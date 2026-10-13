Когда мои знакомые просят посоветовать смартфон, условие у них — вне зависимости от цены будущего аппарата — почти всегда одно: чтобы хорошо фотографировал. С этого и начинаются сложности. Сегодня у каждого второго телефона сзади по три-четыре объектива, а на коробке написано «зум 60x» или даже «70x». Но стоит открыть камеру, и тут же оказывается, что ничего выдающегося она не умеет. Поэтому я перебрал десяток популярных моделей и выбрал только те, что действительно имеют достойные фото-модули.

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OPPO Reno16 F: честный телевик и селфи-камера на 50 Мп

Начну с аппарата, который ради камеры брать как раз стоит. У OPPO Reno16 F сзади основная камера на 50 Мп и телевик тоже на 50 Мп, а у большинства соседей по подборке на месте второго модуля стоит ультраширик на 8 Мп. Иногда, правда, пишут, что все три камеры тут по 50 Мп, но это не так. Зато телевик настоящий, а это для такой цены уже редкость.

Селфи-камера здесь тоже на 50 Мп, причём с углом обзора 100 градусов, так что в кадр влезает вся компания, а не только вы и половина друга. А при съёмке видео в 4K есть автостабилизация горизонта, поэтому кадр остаётся ровным, даже если снимаете на ходу. Остальное тоже приятное: батарея на 7000 мА*ч, зарядка на 80 Вт, причём блок лежит в коробке вместе с чехлом, а ещё есть разъём для наушников, которого у многих уже нет.

Минусов два. Карты памяти телефон не поддерживает. А второй минус в версиях: и базовая, и топовая версии имеют по 256 ГБ, различаясь только объемом оперативки. С другой стороны, это русская версия с Ростестом и годом гарантии, а телевик с хорошей фронталкой за меньшие деньги ещё поискать надо.

Цена: 30 900 ₽

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Nothing Phone (4a): единственный перископ в подборке

Если вам нужен именно зум, то Nothing Phone (4a) в этой подборке такой один, потому что только у него стоит перископ на 50 Мп. Оптически он приближает в 3,5 раза, и для портретов это как раз то, что нужно: лицо не искажается, фон красиво уходит. На коробке, конечно, гордо написано про 70x, но всё, что дальше 3,5x, уже цифровая обработка, так что на эту цифру я бы не ориентировался.

Основная камера тоже на 50 Мп, с оптической стабилизацией, а спереди стоит 32 Мп. Ну и сам телефон приметный: задняя крышка прозрачная, на ней светится полоска Glyph Bar, которая мигает на звонки и уведомления. Экран 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, батарея на 5080 мА*ч и зарядка на 50 Вт, но блока в коробке нет, есть только кабель, чехол и уже наклеенная плёнка.

Защита тут IP64, то есть от брызг, а не от купания, и это стоит держать в голове. Стоит он, правда, около 34 тысяч, что чуть выше бюджета, но за настоящий перископ, на мой взгляд, переплата вполне себе оправданная.

Цена: 34 150 ₽

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Honor 400: 200 Мп и крупный сенсор, но зум программный

У Honor 400 ставка сделана не на зум, а на основную камеру: 200 Мп, оптическая стабилизация и сенсор 1/1.4 дюйма, а для этих денег он крупный. Именно размер сенсора, а не мегапиксели, решает, насколько хорошо телефон снимает в сумерках, поэтому тут Honor выглядит убедительно. Рядом ультраширик на 12 Мп с углом 112 градусов, а спереди камера на 50 Мп.

А вот обещанный зум 15x и 30x работает на алгоритмах, то есть это кроп с основной камеры, который потом дорисовывает нейросеть. Для далёкой вывески сгодится, но телевиком это не назовёшь. Зато экран яркий, до 5000 нит, и на солнце его видно без проблем, батарея на 5300 мА*ч, есть защита IP66.

Это европейская версия, поэтому зарядки в коробке нет, только кабель, и беспроводной зарядки тоже нет. Датчик приближения здесь виртуальный, так что если вы много говорите по телефону, этот вопрос стоит изучить до покупки. При этом стоит он около 29 тысяч, и это один из немногих телефонов подборки, который честно укладывается в бюджет.

