Когда мои знакомые просят посоветовать смартфон, условие у них — вне зависимости от цены будущего аппарата — почти всегда одно: чтобы хорошо фотографировал. С этого и начинаются сложности. Сегодня у каждого второго телефона сзади по три-четыре объектива, а на коробке написано «зум 60x» или даже «70x». Но стоит открыть камеру, и тут же оказывается, что ничего выдающегося она не умеет. Поэтому я перебрал десяток популярных моделей и выбрал только те, что действительно имеют достойные фото-модули.

Смартфоны Oppo и Honor на столе рядом друг с другом

Смартфоны Oppo и Honor на столе рядом друг с другом

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OPPO Reno16 F: честный телевик и селфи-камера на 50 Мп

Смартфон Oppo Reno16 F с двойной камерой в руке

Смартфон Oppo Reno16 F с двойной камерой в руке

Начну с аппарата, который ради камеры брать как раз стоит. У OPPO Reno16 F сзади основная камера на 50 Мп и телевик тоже на 50 Мп, а у большинства соседей по подборке на месте второго модуля стоит ультраширик на 8 Мп. Иногда, правда, пишут, что все три камеры тут по 50 Мп, но это не так. Зато телевик настоящий, а это для такой цены уже редкость.

Селфи-камера здесь тоже на 50 Мп, причём с углом обзора 100 градусов, так что в кадр влезает вся компания, а не только вы и половина друга. А при съёмке видео в 4K есть автостабилизация горизонта, поэтому кадр остаётся ровным, даже если снимаете на ходу. Остальное тоже приятное: батарея на 7000 мА*ч, зарядка на 80 Вт, причём блок лежит в коробке вместе с чехлом, а ещё есть разъём для наушников, которого у многих уже нет.

Минусов два. Карты памяти телефон не поддерживает. А второй минус в версиях: и базовая, и топовая версии имеют по 256 ГБ, различаясь только объемом оперативки. С другой стороны, это русская версия с Ростестом и годом гарантии, а телевик с хорошей фронталкой за меньшие деньги ещё поискать надо.

Цена: 30 900 ₽

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Nothing Phone (4a): единственный перископ в подборке

Задняя панель смартфона Nothing Phone с прозрачным корпусом

Задняя панель смартфона Nothing Phone с прозрачным корпусом

Если вам нужен именно зум, то Nothing Phone (4a) в этой подборке такой один, потому что только у него стоит перископ на 50 Мп. Оптически он приближает в 3,5 раза, и для портретов это как раз то, что нужно: лицо не искажается, фон красиво уходит. На коробке, конечно, гордо написано про 70x, но всё, что дальше 3,5x, уже цифровая обработка, так что на эту цифру я бы не ориентировался.

Основная камера тоже на 50 Мп, с оптической стабилизацией, а спереди стоит 32 Мп. Ну и сам телефон приметный: задняя крышка прозрачная, на ней светится полоска Glyph Bar, которая мигает на звонки и уведомления. Экран 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, батарея на 5080 мА*ч и зарядка на 50 Вт, но блока в коробке нет, есть только кабель, чехол и уже наклеенная плёнка.

Защита тут IP64, то есть от брызг, а не от купания, и это стоит держать в голове. Стоит он, правда, около 34 тысяч, что чуть выше бюджета, но за настоящий перископ, на мой взгляд, переплата вполне себе оправданная.

Цена: 34 150 ₽

Купить Nothing Phone (4a)

Honor 400: 200 Мп и крупный сенсор, но зум программный

Смартфон Honor на зарядке у прикроватной тумбы

Смартфон Honor на зарядке у прикроватной тумбы

У Honor 400 ставка сделана не на зум, а на основную камеру: 200 Мп, оптическая стабилизация и сенсор 1/1.4 дюйма, а для этих денег он крупный. Именно размер сенсора, а не мегапиксели, решает, насколько хорошо телефон снимает в сумерках, поэтому тут Honor выглядит убедительно. Рядом ультраширик на 12 Мп с углом 112 градусов, а спереди камера на 50 Мп.

А вот обещанный зум 15x и 30x работает на алгоритмах, то есть это кроп с основной камеры, который потом дорисовывает нейросеть. Для далёкой вывески сгодится, но телевиком это не назовёшь. Зато экран яркий, до 5000 нит, и на солнце его видно без проблем, батарея на 5300 мА*ч, есть защита IP66.

Это европейская версия, поэтому зарядки в коробке нет, только кабель, и беспроводной зарядки тоже нет. Датчик приближения здесь виртуальный, так что если вы много говорите по телефону, этот вопрос стоит изучить до покупки. При этом стоит он около 29 тысяч, и это один из немногих телефонов подборки, который честно укладывается в бюджет.

