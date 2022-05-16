YouTube в России никто не блокировал, но скоро он загнётся и сам

Несмотря на многочисленные слухи о блокировке и даже прямые угрозы со стороны российских властей, YouTube в России всё ещё не заблокировали. Почему именно — дело десятое. Главное, что сервис по-прежнему доступен и, как кажется многим, даже стал ещё лучше, потому что теперь не имеет встроенной рекламы. А значит, можно смотреть видео от любимых блогеров, не прерываясь либо не оплачивая премиум-подписку. Тем более, что сейчас такой возможности больше не предоставляется. Но нет сомнений, что YouTube в России загибается. Сейчас расскажу, как я это понял и что с этим делать.

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Как ни странно, но YouTube в России угробили не местные власти. Они-то как раз видеохостинг вообще не трогали, если не считать безобидных угроз. Это сделала сама Google, отключив всю рекламу и лишив блогеров монетизации. Несмотря на то что многие авторы контента жаловались, что в России за просмотры платят намного меньше, чем в тех же США, по факту для многих это был если не основной, то весьма ощутимый источник заработка, которого теперь не стало.

Почему на Ютубе нет рекламы

Не знаю, как вы, но я сужу по себе. На данный момент я подписан на более чем 50 каналов на YouTube. Не сказать, что мне удавалось смотреть всё, что выкладывают их авторы, но ещё в начале года, когда я открывал приложение видеосервиса — раз в 1-2 дня, — у меня всегда было что посмотреть. Сейчас же ситуация прямо противоположная. Большинство блогеров просто перестали выпускать видео, а те, кто всё ещё это делают, стали делать большие паузы между роликами.

Дело в том, что для многих блогеров монетизация YouTube, когда деньги платили за просмотры, был едва ли не основным средством заработка. Понятное дело, что кто-то делал интеграции, заключая контракты с рекламодателями напрямую и рассказывая об их товарах в своих видео, но и без них можно было неплохо зарабатывать. По крайней мере, если говорить о каналах с миллионной аудиторией.

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Сегодня мы можем видеть, что многие рекламодатели в принципе решили отказаться от продвижения своих товаров и услуг на YouTube. Почему? У каждого свои причины. Одни приняли такое решение из-за отключения контекстной рекламы, которую они использовали в качестве альтернативного способа продвижения. А другие просто решили, что YouTube постепенно становится токсичным. В чём это выражается, спросите? Ну, например, в том, что площадку в любой момент могут заблокировать.

Новые видео на Ютубе — почему не выходят

Несмотря на то что власти РФ вроде бы не собираются ограничивать доступ к YouTube на территории страны, Google, кажется, намеренно делает всё, чтобы это произошло. Поисковый гигант удаляет каналы российских СМИ, блокирует показы видео от местных авторов и вообще всячески старается ограничивать контент, публикуемый из России. Естественно, рекламодатели боятся, что, оплатив большую рекламную кампанию, они не получат нужного выхлопа, потому что либо Google не даст блогеру исполнить свои обязательства, либо российские власти заблокируют площадку целиком, и тогда рекламу просто никто не увидит.

В результате мы видим, как блогеры, которые стали зарабатывать ощутимо меньше, либо отказываются от публикации контента, либо начинают выпускать свои ролики реже. Взять хотя бы канал Редакция. Раньше ребята публиковали по 3 видео в неделю: основной выпуск, специальный репортаж и новости. Каждый из них, помимо рекламы самого YouTube, содержал по 2-3 интеграции.

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Сегодня, насколько я могу судить, интеграций — то есть рекламы, закупленной у канала Редакция напрямую — стало меньше. Как правило, в выпусках размещается по одной рекламной вставке, причём показать её стараются в самом начале. Если не ошибаюсь, это повышает конверсию, потому что растёт вероятность, что рекламу увидят все, не перемотав, а значит, купят продвигаемый товар.

Что будет с YouTube в России

Не могу знать и тем более утверждать что-либо наверняка, но ходят слухи, что Редакция живёт не только за счёт рекламы, но и за счёт стороннего финансирования. Кто именно платит авторам, в контексте нашей статьи не имеет никакого значения. Но тот факт, что у команды есть дополнительный источник дохода, подтверждается тем, что ребята по-прежнему снимают дорогие в производстве видеоролики, ездят в командировки и привлекают большое количество спикеров, многие из которых наверняка не стали бы говорить бесплатно.

Но таких счастливчиков, как Редакция, в российском сегменте YouTube не так много. Именно поэтому большинство развлекательных каналов ушли на каникулы, очевидно, прорабатывая новые сценарии дальнейшего существования в новой парадигме. Например, канал It’s Экспериментаторы почти перестал публиковать новые ролики, отказавшись даже от формата небольших экспериментов, которые раньше ребята выкладывали на ежедневной основе. Ребята пытались уйти на Твич, но потом поняли, что заработать на их контенте там почти нереально, и решили взять паузу.

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Что всё это значит? На мой взгляд, совершенно точно ясно, что YouTube в России загибается. Авторы не просто лишились монетизации. Они лишились площадки, где можно зарабатывать, публикуя свой контент. Ведь источников заработка стало ощутимо меньше в том числе и потому, что рекламодатели не горят желанием заключать договора на продвижение товаров и услуг с авторами, которые с высокой долей вероятности не смогут исполнить свои обязательства.