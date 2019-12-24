Компания OUKITEL славится смартфонами, которые отличаются впечатляющими показателями автономности. И хотя один аппарат от этого китайского производителя, о котором мы сегодня поговорим, не обладает недельным запасом емкости, как модель с 10 000 мАч, он тоже заслуживает нашего внимания. Смартфон OUKITEL WP5 оснащен 5,5-дюймовым HD-дисплеем и имеет специальные вставки, которые обеспечивают дополнительную прочность — например, при падении или погружении в воду. Из-за использования премиальных материалов смартфон выглядит очень тонким для своей емкости аккумулятора в 8 000 мАч.

На задней панели красуется тройная камера (13 Мп + 2 Мп + 2 Мп) с LED-вспышкой, а спереди — фронтальная камера на 5 Мп с поддержкой широкоугольных селфи. Кстати, в приложении камеры множество настроек, в том числе режимов съемки.

Что касается «начинки», здесь нас встречают неожиданные 3ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной вместе с процессором MT6761. У нового устройства есть все, чтобы составить серьезную конкуренцию лидерам бюджетного сегмента. Несмотря на то, что WP5 имеет емкость аккумулятора 8000 мАч, смартфон запросто проработает в течение двух дней в режиме активного использования. Добавим сюда 5,5-дюймовый дисплей с изогнутыми сторонами, минимальными рамками и соотношением сторон 18:9, свежий Android и сканер отпечатков пальцев вместе с системой распознавания лиц — чем не флагман?

Помимо стандартного для устройств конкурирующих брендов сертификата IP68, гарантирующего, что аппарат способен провести целый час под водой на глубине до 2 метров, он способен выдержать и более серьезные нагрузки. В частности, как отмечает сам производитель, аппарат без каких-либо последствий выдержит высокотемпературный душ под высоким давлением, что соответствует более продвинутому стандарту.

Справедливости ради стоит сказать, что в реальных условиях использования такая защищенность будет даже избыточной, поскольку вряд ли хоть кто-то будет заботиться о том, чтобы телефон выполнял свои функции в столь суровых погодных условиях. Тем не менее заполучить такой смартфон вам точно захочется, ведь только до 5 января новый OUKITEL WP5 на Gearbest можно купить всего за 99 долларов. Меньше 6 500 рублей за такой смартфон, это настоящий подарок.