5 дешевых Android-смартфонов, которые ни в коем случае нельзя покупать в 2024 году

Купить недорогой, но хороший смартфон с каждым годом становится все сложнее: дорожают комплектующие и производство, а рубль не сказать, чтобы укрепляется. Особенно грустно выглядит ситуация с устройствами в категории до 10 тысяч, которая по понятной причине является самой популярной. Здесь можно встретить много плохих смартфонов или, если называть вещи своими именами, откровенного мусора, уместного на свалке, но никак не на прилавке крупного магазина электроники.

Плохой смартфон INOI A62 Lite

Бренд INOI, ранее называвший себя российским, продолжает жить и после 2022 года, однако подход к выпуску устройств с тех пор у него никак не изменился. Каждая модель компании внешне подражает Apple iPhone, а внутри предстает перед нами как очередное творение китайского подвала, что наглядно демонстрирует телефон INOI A62 Lite.

Эта модель, появившаяся в начале 2022 года, до сих пор продается и собирает сотни гневных отзывов на Яндекс Маркете и других площадках. Негатив пользователей вполне объясним, ведь за 5 тысяч рублей они купили морально устаревшее устройство с аккумулятором на 3500 мАч и процессором без поддержки 4G. Уж лучше бы взяли смартфон POCO C51, за который просят ровно столько же.

Купить POCO C51

POCO C51 мощнее, качественнее и современнее INOI A62 Lite. А вам, чтобы не испытывать эмоции, переполняющие владельцев псевдороссийского чуда техники, не стоит даже смотреть в сторону подобных малоизвестных брендов. Ни к чему хорошему желание капитально сэкономить не приведет.

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Redmi 9A — самый популярный смартфон

Подводя итоги 2023 года, компания МТС назвала самым популярным смартфоном в России Redmi 9A. И это при том, что модель вышла в 2020-м. Уже на момент выхода к ней было много вопросов, которые вызывал слабый процессор Helio G25, неспособный укротить перегруженную оболочку MIUI, а сейчас покупка Redmi 9A и вовсе выглядит комично. Но люди берут его, допуская тем самым серьезную ошибку.

Куда более привлекательно за те же 5-6 тысяч рублей смотрится телефон Redmi A2+. Да, у него тоже нет NFC, а зарядка осуществляется через устаревший разъем MicroUSB, зато есть сканер отпечатков, более мощный процессор и уже 3/64 ГБ памяти вместо 2/32 ГБ. Но главное — чистый Android без оболочки MIUI, благодаря чему аппарат работает довольно стабильно.

Купить Redmi A2+

Еще более интересный вариант вместо Redmi 9A — смартфон Redmi 10C. Тут уже и USB-C, и NFC, и реально мощный для своей цены процессор Snapdragon 680. Но будьте готовы заплатить не 6, а 8 тысяч рублей.

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POCO C40 — худший смартфон POCO

В магазине электроники ваш взгляд может упасть на POCO C40, ведь и бренд на слуху, и батарея на 6000 мАч в наличии. Но не делайте поспешных выводов. Это однозначно худший телефон POCO, а виной всему — слабый процессор JLQ JR510 от никому неизвестного производителя.

Устройство ужасно тормозит. Для понимания: он умудряется лагать даже при пролистывании рабочих столов, не говоря уже скроллинге ленты TikTok. Поэтому не покупайте POCO C40 ни детям, ни родителям, если хоть немного цените их нервы. Лучше возьмите упомянутый ранее Redmi 10C или, например, смартфон TECNO Spark Go 2024.

Купить TECNO Spark Go 2024

Он работает на приличном процессоре Unisoc T606, заряжается через USB-C, а его экран даже поддерживает повышенную частоту обновления 90 Гц. Кроме того, недорогой телефон TECNO умудрились оснастить стереодинамиками, чем ни POCO C40, ни большинство других конкурентов похвастать не могут.

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Дешевый смартфон TECNO Spark GO 2023

А вот смартфон TECNO Spark GO образца 2023 года брать не стоит. Вместо сносного Unisoc T606 здесь установлен старинный 4-ядерный процессор Helio A22, знакомый еще по Redmi 6A, который вышел в 2018 году.

Это еще более тормознутый аппарат, чем POCO C40, и 3 ГБ оперативной памяти в базовой версии его совсем не спасают. Вместо TECNO Spark GO 2023 возьмите аналогичную модель 2024 года или смартфон TECNO Spark 10C: там и железо помощнее, и камера пободрее.

Купить TECNO Spark 10C

TECNO Spark GO 2024 и Spark 10C — два очень похожих устройства. Отличаются они только основной камерой, а также объемом основной и оперативной памяти. При условии равной цены отдайте предпочтение Spark 10C, но не забывайте и о других моделях, про которые мы говорили ранее.

Худшие смартфоны, противопоказанные к покупке в 2024 году

Смартфоны Infinix SMART 7 и SMART 7 HD

Наконец, в 2024 году постарайтесь обойти стороной смартфоны Infinix SMART 7 и SMART 7 HD. Над его начинкой производитель тоже поглумился, оснастив первую модель 4-ядерным процессором Helio A22, а вторую — чипом Unisoc SC9863A, выполненным по техпроцессу 28 нм.

Первый смартфон ужасно тормозит, а второй — сильно греется и быстро теряет заряд. То же самое касается других устройств на чипах Helio A22 и Unisoc SC9863A, поэтому не думайте, будто Infinix SMART 7 и SMART 7 HD — единичные примеры. Аналогичных моделей в магазинах сегодня предостаточно, и вместо них за 5-7 тысяч рублей лучше взять TECNO Spark 10C или на крайний случай POCO C51.

Купить POCO C51

В любом случае помните, что смартфоны до 10 тысяч рублей — это стагнирующая категория. В ней почти нет моделей, способных серьезно превзойти устройства, вышедшие 2 или даже 3 года назад. Реалии таковы, что для получения качественного скачка нужно брать более дорогой смартфон, а условные Redmi 10C и TECNO Spark 10C — лишь редкая удача для желающих сэкономить.