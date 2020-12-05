В Телеграме появляются незнакомые контакты. Что делать

«Любимая теперь в Telegram!». Именно такое уведомление я получил от мессенджера несколько месяцев назад. Это показалось мне странным по нескольким причинам. Во-первых, моя жена пользуется Телеграмом уже много лет, во-вторых, в моей телефонной книге она записана совершенно не так, а, в-третьих, других людей, которых я мог бы так назвать, у меня нет. Логично, что я немного смутился, но всё-таки решил проверить, кого мне таким наглым образом подбросила судьба. Но ни номер, ни фотография человека, которого мессенджер добавил в список моих чатов я не узнал. Значит, произошла ошибка, и её нужно решать.

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Беглый анализ ситуации показал, что непроизвольное добавление посторонних контактов в список чатов Telegram затронуло не только меня. Оказывается, это довольно распространённая проблема, с которой регулярно сталкивается огромное количество пользователей. Впрочем, найти причины её возникновения и исправления мне всё-таки удалось.

Почему появляются контакты в Телеграм

Причины, по которым посторонние контакты могут добавлять в ваш список с чатами, может быть всего четыре:

Вы вставили себе в смартфон чужую сим-карту;

Номер, которым вы пользуетесь, ранее принадлежал кому-то другому;

Вы авторизовались под чужой учётной записью Apple ID или Google;

Вы вошли в свой аккаунт Telegram на устройстве постороннего пользователя.

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Возможно, есть ещё и другие причины. Например, вы просто могли забыть человека, который появился в списке ваших чатов. В конце концов, со временем люди меняются, и у вас из памяти мог выпасть либо образ этого человека, либо его имя в вашей записной книжке.

Как сбросить чужие контакты в Телеграм

Устранить проблему, о которой идёт речь, по-хорошему должны разработчики, но, кажется, они не спешат этого делать, поэтому пытаться исправить ситуацию предстоит вам самостоятельно. Хорошо, что ничего сложного в этом нет.

Запустите Telegram на своём устройстве с Android и перейдите в «Настройки»;

Пролистай вниз и быстро-быстро 10 раз нажмите на номер сборки Telegram;

После этого нажмите на номер сборки и удерживайте до появления выпадающего меню;

Нажмите «Перезагрузить контакты», а потом – «Сбросить контакты».

Левые контакты в Telegram

Пусть вас не пугает действие по сбросу контактов. Несмотря на то что название этого пункта звучит зловеще, на самом деле он сбрасывает лишь импортированные контакты. В одной из прошлых версий Telegram этот параметр так и назывался, а потом локализаторы мессенджера почему-то решили убрать лишнее, по их мнению, слово из названия. Видимо, это было сделано, чтобы не сбить вёрстку, потому что в противном случае название пункта занимало слишком много места, из-за чего список пунктов мог смотреться несколько некрасиво.

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В интернете утверждают, что функция сброса контактов как бы обнуляет связи вашего аккаунта на серверах Telegram. Проще говоря, после этого все ваши потенциальные знакомые (окей, не ваши, но вы поняли) больше не будут добавляться вам в список чатов. Не знаю, насколько это правда, но с того момента, как я сам проверил действенность этой инструкции на себе, ни одного левого контакта у меня в списке чатов не появлялось. Возможно, методика действительно работает, а, возможно, просто люди, которые могли бы проникнуть в мой Telegram, ещё просто там не зарегистрировались. Что ж, время покажет.