Telegram для Android получил комментарии в каналах, фильтры поиска и другое

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Иван Кузнецов 1

У вас есть приложение, которое вы запускаете сотни раз за день и проводите в нём в общей сложности несколько часов? У меня такое есть, и это Telegram. Там я общаюсь с друзьями, с семьёй, решаю рабочие вопросы, получаю нагоняи от главреда и, конечно, потребляю колоссальную долю новостей. Из-за этого я совсем перестал пользоваться соцсетями и до минимума свёл взаимодействие с Твиттером. Другое дело, что получать обратную связь в каналах было очень сложно, потому что возможности собрать все комментарии читателей к конкретному сообщению, не было. А теперь есть.

Telegram

Telegram получил крупное обновление за номером 7.1

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Ключевым нововведением обновления Telegram за номером 7.1 (скачать) стала поддержка комментариев в каналах. Теперь их участники смогут комментировать публикации в специальном блоке под ними, где можно будет отвечать друг другу, а также прочитать все реакции разом. Это позволит решить сразу несколько проблем. Во-первых, пользователи смогут выражать своё мнение здесь и сейчас, а не идти в специализированный чат. А, во-вторых, владельцы каналов смогут эффективнее отслеживать мнения пользователей, чтобы корректировать на их основе свой контент. Можете проверить в нашем новостном Telegram-канале.

Комментарии в каналах Telegram

Комментарии в Telegram

Теперь можно комментировать публикации в Телеграм-каналах

Помимо текстовых комментариев, пользователи могут отвечать на публикации гиф-анимациями, эмодзи, стикерами и даже голосовыми сообщениями. Правда, всё будет зависеть от конкретного канала и его администрации. А для удобства пользователей была реализована система оповещений об ответах на комментарии. Так участникам канала будет проще вести диалог друг с другом и они наверняка не пропустят чужие реакции на свои мнения. Всё это делает комментарии в Telegram неотличимыми от обычного группового чата, заявил Павел Дуров.

5 функций Telegram, о которых многие забывают

Но на этом нововведения в общественных пространствах Telegram не закончились. С выходом обновления администраторы чатов и каналов могут писать инкогнито, не раскрывая своего имени. Это может быть очень полезно в ситуациях, когда нужно соблюсти субординацию или в принципе сохранить анонимность, что для Telegram является очень актуальным. Дело в том, что мессенджер Павла Дурова – это настоящее пристанище для анонимов, поэтому возможность скрыть свою личность определённо будет пользоваться популярностью. Пожалуй, даже не меньшей, чем наш чатик в Telegram.

Как искать по чатам в Telegram

Фильтры

В Telegram появились удобные фильтры для поиска данных

Поиск медиафайлов в Telegram стал ещё проще. Теперь можно искать по конкретным датам, по названиям дней недели или просторечным наименованием вроде «вчера», «позавчера» и т.д. А для удобства было реализовано наложение фильтров, которые стало можно применять совместно друг с другом. Допустим вам нужны только сообщения с конкретным словом за 1 октября. Благодаря обновлённой системе поиска это стало возможно. То есть вам больше не придётся пролистывать все сообщения в чате с этим словом от момента его создания.

Новые функции Telegram для Android

Анонимный администратор

Администраторы Telegram-чатов могут сохранять свою анонимность

Кроме того, есть и менее значимые, но не менее полезные в перспективе нововведения:

  • Новые анимированные эмодзи
  • Улучшена общая производительность приложений
  • Повышена плавность анимации
  • Появилась возможность увеличить фотографию в чате, зажав миниатюру
  • Горячий доступ к чатам из другого аккаунта

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Очевидно, что обновление получилось реально очень машстабным и его нужно установить всем. Ведь, помимо новых функций, которые в Telegram никогда не бывают бесполезными, разработчики повысили стабильность и плавность приложения. Теперь оно будет работать лучше, чем раньше. Правда, лично мне бы хотелось, чтобы Павел Дуров устроил нагоняй своим подчинённым и наконец заставил их переделать версию Telegram для Mac, которая при долгой работе без перезагрузки начинает забивать оперативную память и отъедать ресурс процессора.

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1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    В Windows версии тоже возможно оставлять комментарии.
    Вопрос теперь — как запретить коммениторвать прямо в канале?

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