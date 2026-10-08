Буквально на днях пишет мне наша читательница и говорит: «Иван, выбираю смартфон для дочки, но у нас есть жесткое условие: стоить он должен 15 000 рублей или около того. Предложите самый лучший вариант». Ну, делать нечего. Стал думать. И подумать тут пришлось очень сильно. Потому что выбрать аппарат подростку не так-то и просто. У всех современных моделей огромный экран на 120 Гц, у всех батарея на 6–8 тысяч мА*ч, у всех NFC и цена, надо признать, соответствующая. Но на самом деле выбрать есть из чего. Просто действовать надо с умом. Поэтому я собрал десять смартфонов, которые стоят в районе 15 тысяч рублей и которые отрабатывают свой прайс на все 100%.

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Realme P4 4G: AMOLED-экран, ради которого стоит чуть выйти за бюджет

Начну с самого дорогого, потому что он сразу немного выходит за рамки: Realme P4 4G стоит около 17 тысяч, и прятать это я не буду. Зато за эти деньги у него есть то, чего нет почти ни у кого в подборке, а именно AMOLED-экран на 6,8 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Такой экран кроме него есть только у Redmi Note 17, а у всех остальных обычный ЖК, причём чаще всего в HD+. Внутри стоит Snapdragon 685, корпус защищён по IP65, а батарея на 7000 мА*ч заряжается на 45 Вт, и блок питания лежит в коробке вместе с чехлом.

Версия здесь глобальная, то бишь русская, так что Google Play и Google Pay на месте. Правда, при первом включении телефон может выставить себе регион Индия, и его придётся поменять руками. Но есть и приятная мелочь: встроенный диктофон записывает звонки, что сейчас редкость. А вот слот для карты памяти совмещён со второй SIM, поэтому выбирать придётся, либо две симки, либо флешка.

Камера тут обычная, 50 Мп основная и 8 Мп фронталка, и за неё доплачивать смысла нет. Платите вы за экран и автономность, и если вы смотрите в телефоне ролики по паре часов в день, на мой взгляд, эта переплата вполне себе оправдана. Да и 5G тут нет, только 4G.

Цена: 16 650 ₽

Купить Realme P4

Realme P4 Lite: самый дешёвый, но камеру тут лучше не трогать

Realme P4 Lite стоит около 10 тысяч, и это самый дешёвый смартфон в подборке. При этом урезанным он выглядит только с одной стороны. Батарея здесь на 7000 мА*ч, экран 6,8 дюйма на 120 Гц, есть NFC, защита IP64, разъём для наушников, сканер отпечатка в боковой кнопке и отдельный слот под карту памяти, то есть две симки и флешка влезают одновременно. Версия русская, Android 16 из коробки.

А теперь про то, на чём сэкономили, потому что сэкономили заметно. Основная камера тут всего 8 Мп, фронтальная 5 Мп, экран в HD+, памяти 4 ГБ, а зарядка 15 Вт, так что свои 7000 мА*ч он будет набирать долго. Внутри стоит UNISOC T7250, это скромный чип для повседневных задач, и в тяжёлые игры с ним лучше не лезть.

Поэтому я бы брал его не себе, а как телефон для звонков, мессенджеров и банковского приложения, например родителям, которые и так снимают на него раз в месяц. И ещё один момент: ровно та же начинка продаётся под названием realme C100i, так что перед заказом стоит сравнить обе карточки и взять ту, что дешевле.

Цена: 10 350 ₽

Купить P4 Lite

Samsung Galaxy A07: шустрее соседей, но батарея и экран проще

Если хочется именно Samsung, то до 15 тысяч вариант, по сути, один, и это Galaxy A07 в глобальной версии примерно за 11 тысяч. Внутри у него Helio G99, и он бодрее UNISOC T7250, на котором сидят дешёвые Realme и POCO из этой подборки. Ещё Samsung обещает шесть крупных обновлений системы и шесть лет патчей безопасности, а для телефона за такие деньги это редкость.

Зато в остальном он скромнее соседей. Экран на 6,7 дюйма тут 90 Гц, а не 120, разрешение HD+, а батарея на 5000 мА*ч, тогда как у конкурентов в этой же цене стоят 7000–8000. Камера двойная, но вторая на 2 Мп нужна только для размытия фона, так что снимать будет основная на 50 Мп. При этом сам телефон тонкий и лёгкий, 7,6 мм и 184 грамма, есть защита IP54, разъём для наушников и отдельный слот под microSD.

