4 лучших смартфона Xiaomi, которые выгоднее купить со скидкой на распродаже AliExpress, чем в магазине

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Иван Герасимов

В последнее все смартфоны и другие умные устройства серьезно подорожали. Проблема не только в росте курсы валюты, но и в том, что сами производители увеличивают их стоимость. Происходит это по разным причинам, в первую очередь, из-за удорожания компонентов и логистики. Но нам, обычным пользователям все эти нюансы не особо интересны — мы всего лишь ищем способ купить смартфон со скидкой и максимально сэкономить. Распродажа Xiaomi на AliExpress — как раз идеальный способ это сделать, тем более, что на ней представлено сразу 4 топовых устройства по самым приятным ценам.

4 лучших смартфона Xiaomi, которые выгоднее купить со скидкой на распродаже AliExpress, чем в магазине. Новейшие смартфоны Xiaomi сливают с хорошей скидкой. Успей купить! Фото.

Новейшие смартфоны Xiaomi сливают с хорошей скидкой. Успей купить!

Недорогой смартфон Redmi Note 13

Хотите недорогой смартфон, который вас устроит и ценой, и производительностью? Тогда вам идеально подойдет Redmi Note 13: эта модель является поистине народной, так как устраивает многих по сочетанию «цена-качество». В первую очередь, здесь установлен процессор Snapdragon 685, который неплохо справляется с разными приложениями и играми.

Недорогой смартфон Redmi Note 13. Redmi Note 13 — недорогая модель, в которой есть всё самое необходимое. Фото.

Redmi Note 13 — недорогая модель, в которой есть всё самое необходимое

Он чертовски хорош по сравнению с аналогами не только чипсетом: внутри вас ждет мощная камера на 108 мегапикселей! Она делает очень качественные снимки вне зависимости от того, что вы пытаетесь запечатлеть: людей, животных или природу. Смартфон Redmi поставляется в модификациях с 6 или 8 Гб ОЗУ, а значит, с быстродействием проблем точно не возникнет. Ровно как и с автономностью — аккумулятор на 5000 мА*ч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт!

Redmi Note 13 со скидкой

Мощный смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G

Если вам нужен производительный, но недорогой смартфон, присмотритесь к старшей версии — топовому Redmi Note 13 Pro+ 5G. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 7200 Ultra, запаса которого хватит на ближайшие несколько лет! Более того, вам не придется выбирать между модификациями, так как модель поставляется с 8 Гб оперативки по стандарту LPDDR5 и 256 Гб хранилища в базе с возможностью расширения.

Мощный смартфон Redmi Note 13 Pro+ 5G. Redmi Note 13 Pro+ 5G — мощный смартфон, производительности которой достаточно для любых задач. Фото.

Redmi Note 13 Pro+ 5G — мощный смартфон, производительности которой достаточно для любых задач

В отличие от предыдущей модели, смартфон имеет зарядку на 120 Вт, что позволит зарядить его в два раза быстрее. Кроме того, он защищен от влаги по стандарту IP68 и точно не выйдет из строя при попадании воды. Вишенка на торте — алюминиевый, а не пластиковый корпус, что придает смартфону премиальности. Сейчас можно купить Redmi Note 13 Pro+ 5G с хорошей скидкой, но нужно поторопиться.

Redmi Note 13 Pro+ 5G дешево

Купить новый Xiaomi 14 со скидкой

Xiaomi 14 вышел совсем недавно, но уже успел впечатлить многих, включая владельцев iPhone. Новинка имеет лаконичный внешний вид с тонкими рамками вокруг экрана и узнаваемый блок камер. В новом Xiaomi вас также ждет суперотзывчивый AMOLED-экран на 120 Гц и пиковой яркостью в 3000 нит, чем может похвастаться далеко не каждый смартфон 2024 года.

Купить новый Xiaomi 14 со скидкой. Один из самых крутых смартфонов Xiaomi 2024 уже скинул в цене. Фото.

Один из самых крутых смартфонов Xiaomi 2024 уже скинул в цене

Работает он на свежем Snapdragon 8 Gen 3, который рассчитан не только на высокую производительность в играх, но и на постобработку фотографий. Новейший смартфон Xiaomi имеет быструю оперативную память LPDDR5X на 12 Гб, а также хранилище UFS 4.0, что повышает быстродействие. Не разочарует вас и камера от Leica на 50 мегапикселей, которая является одной из лучших в 2024 году. Уже захотели купить Xiaomi 14? Тогда заказывайте его по ссылке!

Купить Xiaomi 14

Xiaomi 14 на Ozon

Какой флагман Xiaomi взять в 2024 году

Xiaomi 14 Ultra официально представлен в России! Вот только на АлиЭкспресс он все равно выгоднее: флагман 2024 работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3 и имеет 16 Гб оперативной памяти, так сказать, с прицелом на будущее. Вы также получаете 512 Гб хранилища, благодаря чему надолго забудете о нехватке памяти в телефоне. Но главная фишка Xiaomi 14 Ultra — мощная камера Leica на 50 мегапикселей, состоящая из четырех модулей! Она является одной из лучших на рынке прямо сейчас, уделывая большинство флагманов от других производителей!

Какой флагман Xiaomi взять в 2024 году. Новый Xiaomi 14 Ultra уже можно достать с хорошей скидкой. Фото.

Новый Xiaomi 14 Ultra уже можно достать с хорошей скидкой

Вдобавок смартфон еще и очень практичен в использовании: он сделан из износостойкой эко-кожи, благодаря чему вы можете забыть о покупке чехла. Яркий дисплей, мощный аккумулятор и сверхсовременная начинка — все характеристики Xiaomi 14 Ultra впечатляют, а не только у камеры. Купить флагман Xiaomi 2024 года можно по специальной цене. Используйте промокод XM14UA для дополнительной скидки, чтобы покупка оказалась еще выгоднее!

Xiaomi 14 Ultra со скидкой

Xiaomi 14 Ultra на Ozon

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