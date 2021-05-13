Это самый простой способ сделать приложение для Android. Готово уже через сутки

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AndroidInsider.ru 0

В наше время если у магазина нет сайта и мобильного приложения, он теряет половину своих потенциальных покупателей. Все меньше людей сейчас заходят на сайты, ведь гораздо проще освоить интерфейс приложения, быстро всё оплатить и на следующий день получить заказ. По статистике, 85% клиентов предпочтут воспользоваться мобильным приложением, а не мобильной версией сайта. Но не у всех есть возможность заказать разработку мобильного приложения для Android: надо найти студию с адекватным прайсом, согласовать, дождаться релиза, и затянется процесс на полгода. А ведь Android-устройств сейчас большинство. Но можно пройти мимо всего этого и получить собственное уникальное мобильное приложение буквально за сутки! Причем не только для Android, но и iOS.

Приложение

Создать приложение для Android можно меньше чем за 24 часа

Создать приложение под Android с нуля

Сервис KUKApp предоставляет возможность получить полноценные мобильные приложения для iOS и Android, которые позволят увеличить повторные покупки уже в первый месяц после релиза. Приложения будут готовы уже через 24 часа после заявки, которую можно подать после установки приложения KUKApp через магазин приложений компаний Bitrix и Shopify. Вам не придется разбираться с кодом, дизайном, составлять техническое задание и прочее. В том же CMS Bitrix достаточно произвести первоначальную настройку, которая займет у вас всего несколько минут. На видео ниже можно посмотреть, как осуществляется настройка:


За счет такой интеграции приложение работает в автоматическом режиме — не нужно ничего проектировать, настраивать, а товары берутся с напрямую с вашего сайта. Хотя KUKApp использует свое готовое решение (отсюда такие короткие сроки, чудес не бывает), каждое приложение разрабатывается с учетом индивидуальных пожеланий заказчика. Вы получаете брендированное под вас мобильное приложение, то есть интерфейс будет выполнен в ваших фирменных цветах, можете предложить свою иконку или дизайнеры KUKApp сделают все сами. Речь идет не о веб-приложениях, на выходе получаются полноценные приложения на Kotlin (для Android) и Swift (iOS).

Получается своего рода «решение под ключ»:

  • Уже на следующий день ваше приложение будет опубликовано в App Store и Google Play;
  • Разработчики следят за стабильностью работы приложения, обновляют под новые устройства и версии;
  • Самостоятельно регистрироваться в App Store, Google Play и Huawei App Gallery, неделями ждать верификации и платить за это не нужно, приложение опубликуют за вас, сделают скриншоты и описание;
  • Приложение работает автономно, без постоянного обращения к сайту;
  • Автоматически актуализирует информацию о товарах и добавляет новые при размещении на сайте.

Перечень услуг также возможно изменять в индивидуальном порядке — например, если вы хотите разместить приложение под своей учетной записью или каким-то образом изменить описание/скриншоты для магазинов. Но в целом это идеальное решение для тех, кто хочет максимально быстро и бюджетно получить рабочее мобильное приложение для своего магазина. На выходе получается что-то вроде такого:

Приложение

Дизайн приложения подбирается под конкретный магазин

Приложение

Каталог товаров обновляется автоматически, можно интегрировать программу лояльности

Примеры реальных приложений

А посмотреть, как это работает вживую, можно на примере того же приложения Теплодом по этой ссылке, Ласточка.Маркет или Кафе Трюffель. Приложение является полноценной площадкой для онлайн-продажи — с навигационным меню, каталогом ассортимента, профилем покупателя, историей заказов. Дополнительно можно также подключить программу лояльности покупателей.


Все, что нужно для начала работы — оставить заявку на сайте сервиса KUKApp и установить модуль KUKApp через панель управления вашим сайтом. Останется только дождаться выхода приложения в Google Play и App Store.

Создать мобильное приложение для Android за сутки

Создание приложения таким способом может сэкономить бизнесу немало времени и средств, а «выхлоп» будет точно такой же, как после многомесячной разработки стоимостью в миллион рублей.

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