Цена: 28 800 ₽

Купить Honor 400

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Realme 16 Pro: те же 200 Мп, но без телевика

Смартфон Realme золотистого цвета на книге

Смартфон Realme золотистого цвета на книге

Realme 16 Pro по основной камере очень похож на Honor 400: те же 200 Мп с оптической стабилизацией. Но вторым модулем здесь стоит ультраширик на 8 Мп, а телевика нет совсем, так что приближать вы будете кропом, как и почти все в этой подборке. Спереди селфи-камера на 50 Мп, и видео в 4K HDR телефон тоже снимает.

Зато всё, что вокруг камеры, сделано очень удобно. Это русская версия, поэтому в коробке лежит зарядка на 80 Вт, чехол уже на месте, а RuStore, 2ГИС и Google Play стоят сразу. Батарея на 7000 мА*ч, экран 144 Гц с пиковой яркостью 6500 нит, защита IP69, есть NFC и даже ИК-порт, так что телефон заменит пульт от телевизора или кондиционера (если вы, как и я, вечно его теряете).

Карты памяти не поддерживаются, поэтому, если снимаете много видео, лучше сразу брать 512 ГБ. Стоит он около 32 тысяч, и за эти деньги это хороший универсал с крупной основной камерой, но не телефон для зума.

Цена: 32 300 ₽ с купоном

Купить Realme 16 Pro

OnePlus Turbo 6X Pro: его берут за мощность, а не за фото

Смартфон OnePlus с блоком тройной камеры на задней панели

Смартфон OnePlus с блоком тройной камеры на задней панели

OnePlus Turbo 6X Pro я добавил скорее для контраста, потому что полноценная камера у него одна: 50 Мп с автофокусом и оптической стабилизацией. Снимает она нормально, но ни телевика, ни крупного сенсора тут нет, и если камера для вас главное, лучше смотреть на соседей выше. Берут этот телефон за другое: батарею на 8000 мА*ч, зарядку на 80 Вт и экран 6,78 дюйма с частотой 144 Гц.

При этом надо понимать, что это китайская версия. Google Play и обновления по воздуху есть, но часть китайских приложений не удаляется, перевод интерфейса неполный, а голосовой помощник понимает только китайский. Android Auto, Google Ассистента и eSIM нет, карты памяти тоже не поддерживаются. Поэтому до заказа я бы написал продавцу и уточнил, как дела с русским языком и Google Play.

Перед отправкой продавец вскрывает коробку для проверки, так что, если хотите получить её запечатанной, напишите ему об этом после оплаты. Стоит он около 34 тысяч, и как рабочая лошадка с огромной батареей это вариант интересный, но как камерофон нет.

Цена: 33 800 ₽

Купить OnePlus Turbo 6X Pro

POCO X8 Pro: мощный, но камера как у Redmi за 23 тысячи

Смартфон Poco X8 Pro на столе задней панелью вверх

Смартфон Poco X8 Pro на столе задней панелью вверх

POCO X8 Pro хорошо показывает, как работает маркетинг, и поэтому он здесь. Камера у него ровно такая же связка, как у Redmi Note 17 Pro 5G, который ниже стоит заметно дешевле: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией и ультраширик на 8 Мп, а спереди 20 Мп. То есть за камеру вы здесь не доплачиваете, вы доплачиваете за всё остальное.

А остальное правда хорошее: процессор Dimensity 8500-Ultra, экран 6,59 дюйма с разрешением 1,5K, батарея на 6500 мА*ч и зарядка на 100 Вт, причём телефон умеет и сам подзаряжать другие устройства мощностью до 27 Вт. Есть стереодинамики, защита IP68, NFC и разъём для наушников, а работает он на HyperOS с Google Play.

Так что если вы любите поиграть и вам нужен быстрый телефон, POCO своих денег стоит. Но если выбираете ради фото, то за те же примерно 30 тысяч в этой подборке есть телефоны с телевиком, и смысла переплачивать за одинаковую камеру я не вижу.

Цена: 31 550 ₽

Купить POCO X8 Pro

Redmi Note 17 Pro 5G: самый дешёвый, а стабилизация всё равно есть

Смартфон Redmi на подставке, блок камер крупным планом

Смартфон Redmi на подставке, блок камер крупным планом

Redmi Note 17 Pro 5G самый доступный в подборке, и при этом основная камера на 50 Мп у него с оптической стабилизацией. Это важно, потому что на дешёвых телефонах её обычно экономят, а без неё вечерние снимки и видео на ходу получаются заметно хуже. Дальше всё скромнее: ультраширик на 8 Мп и фронталка на 16 Мп, телевика нет.