Цена: 28 800 ₽

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Realme 16 Pro: те же 200 Мп, но без телевика

Realme 16 Pro по основной камере очень похож на Honor 400: те же 200 Мп с оптической стабилизацией. Но вторым модулем здесь стоит ультраширик на 8 Мп, а телевика нет совсем, так что приближать вы будете кропом, как и почти все в этой подборке. Спереди селфи-камера на 50 Мп, и видео в 4K HDR телефон тоже снимает.

Зато всё, что вокруг камеры, сделано очень удобно. Это русская версия, поэтому в коробке лежит зарядка на 80 Вт, чехол уже на месте, а RuStore, 2ГИС и Google Play стоят сразу. Батарея на 7000 мА*ч, экран 144 Гц с пиковой яркостью 6500 нит, защита IP69, есть NFC и даже ИК-порт, так что телефон заменит пульт от телевизора или кондиционера (если вы, как и я, вечно его теряете).

Карты памяти не поддерживаются, поэтому, если снимаете много видео, лучше сразу брать 512 ГБ. Стоит он около 32 тысяч, и за эти деньги это хороший универсал с крупной основной камерой, но не телефон для зума.

Цена: 32 300 ₽ с купоном

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OnePlus Turbo 6X Pro: его берут за мощность, а не за фото

OnePlus Turbo 6X Pro я добавил скорее для контраста, потому что полноценная камера у него одна: 50 Мп с автофокусом и оптической стабилизацией. Снимает она нормально, но ни телевика, ни крупного сенсора тут нет, и если камера для вас главное, лучше смотреть на соседей выше. Берут этот телефон за другое: батарею на 8000 мА*ч, зарядку на 80 Вт и экран 6,78 дюйма с частотой 144 Гц.

При этом надо понимать, что это китайская версия. Google Play и обновления по воздуху есть, но часть китайских приложений не удаляется, перевод интерфейса неполный, а голосовой помощник понимает только китайский. Android Auto, Google Ассистента и eSIM нет, карты памяти тоже не поддерживаются. Поэтому до заказа я бы написал продавцу и уточнил, как дела с русским языком и Google Play.

Перед отправкой продавец вскрывает коробку для проверки, так что, если хотите получить её запечатанной, напишите ему об этом после оплаты. Стоит он около 34 тысяч, и как рабочая лошадка с огромной батареей это вариант интересный, но как камерофон нет.

Цена: 33 800 ₽

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POCO X8 Pro: мощный, но камера как у Redmi за 23 тысячи

POCO X8 Pro хорошо показывает, как работает маркетинг, и поэтому он здесь. Камера у него ровно такая же связка, как у Redmi Note 17 Pro 5G, который ниже стоит заметно дешевле: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией и ультраширик на 8 Мп, а спереди 20 Мп. То есть за камеру вы здесь не доплачиваете, вы доплачиваете за всё остальное.

А остальное правда хорошее: процессор Dimensity 8500-Ultra, экран 6,59 дюйма с разрешением 1,5K, батарея на 6500 мА*ч и зарядка на 100 Вт, причём телефон умеет и сам подзаряжать другие устройства мощностью до 27 Вт. Есть стереодинамики, защита IP68, NFC и разъём для наушников, а работает он на HyperOS с Google Play.

Так что если вы любите поиграть и вам нужен быстрый телефон, POCO своих денег стоит. Но если выбираете ради фото, то за те же примерно 30 тысяч в этой подборке есть телефоны с телевиком, и смысла переплачивать за одинаковую камеру я не вижу.

Цена: 31 550 ₽

Купить POCO X8 Pro

Redmi Note 17 Pro 5G: самый дешёвый, а стабилизация всё равно есть

Redmi Note 17 Pro 5G самый доступный в подборке, и при этом основная камера на 50 Мп у него с оптической стабилизацией. Это важно, потому что на дешёвых телефонах её обычно экономят, а без неё вечерние снимки и видео на ходу получаются заметно хуже. Дальше всё скромнее: ультраширик на 8 Мп и фронталка на 16 Мп, телевика нет.

