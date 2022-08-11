Как правильно выбрать смартфон с хорошей камерой

Если спросить среднестатистического покупателя, какая характеристика в смартфоне его интересует больше всего, то с высокой долей вероятности он назовет батарейку или камеру. Причем, когда речь заходит о качестве фото и видео, многие из нас ведутся на маркетинговые уловки производителя, который говорит нам то о количестве мегапикселей, то о наличии оптической стабилизации, не способной исправить ситуацию, если другим аспектам устройства не было уделено достаточного внимания. Сегодня я возьму на себя обязательство разложить все по полочкам, попутно развенчивая мифы о камере, и давая полезные советы для правильного выбора смартфона.

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Камера — сколько мегапикселей

Давайте будем откровенны, вы ведь и без меня знаете, что количество мегапикселей — отнюдь не главная характеристика камеры, влияющая на качество съемки? Поэтому предлагаю не заострять внимание на сравнении сенсоров с разрешением 12 Мп и 108 Мп, а сразу перейти к основному показателю, от которого зависит детализация снимка. Это физический размер матрицы, и он может отличаться в отрыве от количества мегапикселей.

Вот вам простой пример. Перед нами два флагманских смартфона: Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Оба выпущены одним производителем, оба работают на одинаковом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и в обоих случаях заявлена основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией. Значит ли это, что они снимают на одном уровне? Нет!

Как правило, снимки на основную камеру Xiaomi 12 Pro получаются лучше (особенно в сложных условиях), и в этом заслуга сенсора смартфона. Да, в обоих случаях используется 50-мегапиксельная матрица. Однако размер сенсора Xiaomi 12 — 1/1.56″ (Sony IMX766), а Xiaomi 12 Pro — 1/1.28″ (Sony IMX707). То есть камера прошки улавливает больше деталей, а потому фотографии, сделанные на Xiaomi 12 Pro, получаются четче и увесистее с точки зрения размера.

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Впрочем, иногда мегапиксели имеют значение, но только в том случае, если камеры отличаются не только разрешением, но и физическим размером сенсора. К примеру, условный Redmi Note 10 Pro с матрицей на 108 Мп (1/1.52″) будет фотографировать лучше POCO X3 NFC c 64-мегапиксельной камерой Sony IMX682 (1/1.73″) при том, что обе модели работают на чипсете Snapdragon 732G.

Характеристики камеры смартфона

Хорошо, с мегапикселями мы разобрались и запомнили, что при выборе телефона с хорошей камерой нужно смотреть не на разрешение, а на физический размер матрицы. Но только ли она влияет на качество фото? Конечно, нет. Вот вам еще набор характеристик, на которые нужно обратить внимание:

Оптическая стабилизация . При прочих равных OIS позволяет делать более четкие снимки в движении, а еще снимать плавные видео без алгоритмов EIS. Но и она бывает разная. Где-то OIS четырехосевая, а где-то — пятиосевая. Чем больше осей, тем плавнее картинка.

. При прочих равных OIS позволяет делать более четкие снимки в движении, а еще снимать плавные видео без алгоритмов EIS. Но и она бывает разная. Где-то OIS четырехосевая, а где-то — пятиосевая. Чем больше осей, тем плавнее картинка. Линзы . Увы, производитель редко акцентирует внимание на линзах, которые преломляют свет для его попадания на матрицу. Поэтому приходится либо искать данные подробных тестов, либо ориентироваться исключительно на цену устройства, полагая, что бюджетный телефон никогда не оснастят хорошей оптикой. Если же информация есть, то лучше будет снимать устройство с большим количеством линз.

. Увы, производитель редко акцентирует внимание на линзах, которые преломляют свет для его попадания на матрицу. Поэтому приходится либо искать данные подробных тестов, либо ориентироваться исключительно на цену устройства, полагая, что бюджетный телефон никогда не оснастят хорошей оптикой. Если же информация есть, то лучше будет снимать устройство с большим количеством линз. Дополнительные объективы. Как и с количеством мегапикселей, вы прекрасно понимаете, что широкоугольный модуль нужен для попадания большего числа объектов в кадр, а телевик — для оптического увеличения без потери качества. При этом иногда цифровой зум с основной камеры лучше, чем посредственный телеобъектив с приближением x2.

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Сюда же можно отнести наличие или отсутствие лазерной автофокусировки, яркость вспышки и другие параметры, влияющие на качество фотографий чуть меньше. Но главным параметром, который определяет возможности камеры, все равно остается железо смартфона.

Характеристики смартфона — какими должны быть

Даже приобретая телефон с хорошей камерой, отличными линзами и кучей дополнительных объективов, вы можете разочароваться в покупке, если смартфон работает на плохом процессоре. Убедиться в этом можно, взглянув на то, как на фоне друг друга снимают Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11 Pro 5G. Устройства оснащены одинаковой основной камерой Samsung S5KHM2 с разрешением 108 Мп, но имеют под капотом разные процессоры. Десятое поколение обзавелось Snapdragon 732G, Note 11S работает на Helio G96, а Note 11 Pro 5G — на Snapdragon 695. Как думаете, какой смартфон фотографирует лучше?

Очевидно, Redmi Note 10 Pro опережает конкурентов по всем фронтам. Проблема смартфонов одиннадцатой серии заключается в посредственном графическом чипе, который не только не дает раскрыться ночному режиму, но и ограничивает работу электронной стабилизации, а также возможность записи видео в 4K.

Какой телефон купить с хорошей камерой

Вот и получается, что поиск недорогого телефона с хорошей камерой превращается в настоящий квест, прохождение которого занимает не один час. Чтобы упростить выбор, выделю пятерку лучших моделей из разных ценовых категорий:

Если же вы готовы потратить время на изучение характеристик камер, то смотрите в сторону телефонов с большими фотоматрицами и не забывайте о влиянии процессора на обработку фото и видео. Наконец, помните о том, что многое зависит от программного обеспечения, а оно может отличаться не только от производителя к производителю, но и от модели к модели внутри одного бренда.