И одна вещь, о которой лучше знать заранее: зарядки в коробке нет, только кабель и скрепка, так что блок питания придётся докупить или взять старый. В общем, это вариант для тех, кому важны бренд и долгие обновления, а не рекордная автономность.

Цена: 10 650 ₽

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Realme C100x: самая большая батарея в подборке

Если главный критерий у вас «чтобы не заряжать», то вот он. У Realme C100x батарея на 8000 мА*ч, это больше, чем у любого телефона в подборке, и заряжается она на 45 Вт, причём блок питания лежит в коробке. Стоит он около 13 тысяч, версия русская, Android 16, есть NFC, защита IP64, и заявлено, что он переживает падение с двух метров.

Самое интересное, что по начинке это почти P4 Lite: тот же чип UNISOC T7250, тот же экран 6,8 дюйма на 120 Гц в HD+ и те же 4 ГБ памяти. Разница в камере, тут основная на 50 Мп вместо 8, и в зарядке, 45 Вт вместо 15. То есть доплата в несколько тысяч уходит ровно на эти две вещи, и, на мой взгляд, за быструю зарядку она себя оправдывает, потому что заряжать 8000 мА*ч от 15 Вт пришлось бы полдня.

Есть версии на 128 и 256 ГБ, а слот для карты памяти отдельный, так что места хватит в любом случае. Ну и тот же телефон продаётся как realme P4x, так что смотрите, где он сейчас дешевле.

Цена: 12 600 ₽

Купить C100x

Motorola G100s: самый быстрый и с 5G, но с китайскими корнями

Сразу про подвох, потому что он тут есть. Лот называется Moto G 5G, global, но продавец сам честно пишет в описании, что это китайская Motorola G100s, на которую ставится глобальная прошивка, и после этого телефон в системе называет себя Moto G57. При включении он ещё и задумывается на заставке секунд на 10–25, и только потом загружается. Ничего страшного в этом нет, но перед заказом я бы уточнил у продавца, что прошивка уже стоит и русский с Google Play будут сразу.

А теперь почему он вообще в подборке. Внутри Snapdragon 6s Gen 4, и это самый быстрый чип среди всех десяти телефонов, плюс 8/256 ГБ памяти, экран 6,72 дюйма в FHD+ на 120 Гц с яркостью до 1050 нит и батарея на 7000 мА*ч с зарядкой 30 Вт. Камера тоже не для галочки: 50 Мп основная и сверхширик на 8 Мп. Есть NFC, IP64, разъём для наушников и Wi-Fi 6, а в коробке лежат зарядка и чехол. И всё это примерно за 13 тысяч.

Это единственный 5G-смартфон в подборке, но главный российский диапазон n79 он не поддерживает, так что сильно на это не рассчитывайте. Ещё он тяжёлый, 210 граммов. Но если готовы смириться с китайским происхождением, по железу это лучшее, что можно взять за эти деньги.

Цена: 13 200 ₽

Купить Motorola G100s

Redmi 15C: 8/256 ГБ в российской версии без сюрпризов

Redmi 15C я бы советовал тем, кто не хочет вообще ни в чём разбираться. Это российская версия с Ростестом, так что вопросов к прошивке нет, и при этом за 14 тысяч вы получаете 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти, а такого объёма в этой цене почти ни у кого нет.

В остальном это большой понятный смартфон: экран 6,9 дюйма с частотой до 120 Гц, батарея на 6000 мА*ч, зарядка 33 Вт, которая заряжает его наполовину примерно за полчаса, двойная камера на 50 Мп и защита IP64. Корпус при этом тоньше 8 мм, что для такой батареи вполне себе неплохо. Две симки и карта памяти ставятся одновременно, слот под microSD отдельный, есть разъём для наушников, а в коробке лежат адаптер и чехол.

Батарея тут поменьше, чем у Realme и Redmi 17, а экран обычный ЖК, так что ни в автономности, ни в картинке он не рекордсмен. Зато это тот случай, когда телефон просто достаёшь из коробки и пользуешься.

Цена: 14 100 ₽

Купить Redmi 15C

Tecno Pova 7 Neo: много памяти и 108 Мп, но с лотереей по прошивке

Второй телефон, который немного выходит за бюджет: Tecno Pova 7 Neo в глобальной версии стоит около 16 тысяч. Зато памяти тут 8/256 ГБ, то есть вдвое больше, чем у большинства в подборке, экран 6,78 дюйма в FHD+, камера на 108 Мп, батарея 7000 мА*ч с зарядкой 45 Вт, NFC, ИК-порт для управления техникой и стереодинамики с Dolby Atmos. Внутри Helio G100 Ultimate, а в коробке кроме зарядки лежат чехол и защитная плёнка.

