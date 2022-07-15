5 классных смартфонов 2022 года, которые вас не разочаруют

Вопрос, какой смартфон на Андроид выбрать, ежегодно доставляет покупателям очень большие проблемы. Рынок устройств на операционной системе Google насчитывает огромное количество гаджетов от разных производителей. В мире Android можно подобрать себе смартфон на любой кошелек и нужной мощности. Такой выбор, с одной стороны, дает покупателям большее пространство для маневра, а с другой — не позволяет просто прийти в магазин и взять первый попавшийся гаджет.

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Именно для тех пользователей, кто так и не может самостоятельно определиться, мы составили подборку из пяти самых классных смартфонов 2022 года, которые точно не разочаруют.

Samsung Galaxy S22 Ultra — цена

Galaxy S22 Ultra в линейке флагманов Samsung является ультимативным флагманом, который получил самые лучшие технологии, которые были в арсенале производителя:

6,8” Dynamic Amoled-экран с динамической частотой обновления 1-120 Гц.

с динамической частотой обновления 1-120 Гц. Процессор Exynos 2200 (4нм) (версии на Snapdragon 8 gen 1 для США и Южной Кореи).

Система из 4-х камер: широкоугольная — 108 МП (f1.8), ультраширокоугольная — 12 МП (f2.2), телефото — 10 МП (f2.4), телефото — 10 МП (f4.9), лазерный автофокус.

Широкоугольная фронтальная камера — 40 МП (f2.2).

Аккумулятор на 5000 мАч.

Защита от воды по стандарту IP68.

Ультразвуковой сканер отпечатка пальца в экране.

Быстрая зарядка, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка.

Но главной фишкой этого смартфона, помимо сухих, но действительно топовых характеристик, является стилус от серии смартфонов Galaxy Note, встроенный в корпус устройства. С помощью него можно рисовать, делать рукописные заметки или управлять аппаратом.

Но кроме железа, Samsung предоставляет покупателям своих устройств еще и софтовые фишки. Например, защищенную папку Knox или режим Dex, превращающий смартфон при подключении к монитору или телевизору в компьютер. Производитель действительно прокачал свой флагман по полной.

Единственными реальными минусами этого Galaxy S22 Ultra можно назвать отсутствие слота для карт памяти MicroSD и большой нагрев под нагрузкой. Но далеко не для всех это будет реальным минусом, ведь можно изначально выбрать версию с большим внутренним накопителем. А вот проблему большого нагрева смартфона под нагрузкой очень сложно преодолеть. Если какое-то приложение или игра нагружает его по полной программе, то температура поднимается и начинается троттлинг, который сопровождается снижением общей производительности и яркости экрана, при которых продолжать использовать смартфон просто невозможно.

Galaxy S22 Ultra можно приобрести за 100 тысяч рублей за версию на 12/256 Гб.

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OnePlus 10 Pro — стоит ли покупать

Если флагманы от Samsung — это самые топовые характеристики на рынке, то флагманы от китайских производителей, и в частности OnePlus — это попытка продать высокую производительность дешевле Samsung. К сожалению, из-за такого подхода зачастую страдает само устройство. Характеристики у OnePlus 10 Pro следующие:

6,7” LTPO2 AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

с частотой обновления 120 Гц. Snapdragon 8 Gen1 (4 нм).

(4 нм). Система из 3-х камер: широкоугольная — 48 МП (f/1.8), ультраширокоугольная — 50 МП (f/2.2), телефото — 8 МП (f/2.4), широкоугольная фронтальная камера — 32 МП (f/2.2).

Аккумулятор на 5000 мАч.

Оптический сканер отпечатка пальца в экране.

Быстрая зарядка, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка.

После объединения OnePlus с Oppo было много сомнений о будущем OnePlus. Так и получилось. По сравнению с OnePlus 9 Pro новое поколение лишилось влагозащиты и получило только новый процессор Snapdragon 8 gen 1. Да, производитель действительно ухудшил характеристики своего устройства. К сожалению, каких-то фишек по аналогии со стилусом в Galaxy S22 Ultra, которые выделяют OnePlus 10 Pro на фоне конкурентов, никаких нет. Это просто смартфон с топовой начинкой, которое продается дешевле Samsung. Если вы хотите подобное устройство и не хотите переплачивать, то OnePlus — ваш выбор.

Стоимость OnePlus 10 Pro — 58 тысяч рублей за версию 12/256 Гб.