Зато батарея здесь огромная, 8340 мА*ч, производитель обещает больше двух дней работы. Зарядка на 67 Вт лежит в коробке и заряжает до половины примерно за 34 минуты. Ещё есть защита IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2, экран 6,83 дюйма с частотой 120 Гц, NFC, ИК-порт и разъём для наушников. В общем, по набору это очень разумный телефон.

Стоит он около 23 тысяч, и это, на мой взгляд, лучший выбор для тех, кому нужна нормальная камера без претензий и телефон, который не надо заряжать каждый вечер. А вот за зумом сюда не приходите.

Цена: 23 150 ₽ с купоном

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Vivo V70: камеры как у OPPO, но цена улетела

По камерам Vivo V70 почти близнец OPPO Reno16 F: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, телефото тоже на 50 Мп и ультраширик на 8 Мп. Спереди стоит 50 Мп, и её специально затачивали под групповые селфи. Видео телефон пишет в 4K при 60 кадрах, так что для съёмки себя и друзей это очень сильный набор.

Корпус при этом тонкий, 7,4 мм, а весит телефон около 187 граммов, и на фоне остальных он ощущается почти компактным. Батарея на 6500 мА*ч, зарядка на 90 Вт с блоком в коробке, защита IP68 и IP69, а сканер отпечатков под экраном ультразвуковой. Беспроводной зарядки, правда, нет.

А теперь о грустном. Цена у этого лота скачет, поэтому надо успевать. Брать его по более высокой цене я не советую, но за тридцатку — огонь.

Цена: 30 900 ₽

Купить Vivo V70

Samsung Galaxy A57: скромные цифры и долгие обновления

Если смотреть только на цифры, у Samsung Galaxy A57 камера в подборке самая скромная: основная на 50 Мп со стабилизацией, ультраширик на 12 Мп и макро на 5 Мп, которое, честно говоря, есть скорее для галочки. Спереди 12 Мп. Но покупают его не за мегапиксели, а за привычную обработку Samsung, когда цвета получаются ровно такими, какими вы их ожидаете, без кислотной насыщенности.

Второй аргумент — обновления. Samsung обещает до шести версий Android и шесть лет патчей безопасности, и для телефона среднего класса это очень долго, поэтому брать его можно с расчётом на несколько лет. Экран Super AMOLED+ на 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, защита IP68, корпус тонкий, всего 6,9 мм.

При этом зарядки в коробке нет, только кабель, и разъёма для наушников тоже нет. Стоит он около 31 тысячи, чуть выше бюджета, и брать его стоит тем, кому важнее спокойствие и долгая поддержка, чем телевик.

Цена: 31 200 ₽

Купить Galaxy A57

Tecno Camon 50 Pro: оптический зум за 28 тысяч

Закрываю подборку, пожалуй, самым неожиданным телефоном. Tecno Camon 50 Pro стоит около 28 тысяч, но у него есть телевик на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом, а такое обычно встречается у телефонов подороже. Основная камера тоже на 50 Мп, с оптической стабилизацией и сенсором 1/1.56 дюйма, плюс ультраширик на 8 Мп и фронталка на 32 Мп. «Суперзум 60x» из рекламы, понятное дело, цифровой, но честного 3x хватает, чтобы снять ребёнка на футбольном поле, не выбегая на газон.

Остальное тоже на уровне: изогнутый AMOLED-экран 6,78 дюйма с частотой 144 Гц, батарея на 6500 мА*ч и зарядка на 45 Вт с блоком в коробке, защита IP68/IP69, NFC, а весит телефон всего 178 граммов. Только учтите, что по характеристикам продавца он работает в 2G/3G/4G, то есть 5G здесь нет, а процессор Helio G200 скорее про повседневные задачи, чем про тяжёлые игры.

Но если смотреть именно на камеру за свои деньги, то, на мой взгляд, это лучшее, что есть в подборке, и самый дешевый телефон с настоящим телевиком. Похожие находки, только не всегда про смартфоны, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, что для вас важнее в камере, зум или основной модуль, мне правда интересно.

Цена: 27 700 ₽ с купоном

Купить Tecno Camon 50 Pro

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