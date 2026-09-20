Несколько месяцев назад я делал подборку недорогих камерофонов. Там были realme 16 Pro+, vivo V70 и другие смартфоны с перископным телевиком за разумные деньги. Но с тех пор кризис на рынке памяти сделал своё дело: цены на всё, что было в той подборке, улетели за 30 тысяч рублей даже на AliExpress. realme 16 Pro+ — уже ближе к 35 тысячам, vivo V70 — аналогично. Ниша опустела. Но буквально на днях в ней появился новый игрок — OPPO Reno16 F. Изучил характеристики и понял: это именно то, что нужно тем, кто хочет нормальный зум за адекватные деньги.

Где купить и сколько стоит

В официальной российской рознице OPPO Reno16 F стоит 41 999 рублей за версию 8/256 ГБ — это много. На AliExpress тот же смартфон можно взять за 28 545 рублей, хотя цена немного плавает в зависимости от курса и текущих акций.

Купить OPPO Reno16 F

Я сам заказывал vivo X300 на AliExpress и не пожалел — пришёл официальный смартфон с гарантией, всё работает. OPPO Reno16 F на AliExpress — глобальная версия, совместимая с российскими сетями. Разница с официальной ценой в 13 тысяч рублей — весомый аргумент в пользу AliExpress. На эти деньги можно ещё и чехол с защитным стеклом взять, после чего останется сдача на наушники. Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Главное — тройная камера с настоящим телевиком

Вот за что берут OPPO Reno16 F и почему он выделяется среди конкурентов в этой цене. Камерная система:

основная 50 МП , f/1.8, OIS — с оптической стабилизацией, снимает уверенно в любых условиях;

, f/1.8, OIS — с оптической стабилизацией, снимает уверенно в любых условиях; телевик 50 МП , f/2.8, 3.5x оптический зум, OIS — вот это главный козырь;

, f/2.8, 3.5x оптический зум, OIS — вот это главный козырь; ультраширик 8 МП, f/2.2 — базовый, но есть.

Перископный телевик 3.5x с оптической стабилизацией за 28 тысяч рублей — это то, чего просто не существует в природе больше ни у кого в этой цене. POCO X8 Pro за те же деньги? Отличный смартфон, но телевика нет вообще — при приближении работает только цифровой зум с неизбежной потерей детализации. То же самое у всех остальных в этом ценовом диапазоне.

Телевик — это не только «приближение». Это прежде всего портреты. Снимок на телевик 3.5x с расстояния метра-полутора — и получаете живой портрет без геометрических искажений, которые неизбежны при съёмке широкоугольной камерой вблизи. Именно поэтому профессиональные фотографы снимают портреты на 85 мм, а не на 24 мм. OPPO Reno16 F даёт похожий эффект в смартфоне за 28 тысяч.

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Про фронталку 50 МП с автофокусом скажу отдельно: автофокус на фронтальной камере — редкость даже в смартфонах дороже. Он важен при съёмке в движении, при видеозвонках и для групповых селфи когда не все стоят на одном расстоянии от камеры.

Остальные характеристики — что хорошо и на чём сэкономили

Экран AMOLED 6.57 дюйма, 120 Гц, FHD+, 1400 нит — приятно удивил. Crystal Guard — это фирменная технология OPPO: более прочное покрытие, чем обычное стекло (меньше царапин в повседневном использовании). Цветопередача 100% DCI-P3, 10-бит — это уровень дорогих смартфонов.

Батарея 7000 мАч с зарядкой 80 Вт SUPERVOOC — мощная комбинация. 7000 мАч дают два дня при умеренном использовании. 80 Вт — от нуля до 100% примерно за час. Зарядник в комплекте, что приятно. NFC есть — платить смартфоном через Mir Pay можно. Есть слот для карты памяти microSD, позволяющий расширить хранилище. ColorOS 16 на Android 15 — свежая оболочка с хорошей оптимизацией.

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На чём сэкономили:

Процессор Dimensity 7300-Energy — средний класс, не флагман. В играх на максимальных настройках будут просадки. Для тяжёлых игр лучше смотреть на POCO X8 Pro.

— средний класс, не флагман. В играх на максимальных настройках будут просадки. Для тяжёлых игр лучше смотреть на POCO X8 Pro. Нет разъёма 3.5 мм — только USB-C и только цифровые наушники. Старые проводные наушники с мини-джеком не подключить без переходника.

— только USB-C и только цифровые наушники. Старые проводные наушники с мини-джеком не подключить без переходника. Нет eSIM — только две физические nano-SIM. Для путешественников неудобно.

Наконец, 5G здесь без n79. Есть n1, n3, n7, n8, n20 — стандартные диапазоны для нынешнего российского 5G. Но диапазона n79 для перспективного высокоскоростного слоя нет. По-моему, для смартфона за 28 тысяч это некритично, но имейте в виду.

Кому стоит купить OPPO Reno16 F

OPPO Reno16 F — это смартфон с одной суперспособностью: телевик 3.5x с OIS за 28 тысяч рублей на AliExpress. Больше такого предложения на рынке нет. Берите, если снимаете много — особенно портреты и удалённые объекты. Если хотите нормальные селфи с автофокусом на фронталке. Если нужна большая батарея и быстрая зарядка. Если играете редко или в нетребовательные игры.

Купить OPPO Reno16 F

Не берите, если главный приоритет — производительность в играх. Для этого POCO X8 Pro за те же деньги даст значительно более мощный процессор и лучший игровой опыт — просто без телевика.

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