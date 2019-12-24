Каким должен быть смартфон для активного отдыха? 0

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AndroidInsider.ru

Компания OUKITEL славится смартфонами, которые отличаются впечатляющими показателями автономности. И хотя один аппарат от этого китайского производителя, о котором мы сегодня поговорим, не обладает недельным запасом емкости, как модель с 10 000 мАч, он тоже заслуживает нашего внимания. Смартфон OUKITEL WP5 оснащен 5,5-дюймовым HD-дисплеем и имеет специальные вставки, которые обеспечивают дополнительную прочность — например, при падении или погружении в воду. Из-за использования премиальных материалов смартфон выглядит очень тонким для своей емкости аккумулятора в 8 000 мАч.

Для путешествий мало емкой батареи, нужно еще, чтобы смартфон был защищен

На задней панели красуется тройная камера (13 Мп + 2 Мп + 2 Мп) с LED-вспышкой, а спереди — фронтальная камера на 5 Мп с поддержкой широкоугольных селфи. Кстати, в приложении камеры множество настроек, в том числе режимов съемки.

Что касается «начинки», здесь нас встречают неожиданные 3ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной вместе с процессором MT6761. У нового устройства есть все, чтобы составить серьезную конкуренцию лидерам бюджетного сегмента. Несмотря на то, что WP5 имеет емкость аккумулятора 8000 мАч, смартфон запросто проработает в течение двух дней в режиме активного использования. Добавим сюда 5,5-дюймовый дисплей с изогнутыми сторонами, минимальными рамками и соотношением сторон 18:9, свежий Android и сканер отпечатков пальцев вместе с системой распознавания лиц — чем не флагман?

Список характеристик не прям флагманский, но для бюджетника хороший

Помимо стандартного для устройств конкурирующих брендов сертификата IP68, гарантирующего, что аппарат способен провести целый час под водой на глубине до 2 метров, он способен выдержать и более серьезные нагрузки. В частности, как отмечает сам производитель, аппарат без каких-либо последствий выдержит высокотемпературный душ под высоким давлением, что соответствует более продвинутому стандарту.

О комплектации тоже позаботились

Справедливости ради стоит сказать, что в реальных условиях использования такая защищенность будет даже избыточной, поскольку вряд ли хоть кто-то будет заботиться о том, чтобы телефон выполнял свои функции в столь суровых погодных условиях. Тем не менее заполучить такой смартфон вам точно захочется, ведь только до 5 января новый OUKITEL WP5 на Gearbest можно купить всего за 99 долларов. Меньше 6 500 рублей за такой смартфон, это настоящий подарок.

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