mijia Appliance Kettle 1A
- Умная лампочка Xiaomi Mi Led Smart Bulb
- Xiaomi Bedside Lamp 2
- Xiaomi Xiaovv Smart PTZ Camera 2K
- Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential
- Электрическая щетка Soocas X3U
- Xiaomi Mi TV Stick MDZ-24-AA
- Mi Air Purifier 3C
- Mi Body Composition Scale 2
- Какой умный дом может быть без разного рода датчиков? Набор датчиков Mi Smart sensor set позволит качественно «сшить» все устройства и добавит пару бонусов в виде датчиков движения и умного выключателя.
Идея о покупке умного чайника появилась ещё на 3 курсе медуниверситета, когда преподаватель по патанатомии сказал, что напитки горячее 60 по Цельсию доказано вызывают рак гортани. Не то, чтобы я большой ипохондирик, но невольно задумался. Двухслойная конструкция с термоизолирующим слоем, встроенный температурный контроллер и четырехуровневая система безопасности предотвращающая сухой ход, делают этот чайник не просто игрушкой, а необходимостью. Как говорили великие: Лучшее лечение — это профилактика.
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По сравнению с применением чайника, все остальные приборы из моего списка кажутся баловством. Но у лампочки от Xiaomi есть отличное применение. Очень часто садясь за работу, настройка света в помещении занимает у меня больше получаса. С этой лампочкой все изменится. Управление режимами лампы осуществляется голосом. Теперь нет необходимости отвлекаться от важного дела, чтобы настроить освещение. Регулируйте настройки режимов с помощью Google Assistant.
Я уже рассказывал про гаджеты для качественного утреннего пробуждения и упоминал про Xiaomi Bedside Lamp 2 в качестве светового будильника, но не говорил, что гаджет будет также отлично выполнять функцию ночника. Я очень люблю читать перед сном и этот гаджет был бы как никогда кстати. Плавная регулировка позволяет настроить комфортное свечение для любого человека. Кроме яркости, можно регулировать испускаемый цвет и температуру свечения.
Камера есть камера. Думаю, у каждого найдётся применение для неё дома. Оставили ребёнка одного и отлучились в магазин или решили записать домашнее видео по приготовлению лазаньи — это подойдёт.
Робот-пылесос отличный помощник по дому. Не смотря на некоторые ограничения, все мои знакомые, у которых он есть, говорят что это просто находка. Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential имеет 11 датчиков препятствий и может заранее предупредить вас о ступеньках. Ещё один нюанс, по которому я мог бы его рекомендовать — возможность дистанционного управления устройством через ваш смартфон.
Если по поводу всех остальных гаджетов, я не могу похвастаться опытом использования, то с щеткой Soocas все иначе. Я пользуюсь ей уже порядка двух лет и могу с уверенностью сказать: Попробовав однажды электрическую щетку на себе, вы больше никогда не вернётесь к механической чистке. Сначала мне казалось, что щетка будет царапать десна в силу активных движений, но я ошибался. Выбирая среди 4 режимов, каждый найдет тот, который лучше для него.
Миниатюрный «ТВ стик» от компании Xiaomi позволяет расширить возможности старого телевизора до полноценного Smart TV. Не смотря на свою демократичную цену, может конкурировать с более серьёзными устройствами. Из недостатков пользователи отмечают необходимость блока питания и высокую температуру при работе устройства.
В эпоху пандемии очистители воздуха тема животрепещущая. Придя домой хочется максимально отгородить себя от разных инфекций и очиститель воздуха, отличное тому решение. Лучшее соотношение цена-качество мне видится Mi Air Purifier 3C.
Ожирение — глобальная проблема 21 века. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире около 1,7 млрд. человек имеют избыток веса. ВОЗ прогнозирует, что к 2025 г. 40% мужчин и 50% женщин будут страдать от ожирения. Быстрые углеводы, сидячая работа этому только способствуют. Весы от Xiaomi позволяют не только определить массу тела, но и огромное количество других умных функций вроде определения процента жира в организме или оценку содержания белка в организме.
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Все гаджеты,представленные выше имеют достаточно низкую стоимость и очень большую область применения. Уверен, многие из них позволят вам выйти на совершенно новый уровень жизни. Технология умного дома встраивается буквально во все операционные системы и, думаю, многим хочется хоть чуть чуть приобщиться к этой концепции. Выше я представил топ не только самых доступных устройств, но и гаджетов, для внедрения которых не нужно больших затрат времени на изучение и схемы работы. Они просто делают вашу жизнь лучше. Быстро и удобно.
А как вы относитесь к концепции умного дома? Какими гаджетами пользуетесь? Напишите об этом в нашем Телеграм—чате
я так и не понял чайник подключается к вафле или просто чайник?