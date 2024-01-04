Худшие смартфоны, противопоказанные к покупке в 2024 году

Начало нового года — хорошее время для поиска замены старого смартфона. В магазинах есть огромное количество моделей на любой вкус и кошелек, но далеко не каждую из них можно назвать удачной. Чтобы не совершить ошибку, познакомьтесь с худшими смартфонами 2024 года, которые всеми силами нужно обходить стороной, а также с их альтернативами, действительно заслуживающими внимания.

Большой смартфон HUAWEI nova Y91

Летом HUAWEI выпустила телефон nova Y91 с аккумулятором на 7000 мАч. Такой объем позволяет ему работать 2 дня без подзарядки, но на этом его достоинства при цене ~ 20 000 ₽ заканчиваются. Прежде всего смущают габариты, вес и дизайн устройства прямиком из 2018 года с характерной для Android-смартфонов 5-летней давности челкой.

Как бы то ни было, основные минусы HUAWEI nova Y91 скрываются внутри. У смартфона большой, но очень тусклый IPS-экран. 50-мегапиксельная камера Samsung JN1 совершенно непригодна для съемки в условиях недостаточного освещения, процессор Snapdragon 680 был бы хорош при цене в 2 раза ниже, а та самая батарея на 7000 мАч заряжается в течение более чем двух часов.

Купить TECNO Pova 5

Если вам принципиально нужен смартфон с большой батареей, лучше присмотритесь к TECNO Pova 5. Он дешевле, а его экран ярче. Работает телефон TECNO Pova 5 на в полтора раза более мощном процессоре Helio G99, а энергия аккумулятора на 6000 мАч восстанавливается менее чем за час, в чем устройству помогает 45-ваттная зарядка.

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Смартфон Redmi Note 12 Pro — копия Redmi Note 10 Pro

Среди очень популярных смартфонов серии Redmi Note 12 оказалась крайне неудачная модель, имя которой — Redmi Note 12 Pro с приставкой «4G». По сути, это тот же самый Redmi Note 10 Pro из 2021 года, но с макро-камерой похуже и ценой повыше (стоит «новинка» от 22 до 30 тысяч рублей).

Учитывая такую стоимость и тот факт, что начинка смартфона морально устарела, смотреть в сторону Redmi Note 12 4G противопоказано. А вот на какую модель нужно взглянуть, так это на POCO X5 Pro от той же компании Xiaomi.

Купить POCO X5 Pro

Он работает на принципиально более мощном процессоре Snapdragon 778G, который не только обеспечивает высокий уровень производительности, но и вытягивает максимум из 108-мегапиксельной камеры, позволяя, в частности, использовать электронную стабилизацию при съемке видео в 4K.

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Недорогой камерофон Sony Xperia 10 V

Компания Sony славится своими камерами, и недавно вышедшей телефон Sony Xperia 10 V позиционируется японцами как недорогой камерофон. Но на деле он представляет собой устройство с неоправданно высокой ценой в районе 35 тысяч, в то время как его аналоги стоят 20-25 тысяч.

Невзирая на хороший софт, Sony Xperia 10 V не в состоянии конкурировать ни с одним смартфоном по схожей цене из-за плохого аппаратного оснащения. Аппарат получил посредственные сенсоры камеры, а телевик с 2-кратным оптическим зумом делает снимки хуже, чем модель с цифровым приближением. Во многом виноват и процессор Snapdragon 695, к достоинствам которого точно нельзя отнести обработку изображения.

Купить realme 11 Pro+

Что купить вместо Sony Xperia 10 V, если нужен недорогой телефон с хорошей камерой? Идеальный выбор — realme 11 Pro+. Эта модель оснащена камерой на 200 МП с оптической стабилизацией, чей цифровой зум на голову превосходит оптическое приближение сенсора Sony Xperia 10 V, а еще предлагает потрясающий экран с частотой обновления 120 Гц и более мощный процессор Dimensity 7050.

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Красивый телефон OPPO Reno8 T 5G

Смартфон OPPO Reno8 T 5G тоже позиционируется как недорогая модель с хорошей камерой, но таковым он является только на бумаге. В жизни его камера на 108 МП лишена оптической стабилизации и дополнена бесполезным микроскопом, вместо которого предпочтительнее выглядел бы сверхширик, а главным возмутителем спокойствия является процессор Snapdragon 695. Китайскому бренду должно быть стыдно использовать это «чудо» в смартфоне за 35 тысяч.

Какие варианты? Все тот же realme 11 Pro+, благо realme — суббренд OPPO. Но еще более привлекательной альтернативой кажется телефон Infinix ZERO 30 5G. У него один из лучших сверхшириков в классе, а качество фронтальной камеры ничуть не уступает основе OPPO Reno8 T 5G, за что стоит поблагодарить крутой процессор Dimensity 8020.

Купить Infinix ZERO 30 5G

Также Infinix ZERO 30 5G имеет крутой дизайн, за который обязательно зацепится ваш глаз. Чтобы разглядеть его во всей красе и познакомиться с примерами фото, прочитайте наш обзор.

Обзор Infinix Zero 30 5G

Флагман Samsung Galaxy S23 FE

Несколько месяцев назад компания Samsung решила возродить линейку Gаlaxy FE, выпустив смартфон Samsung Galaxy S23 FE. Традиционно представители этой серии называют убийцами флагманов, но в случае с новинкой что-то пошло не так.

Модель, чья официальная цена в российской рознице — 64 990 ₽, получила экран с широченными рамками, как у дешевого смартфоны тысяч этак за 10, но главное — старый и откровенно плохой процессор Snapdragon 8 Gen 1 для США, а также не менее посредственный Exynos 2200 для остальных рынков. И, хотя цена Galaxy S23 FE немного успела просесть, даже 50 тысяч рублей он не стоит.

Купить Xiaomi 13T Pro

Вместо Galaxy S23 FE можно взять Xiaomi 13T Pro. За те же деньги он предлагает намного более эстетичный экран, мощнейший процессор Dimensity 9200+, а еще тройку классных камер Leica с OIS и оптическим зумом.