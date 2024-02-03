Зачем смартфонам нужна камера с разрешением 50 МП и выше? Причин больше, чем вы думаете

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Герман Вологжанин

Прошло больше 5 лет, как на рынке смартфонов появились камеры на 48 МП, за которыми последовали матрицы на 64, 108 и даже 200 мегапикселей. Довольно быстро пришло понимание, что высокое разрешение не является залогом качества, а четкая фотография продолжает держаться на трех китах: размер сенсора, процессор и программное обеспечение. Но почему после стольких лет и огромного количества разоблачительных материалов производители не отказываются от камер с большим разрешением?

Зачем смартфонам нужна камера с разрешением 50 МП и выше? Причин больше, чем вы думаете. От камеры с высоким разрешением действительно есть польза. Фото.

От камеры с высоким разрешением действительно есть польза

На самом деле, польза от камеры на 50 МП и выше все-таки есть, пускай она не всегда заметна. При определенных условиях высокое разрешение действительно дает прирост качества, а еще добавляет возможности, которых лишен смартфон с классическим сенсором на 12 МП. Впрочем, обо всем по порядку.

Как правильно выбрать смартфон с хорошей камерой

Естественное фото на телефон

По умолчанию смартфон делает фото в разрешении 12 МП или 16 МП, даже если для него заявлены все 200 мегапикселей. Происходит это за счет объединения пикселей, что позволяет увеличить светочувствительность сенсора. Но такие фотографии зачастую получаются неестественными и слишком красочными, даже если отключить искусственный интеллект в настройках камеры.

Естественное фото на телефон. В режиме максимального разрешения отключается искусственный интеллект. Фото.

В режиме максимального разрешения отключается искусственный интеллект

Только после перехода в режим высокого разрешения вы можете сделать фото без лишней постобработки со стороны ИИ. Конечно, такое преимущество камеры на 108 МП или 200 МП кажется весьма условным и сомнительным, но в зависимости от вкусовых предпочтений пользователя оно становится более важным.

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Как сделать детализированное фото

Безотносительно вкусовых предпочтений плюсом камеры с высоким разрешением является детализация снимка. Пиксель — это минимальный элемент изображения, и, чем их больше, тем больше деталей мы видим на фото. Правда, из-за скромного размера камеры телефона польза от 50 МП или 100 МП будет только при хорошем освещении.

Как сделать детализированное фото. В солнечную погоду высокое разрешение обеспечивает прирост детализации. Фото.

В солнечную погоду высокое разрешение обеспечивает прирост детализации

Если вы хотите добиться максимальной детализации, чтобы, например, впоследствии распечатать изображение на большом баннере, делайте фото в хорошо освещенном месте. И будьте готовы, что при недостатке света результат получится хуже, чем в обычном режиме съемки.

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Возможности обрезки фото

Высокая детализация снимка нужна не только для его распечатки на огромном баннере, но и для создания на его основе других фотографий. Говоря простым языком, фото в большом разрешении обрезается намного эффективнее, сохраняя хорошее качество даже при большом кропе.

Возможности обрезки фото. Из одного снимка в большом разрешении можно сделать несколько уникальных фотографий. Фото.

Из одного снимка в большом разрешении можно сделать несколько уникальных фотографий

Осознавая это достоинство, некоторые производители смартфонов даже внедряют дополнительные функции. К примеру, на флагманах Xiaomi есть ProCut. Сделав фото в большом разрешении, нажатием всего одной кнопки вы можете разбить его на несколько отдельных снимков, каждый из которых будет четким и своеобразным.

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Что такое внутрисенсорный зум

Еще более полезной возможностью камеры с большим разрешением является внутрисенсорный зум. Это сравнительно новая технология, позволяющая увеличить качество цифрового приближения.

Что такое внутрисенсорный зум. Внутрисенсорный зум (слева) эффективнее обычного цифрового приближения. Фото.

Внутрисенсорный зум (слева) эффективнее обычного цифрового приближения

Если при стандартном цифровом зуме приближение осуществляется путем обрезки исходного снимка в 12 МП или 16 МП, то внутрисенсорный вариант в авторежиме берет за основу полное разрешение, а программное обеспечение слегка дорисовывает снимок при помощи ИИ. На выходе получаем качество, почти неотличимое от оптического зума, который есть только у дорогих смартфонов.

Чем оптический зум отличается от цифрового

Сколько мегапикселей нужно камере смартфона

Если разрешение действительно имеет значение, то сколько мегапикселей нужно смартфону? При прочих равных нет существенной разницы между 50 МП и 200 МП. На качество фото все равно сильнее влияет размер сенсора, процессор и ПО.

Сколько мегапикселей нужно камере смартфона. Гнаться за максимальным разрешением не обязательно. Фото.

Гнаться за максимальным разрешением не обязательно

Однако при прочих равных камера на 200 МП дает возможность сделать серьезный кроп, обрезав фото, а также предлагает внутрисенсорный зум большей кратности, что важно для телефона без оптического приближения. Необходимо ли ради этого переплачивать за камеру с высоким разрешением? Пожалуй, нет. Достоинства у нее есть, но они не настолько существенные в сравнении с другими важными характеристиками камеры.

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