Зато батарея здесь огромная, 8340 мА*ч, производитель обещает больше двух дней работы. Зарядка на 67 Вт лежит в коробке и заряжает до половины примерно за 34 минуты. Ещё есть защита IP68, стекло Gorilla Glass Victus 2, экран 6,83 дюйма с частотой 120 Гц, NFC, ИК-порт и разъём для наушников. В общем, по набору это очень разумный телефон.

Стоит он около 23 тысяч, и это, на мой взгляд, лучший выбор для тех, кому нужна нормальная камера без претензий и телефон, который не надо заряжать каждый вечер. А вот за зумом сюда не приходите.

Цена: 23 150 ₽ с купоном

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Vivo V70: камеры как у OPPO, но цена улетела

Смартфон Vivo в руке, блок камер крупным планом

Смартфон Vivo в руке, блок камер крупным планом

По камерам Vivo V70 почти близнец OPPO Reno16 F: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, телефото тоже на 50 Мп и ультраширик на 8 Мп. Спереди стоит 50 Мп, и её специально затачивали под групповые селфи. Видео телефон пишет в 4K при 60 кадрах, так что для съёмки себя и друзей это очень сильный набор.

Корпус при этом тонкий, 7,4 мм, а весит телефон около 187 граммов, и на фоне остальных он ощущается почти компактным. Батарея на 6500 мА*ч, зарядка на 90 Вт с блоком в коробке, защита IP68 и IP69, а сканер отпечатков под экраном ультразвуковой. Беспроводной зарядки, правда, нет.

А теперь о грустном. Цена у этого лота скачет, поэтому надо успевать. Брать его по более высокой цене я не советую, но за тридцатку — огонь.

Цена: 30 900 ₽

Купить Vivo V70

Samsung Galaxy A57: скромные цифры и долгие обновления

Смартфон Samsung с блоком тройной камеры

Смартфон Samsung с блоком тройной камеры

Если смотреть только на цифры, у Samsung Galaxy A57 камера в подборке самая скромная: основная на 50 Мп со стабилизацией, ультраширик на 12 Мп и макро на 5 Мп, которое, честно говоря, есть скорее для галочки. Спереди 12 Мп. Но покупают его не за мегапиксели, а за привычную обработку Samsung, когда цвета получаются ровно такими, какими вы их ожидаете, без кислотной насыщенности.

Второй аргумент — обновления. Samsung обещает до шести версий Android и шесть лет патчей безопасности, и для телефона среднего класса это очень долго, поэтому брать его можно с расчётом на несколько лет. Экран Super AMOLED+ на 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, защита IP68, корпус тонкий, всего 6,9 мм.

При этом зарядки в коробке нет, только кабель, и разъёма для наушников тоже нет. Стоит он около 31 тысячи, чуть выше бюджета, и брать его стоит тем, кому важнее спокойствие и долгая поддержка, чем телевик.

Цена: 31 200 ₽

Купить Galaxy A57

Tecno Camon 50 Pro: оптический зум за 28 тысяч

Смартфон Tecno Camon 50 Pro, вид на блок камер

Смартфон Tecno Camon 50 Pro, вид на блок камер

Закрываю подборку, пожалуй, самым неожиданным телефоном. Tecno Camon 50 Pro стоит около 28 тысяч, но у него есть телевик на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом, а такое обычно встречается у телефонов подороже. Основная камера тоже на 50 Мп, с оптической стабилизацией и сенсором 1/1.56 дюйма, плюс ультраширик на 8 Мп и фронталка на 32 Мп. «Суперзум 60x» из рекламы, понятное дело, цифровой, но честного 3x хватает, чтобы снять ребёнка на футбольном поле, не выбегая на газон.

Остальное тоже на уровне: изогнутый AMOLED-экран 6,78 дюйма с частотой 144 Гц, батарея на 6500 мА*ч и зарядка на 45 Вт с блоком в коробке, защита IP68/IP69, NFC, а весит телефон всего 178 граммов. Только учтите, что по характеристикам продавца он работает в 2G/3G/4G, то есть 5G здесь нет, а процессор Helio G200 скорее про повседневные задачи, чем про тяжёлые игры.

Но если смотреть именно на камеру за свои деньги, то, на мой взгляд, это лучшее, что есть в подборке, и самый дешевый телефон с настоящим телевиком. Похожие находки, только не всегда про смартфоны, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, что для вас важнее в камере, зум или основной модуль, мне правда интересно.

Цена: 27 700 ₽ с купоном

Купить Tecno Camon 50 Pro

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