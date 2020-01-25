До сих пор широко распространено мнение о том, что VPN нужен только хакерам и компьютерным «гуру». Однако в последнее время количество сайтов и сервисов, недоступных по территориальному признаку, резко выросло (и дело не только в блокировке — зачастую сервис официально просто не работает в России, как тот же Spotify). Поэтому любой пользователь, если его любимый сайт окажется недоступным, захочет скорее снова зайти на него. И просто всего сделать это можно будет с помощью VPN.

Хотя большинство пользуется сервисами с виртуальной частной сетью исключительно в рамках кейса, приведенного выше, VPN нужен не только для захода на сайты с ограниченным доступом. Подобные сервисы скрывают пользовательские действия и местонахождение от провайдеров услуг, поисковых систем и мошенников.

Virtual Private Network — это технология защиты интернет-соединения, которая работает по принципу своеобразного посредника между Вами и Всемирной паутиной, предоставляя IP-адрес, тем самым маскируя реальное местоположение пользователя.

Плюсы использования VPN

Провайдер не видит, какие ресурсы посещает пользователь, и не может осуществлять блокировку, внедрять свои скрипты и тулбары; С VPN все видят IP-адрес сервера, а не пользователя; Вычислить настоящее местоположение по IP становится практически невозможным.

Как правильно пользоваться VPM

Для конкретной цели следует использовать подходящее ей приложение для VPN. Для торрентов — одно, просмотра зарубежных сервисов — другое. Или воспользоваться универсальным решением, которое учитывает все особенности платформ. Сервисы вроде Surfshark имеют приложения не только для Android, но и iOS, Windows, PlayStation и других операционных систем.

Правильный VPN может использоваться как для конкретных жизненных ситуаций, так и в целях обеспечения анонимности в интернете. Мы в редакции, например, давно облюбовали приложение Surfshark. Нет ограничений по скорости и трафику, выбрать можно один из десятков серверов в разных странах, есть встроенный файрволл для дополнительной защиты от несанкционированных подключений. Но главное — оно кроссплатформенное, и пользоваться им на Android одно удовольствие.

Одна из особенностей данного сервиса — поддержка шифрования банковского уровня. Для этого он использует алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard с 256-битными ключами, надежно защищая личные данные пользователя. Это особенно важно при использовании общественных Wi-Fi-точек в аэропортах, метро, кафе и ресторанах и других подобных местах.

Продвинутых возможностей тоже хватает. Например, режим CleanWeb блокирует рекламу, отслеживание сайтов и вредоносного ПО. А в настройках можно настроить подключение таким образом, чтобы все сессии разрывались, как только VPN отключается. Если вы не хотите указать всем на свое настоящее местоположение или предоставить доступ к данным о сетевой активности, отключаться от VPN нельзя ни на одну секунду.

Благо список серверов огромный — от США и стран Европы до Японии и остальных. Помимо физических VPN-серверов, предусмотрена возможность настроить виртуальный.

Приложение работает по модели подписки — причем одна подписка действует на все известные платформы. Выгоднее всего оформлять сразу двухгодичную подписку, чтобы месячный доступ к сервису стоил всего два доллара. А если что-то не понравится, всегда можно вернуть деньги в течение 30 дней.

Почему не какой-нибудь бесплатный VPN? В последнее время слишком уж много скандалов, что такие приложения следят за действиями пользователя и продают их рекламодателям. Не говоря о том, что в них бывают скрытые трояны. Про шифрование трафика тоже можно забыть. Здесь же понятно, на чем зарабатывают разработчики, и за сохранность своей анонимности можно не волноваться.

Удобно попробовать его функциональность можно бесплатно в течение недели. Никаких встроенных покупок, платы за дополнительный трафик и так далее.

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