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Флагман — Xiaomi 12 Pro

Xiaomi всегда умела создавать смартфоны с отличным соотношением цена/качество. Именно это позволило китайской компании занять свою рыночную долю. Пользователь, приобретающий подобное устройство, точно знал, что получает за указанную цену лучшее, что можно получить на рынке. К сожалению, эти времена прошли, и Xiaomi начала ощутимо повышать цену на свои аппараты. Радует тот факт, что качество смартфонов не стало хуже. При этом по стоимости можно сказать, что Xiaomi пытается конкурировать по цене с Samsung. Производитель оснастил Xiaomi 12 Pro следующими характеристиками:

6,73” AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Snapdragon 8 Gen1 (4 нм).

Система из 3-х камер: широкоугольная — 50 МП (f/1.9), ультраширокоугольная — 50 МП (f/1.9), телефото — 50 МП (f/2.2), широкоугольная фронтальная камера — 32 МП (f/2.5).

Аккумулятор на 4600 мАч.

Оптический сканер отпечатка пальца в экране.

Быстрая зарядка 120 Вт 100% за 18 минут, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка.

Отличительной фишкой этого смартфона можно назвать зарядное устройство на 120 Вт. Такой скоростью зарядки не может похвастаться ни один смартфон в нашей сегодняшней подборке. Причем сам блок питания идет в комплекте.

Стоимость Xiaomi 12 Pro – 69 тысяч рублей за версию 8/256 Гб.

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Xiaomi 11 Lite 5g NE — характеристики

Этот смартфон в версии NE вышел не в 2022 году, но его характеристики на фоне Xiaomi 12 Lite позволяют остановить выбор именно на нем. Это не флагман, а устройство среднего уровня. Но соотношение цены и характеристик позволяет приобрести его не на один год и не разочароваться в своем выборе. Характеристики Xiaomi 11 Lite 5g NE следующие:

6,55” AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц.

Snapdragon 778G .

. Система из 3-х камер: широкоугольная — 64 МП (f/1,79), ультраширокоугольная — 8 МП (f/2,2), макро — 5 МП (f/2.4), широкоугольная фронтальная камера — 20 МП (f/2.24).

Аккумулятор на 4250 мАч.

Быстрая зарядка — 33 Вт.

Поддержка карт памяти MicroSD.

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Как видите, никаких флагманских характеристик здесь нет. Но самой крутой фишкой этого устройства является его дизайн. Смартфон очень тонкий — 6,81 мм и легкий 158 г. Все цвета корпуса очень красивые, и каждый сможет найти для себя понравившуюся версию.

Стоимость Xiaomi 11 Lite 5g NE — 26000 рублей за версию 8/128 Гб.

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Realme GT NEO 2 — цена и характеристики

Последним смартфоном в нашей подборке является Realme GT NEO 2. Он тоже не является новой моделью 2022 года, но до сих пор является одним из лучших гаджетов за свою цену. Это тоже далеко не флагманский смартфон, но набор характеристик позволит использовать его не один год. Спецификации устройства следующие:

6,62” AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Процессор Snapdragon 870 .

. Система из 3-х камер: широкоугольная — 64 МП (f/1,8), ультраширокоугольная — 8 МП (f/2,3), макро — 2 МП (f/2.4), широкоугольная фронтальная камера — 16 МП (f/2.5).

Аккумулятор на 5000 мАч.

Быстрая зарядка 65 Вт, до 100% за 36 минут.

Сканер отпечатка пальца в экране.

Главной фишкой этого аппарата следует признать его процессор. Snapdragon 870 — это немного измененный Snapdragon 865, который являлся флагманским чипом 2020 года. Устройства на этом чипе слабо греются и позволяют играть в тяжелые игры на высоких настройках. Для многих именно этот смартфон в сегодняшней подборке станет оптимальным выбором для большинства повседневных задач. Ну и нельзя не отметить яркие цвета корпуса, которые будут радовать глаз.

Стоимость Realme GT NEO 2 — 45 тысяч рублей за версию 8/128 Гб.

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Так все же, какое из этих пяти устройств приобрести? Если вы хотите стать владельцем флагмана, то оптимальным выбором станет Xiaomi 12 Pro. Мощная начинка в совокупности с адекватной стоимостью делают свое дело. Если же ваш бюджет ограничен суммой в 50 тысяч рублей, то можете смело брать Realme GT NEO 2. А вообще, каждый из представленных смартфонов станет отличным выбором. Все упирается исключительно в то, сколько вы готовы заплатить за свою новую игрушку.