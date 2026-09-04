TECNO — бренд, который большинство покупателей не рассматривает всерьёз. Ассоциируется с чем-то очень бюджетным, без имени и без гарантий качества. Я сам так думал, пока не наткнулся на TECNO Camon 50 Ultra. Смотрю на характеристики и понимаю: за эти деньги здесь есть вещи, которых обычно не бывает в смартфонах до 30 тысяч рублей из моей же подборки.

Где купить и сколько стоит

В официальной российской рознице TECNO Camon 50 Ultra стоит 39 990 рублей. Это уже интересная цена для того, что внутри, но есть вариант лучше. На AliExpress тот же смартфон продаётся примерно за 28 000 рублей — на 12 тысяч дешевле.

Купить TECNO Camon 50 Ultra

Это не серый импорт и не урезанная версия — глобальная модель с теми же характеристиками. Если готовы подождать доставку, разница существенная. Актуальные ссылки и цены публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Камера — главный козырь TECNO Camon 50 Ultra

Серия Camon у TECNO исторически заточена под камеру, поэтому Camon 50 Ultra отлично вписывается в рейтинг недорогих камерофонов 2026 года.

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Основной модуль — 50 МП, сенсор Sony LYTIA 700C, f/1.8, OIS. Это не безымянная матрица: Sony LYTIA 700C — серьёзный сенсор размером 1/1.56 дюйма, который стоит в ряде смартфонов заметно дороже вроде Nothing Phone (4a) Pro. Дневные снимки детальные с хорошим динамическим диапазоном. Ночью OIS компенсирует дрожание руки — фото без смаза при нормальном освещении.

Но самое интересное — телефото 50 МП с 3x оптическим зумом и OIS. Отдельная зум-камера с оптической стабилизацией за 28 тысяч рублей — это редкость. Портреты на 3x выходят естественными без геометрических искажений. Ещё и фронталка 50 МП с автофокусом — тоже редкость для этой цены.

Слабое место называю честно: ультраширик всего 8 МП без OIS. Детализация падает, углы мылит. Использовать только, когда нужно вписать широкое пространство в кадр, и не ожидать от него качества основной камеры.

Что ещё есть внутри

Помимо камеры смартфон предлагает несколько вещей, которые приятно удивляют за эти деньги:

Экран: AMOLED 6.78 дюйма, 144 Гц, пиковая яркость 4500 нит. Изогнутые края, олеофобное покрытие, HDR10, Always-On Display. Для 28 тысяч рублей — очень достойный дисплей.

AMOLED 6.78 дюйма, 144 Гц, пиковая яркость 4500 нит. Изогнутые края, олеофобное покрытие, HDR10, Always-On Display. Для 28 тысяч рублей — очень достойный дисплей. Защита: IP69K/IP69/IP68/IP66 — четыре стандарта одновременно. IP69K означает защиту от горячих струй воды под давлением. Плюс Gorilla Glass 7i на обеих панелях и заявленная защита от падения с 1.2 метра.

IP69K/IP69/IP68/IP66 — четыре стандарта одновременно. IP69K означает защиту от горячих струй воды под давлением. Плюс Gorilla Glass 7i на обеих панелях и заявленная защита от падения с 1.2 метра. Батарея: 6500 мАч, зарядка 45 Вт. Два дня при умеренном использовании — реальный сценарий. Беспроводной зарядки нет — от неё отказались ради цены.

6500 мАч, зарядка 45 Вт. Два дня при умеренном использовании — реальный сценарий. Беспроводной зарядки нет — от неё отказались ради цены. Процессор: Dimensity 7400 Ultimate, 4 нм. Не флагман — это честно. AnTuTu около 1 000 000 баллов, что примерно вдвое меньше чем у POCO X8 Pro. Повседневные задачи, соцсети, фото — всё без проблем. Тяжёлые игры на средних настройках.

Дополнительно: 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4, ИК-порт, FM-радио, стереодинамики, Android 16, три года обновлений — для TECNO это впервые. Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Минусы, которые важно знать до покупки

Честный разговор требует честных минусов:

ультраширик 8 МП — слабый, без OIS, края мылит;

— слабый, без OIS, края мылит; нет беспроводной зарядки — 45 Вт только проводная;

— 45 Вт только проводная; нет eSIM — неудобно при заграничных поездках;

— неудобно при заграничных поездках; программируемая боковая кнопка — хорошая идея, плохая реализация: нажимается от случайного прикосновения, постоянно запускает фонарик в сумке;

— хорошая идея, плохая реализация: нажимается от случайного прикосновения, постоянно запускает фонарик в сумке; нет слота для карт памяти — только встроенные 256 или 512 ГБ;

— только встроенные 256 или 512 ГБ; пластиковая рамка — не металл.

Впрочем, для смартфона до 30 тысяч рублей все эти недостатки привычны. Почти всё то же самое характерно и для POCO X8 Pro за исключением разве что его феноменальной производительности.

Кому подойдёт TECNO Camon 50 Ultra — и кому нет

TECNO Camon 50 Ultra — это камерофон. Основной модуль на Sony LYTIA 700C, отдельный телевик 3x с OIS, фронталка 50 МП с автофокусом — всё это ради снимков. Если фотографируете много и хотите нормальный зум за 28 тысяч рублей — лучшего предложения в этой цене я сейчас не знаю.

Купить TECNO Camon 50 Ultra

Но если камера не в приоритете и нужна максимальная производительность — смотрите на POCO X8 Pro. За схожие деньги там Dimensity 8500-Ultra с All-Big-Core архитектурой — процессор принципиально мощнее. В играх, многозадачности и скорости работы интерфейса POCO X8 Pro уйдёт в отрыв. По уровню производительности конкурентов ему в цене до 30 тысяч рублей нет.

Купить POCO X8 Pro

TECNO Camon 50 Ultra и POCO X8 Pro — два разных смартфона под разные задачи. Первый берут за камеру и дизайн, второй — за мощность. Решите что важнее — и выбор станет очевидным. Актуальные новости о смартфонах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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