Но есть момент, из-за которого я бы брал его с осторожностью. Бывает, что после первого обновления прошивки он начинает глючить, выдаёт системные ошибки, а в худшем случае вообще перестаёт включаться. Это не обязательно случится с вашим экземпляром, но шанс есть, а с гарантией в России у телефона из-за границы всё сложно. Поэтому сразу после получения его стоит погонять пару дней и только потом подтверждать заказ.

Ещё он тяжёлый, 226 граммов, и толще остальных, больше 9 мм. Так что это вариант для тех, кому нужна память и камера, и кто готов немного рискнуть ради них.

Цена: 16 500 ₽

Купить Pova 7 Neo

POCO C81 Pro: самый популярный, и понятно почему

POCO C81 Pro купили больше 7,8 тысячи раз, и это самый продаваемый телефон в подборке. Причина простая: за 11 тысяч вы получаете экран 6,9 дюйма на 120 Гц, батарею на 6000 мА*ч, разъём для наушников, усиление громкости до 200%, отдельный слот под microSD и HyperOS 3 из коробки. Живьём он, кстати, смотрится заметно дороже своей цены.

А экономят тут на всём остальном. Камера 13 Мп, экран в HD+, чип тот же UNISOC T7250, а зарядка всего 15 Вт, так что 6000 мА*ч набираются небыстро. Ещё одна мелочь, которая может раздражать: камера видит QR-код, показывает иконку, но по ссылке не переходит, и приходится выкручиваться через другие приложения.

И обратите внимание на частоты. Глобалка здесь ориентирована на Латинскую Америку, и в списке LTE нет 20-го диапазона, так что за городом связь может ловить похуже. Двойник с той же начинкой продаётся как Redmi A7 Pro, и если он попадётся дешевле, можно брать его.

Цена: 11 250 ₽

Купить POCO C81 Pro

Redmi 17 4G: почти Note 17, только без хорошего экрана

Redmi 17 4G в глобальной версии стоит около 12 тысяч, и это заметно дешевле Note 17, хотя по многим пунктам он от него почти не отстаёт. Батарея на 7500 мА*ч, зарядка 45 Вт, которая за 35 минут даёт заряд на день, а полностью заряжает за полтора часа, плюс NFC, IP64, камера 50 Мп, разъём для наушников и Bluetooth 5.4. Адаптер в коробке есть, с европейской вилкой.

Есть у него и фишка, которой нет ни у кого в подборке: кольцо вокруг камеры подсвечивается восемью цветами и мигает на уведомления, зарядку, игры и съёмку. Пользы от этого немного, но выглядит забавно (особенно если положить телефон экраном вниз). А вот экран тут HD+ на 6,9 дюйма, обычный ЖК, и это главное, что отличает его от Note 17 с AMOLED. Чип тоже попроще, Helio G91-Ultra.

Ещё имейте в виду, что слот здесь гибридный, то есть либо две симки, либо симка и карта памяти. И после первого включения он немного задумывается и сразу начинает обновляться, так что не пугайтесь. В остальном это один из самых сбалансированных вариантов, если экран для вас не на первом месте.

Цена: 12 400 ₽

Купить Redmi 17

Redmi Note 17 4G: лучший экран до 15 тысяч

Закрываю тем, кого я бы взял себе. Redmi Note 17 4G стоит около 15 тысяч, это самый дорогой из уложившихся в бюджет, но и на голову выше остальных. Экран здесь AMOLED на 6,99 дюйма в FHD+, 120 Гц, яркость до 1800 нит и стекло Gorilla Glass 7i, внутри Snapdragon 6s 4G Gen 2, а батарея на 7700 мА*ч заряжается на 45 Вт. Добавьте сюда IP65, сканер отпечатка в экране, разъём для наушников и шесть лет обновлений безопасности. Работает шустро, цвета сочные, а задняя крышка под перламутр выглядит так, что прятать её в чехол жалко.

Но за эти деньги вы получите версию 4/128 ГБ, и это, пожалуй, главный компромисс. Второй компромисс камера: основная 50 Мп снимает нормально, но не более того, так что фотографом этот телефон вас не сделает. И при всей яркости на улице экран бывает темноват.

Самое важное при заказе: у Note 17 есть версии с NFC и без, и продавец сам об этом предупреждает. Берите с NFC, иначе платить телефоном не получится, а обидно будет именно из-за такой мелочи.

Цена: 14 950 ₽

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