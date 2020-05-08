Воровать, так у лучших: Samsung представила банковскую карту как у Apple

Когда Apple в прошлом году представила собственную банковскую карту Apple Card, многие были уверены, что сейчас все производители начнут массово выходить на рынок финансовых услуг с собственными кредитками или дебетовками. Однако время шло, и ни одна другая компания не спешила объявлять о планах по запуску фирменной платёжной карты. Только этой весной Google и Huawei подтвердили свои планы по захвату финансовой отрасли, но при этом так ничего и не выпустили. Теперь представить, но ничего не выпускать пришла очередь Samsung, которая ограничилась одним только анонсом.

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Компания Samsung представила свою платёжную карту, которая предназначается для работы с сервисом Samsung Pay. В отличие от Apple Card, которую в Купертино представили прошлой осенью, карточка от Samsung будет дебетовой, а её эмиссией будет заниматься американский банк SoFi. То есть, получается, что к моменту релиза новый финансовый продукт компании будет доступен только пользователям из США и недоступен всем остальным. Впрочем, Apple тоже начала с Североамериканского рынка, а потому ничего удивительного в этом нет.

Как получить Samsung Card

Заказать Samsung Card можно будет прямо через приложение Samsung Pay. Это очень ответственное мероприятие, а потому Samsung сделала карту не кредитной, а дебетовой, таким образом упростив процесс проверки заявителей и расширив их общее количество. Но, несмотря на отличие от Apple Card, Samsung Card тоже будет предоставлять пользователям те же услуги. Она позволит с удобством отслеживать свои покупки, контролировать расходы и получать кэшбек на выгодных условиях. Осталось только выяснить, на каких.

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Samsung не уточняет, можно ли будет получить вместе с виртуальной карточкой физическую, на каких условиях она будет обслуживаться и позволят ли пользователям переводить деньги со счёта на счёт без комиссии. Более того, у меня вообще сложилось впечатление, что корейцы пока сами толком не знают, что за продукт они запускают. Конечно, они знают, просто карта, скорее всего, находится на ранней стадии разработки, а потому многое ещё может измениться – от условий перевода денежных средств до размера кэшбека, который пользователи будут получать с покупок.

Зачем нужна Samsung Card

Зачем Samsung, в таком случае, так поторопилась? Очевидно, что, посмотрев на то, как лихо конкуренты анонсируют собственные карты, компания решила, что затягивать с выходом на рынок финансовых услуг ей нельзя. Мало того, что это отличная возможность собрать колоссальные объёмы данных о своих пользователях, так ещё и способ привязать их к фирменной продукции. Ведь если пользователь подсядет на Samsung Card, сделав её основной картой, ему будет сложно пересесть на смартфон конкурента, потому что придётся отказаться от привычного средства оплаты.

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Я бы предположил, Samsung Card будет ориентирована в первую очередь на молодёжь и людей с небольшим достатком. Samsung не заявляла этого публично, однако я углубился в изучение партнёра компании – банк SoFi – и выяснил, что он позиционирует себя как банк для студентов и тех, «у кого на счету каждый доллар». Этой формулировкой пользуется сам банк при описании преимуществ фирменной карты: за её обслуживание и снятие денег банк не берёт ни цента, а также позволяет вернуть 5% от общей суммы покупок до 100 долларов ежемесячно.

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Довольно показательно, что до настоящего момента ни Huawei, ни Google так и не выпустили свою банковскую карту на рынок. Конечно, с последней спрашивать пока особенно нечего — всё-таки информация о Google Card, появившаяся в публичном поле, не была обнародована официально, а являлась утечкой, которую допустили сотрудники компании, добавив соответствующие сведения в приложение Google Pay. Однако это как нельзя лучше свидетельствует о том, что ни у одной компании эти карты ещё не готовы, а значит, конкурировать с Apple они смогут ещё очень нескоро.

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Мало кто помнит, что в прошлом году Samsung уже пыталась запускать карту Samsung Pay Cash, которая выглядела довольно выгодным платёжным средством. Тогда компания пообещала всем, кто оформит карту, 5 долларов на счёт в подарок, а также очень выгодные и прозрачные условия денежных переводов. Но то ли проект Samsung Pay Cash «не полетел», то ли Samsung просто захотела его проапгрейдить, но, так или иначе, Samsung Card — это наша новая реальность. Хотя бы до следующего года.