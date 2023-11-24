5 надежных производителей, чьи смартфоны вы незаслуженно обходите стороной

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Герман Вологжанин

На прошлой неделе мы провели опрос среди подписчиков телеграм-канала AndroidInsider.ru, поинтересовавшись, смартфонами каких производителей они пользуются. Предсказуемо в лидерах рейтинга оказались Samsung и Xiaomi, а среди остальных больше 5% набрала только realme. Впрочем, рынок не ограничивается устройствами этих производителей. Есть еще немало компаний, которые остаются вне поля зрения большинства покупателей, но в то же время предлагают хорошие смартфоны, заслуживающие вашего внимания.

5 надежных производителей, чьи смартфоны вы незаслуженно обходите стороной. Обязательно обратите внимание на эти смартфоны. Фото: GSMArena Official. Фото.

Обязательно обратите внимание на эти смартфоны. Фото: GSMArena Official

Плюсы смартфонов vivo

Компания vivo является частью холдинга BBK Electronics, куда помимо нее входит намного более популярная в России realme. То есть никакой разницы в качестве нет, но при этом смартфоны vivo отличаются намного более интересными фишками. В частности, 50-мегапиксельная фронтальная камера vivo V25 оснащена автофокусом, что является редкостью на рынке смартфонов, а спинка устройства выполнена из фотохромного стекла, меняющего цвет на солнце. Ваш Samsung или Xiaomi так может?

Плюсы смартфонов vivo. vivo умеет делать достойные смартфоны. Фото: Smart from China. Фото.

vivo умеет делать достойные смартфоны. Фото: Smart from China

Подобные фишки, делающие телефоны vivo уникальными, получится найти почти у каждой модели. А особый интерес представляют флагманы компании из X-серии. Да, они продаются только в Китае, но в фирменной прошивке есть русский язык, чем не могут похвастать те же Xiaomi, выпущенные на внутреннем рынке КНР.

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Фишки смартфонов OPPO

OPPO — тоже часть BBK Electronics. Как и vivo, для многих покупателей эта компания остается в тени realme, и очень зря. Взять, например, OPPO Reno10. Он является редким среднебюджетным смартфоном, у которого есть телеобъектив с оптическим зумом. А сравнительно недорогой OPPO Reno8 T готов предложить даже микроскоп!

Фишки смартфонов OPPO. OPPO Find X6 Pro — один из лучших камерофонов на рынке. Фото: Польза NET. Фото.

OPPO Find X6 Pro — один из лучших камерофонов на рынке. Фото: Польза NET

Конечно, все самое интересное OPPO оставляет флагманам, редко оказывающимся в поле нашего зрения. Но, если верить рейтингу DxOMark, OPPO Find X6 Pro фотографирует лучше, чем дорогие Samsung и Xiaomi. Жаль только, что в России очень сложно отыскать эту модель.

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Почему стоит купить смартфон Infinix

Всего 1% подписчиков нашего телеграм-канала пользуется смартфонами Infinix, и это очень странно. Во-первых, сейчас они активно рекламируются. Во-вторых, предлагают одно из лучших соотношений цены и характеристик вкупе с интересными фишками. Доказательства? Да пожалуйста! Вот вам Infinix NOTE 30 Pro — самый дешевый смартфон с беспроводной зарядкой. А вот еще стильный Infinix Zero 30 5G с оптической стабилизацией основной камеры и, возможно, лучшей фронталкой.

Почему стоит купить смартфон Infinix. Infinix делает стильные смартфоны с интересными функциями. Фото.

Infinix делает стильные смартфоны с интересными функциями

Объяснить невысокую популярность Infinix тоже можно. Все-таки не все знают, что компания является частью большого холдинга Transsion наряду с более известной TECNO, да и отношение к относительно новым брендам у людей всегда настороженное. Посмотрим, как изменится ситуация через пару лет.

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Новые смартфоны Lenovo

Для кого-то станет открытием, что смартфоны Lenovo до сих пор продаются. Да еще какие! К примеру, Lenovo Legion Y70 является самым дешевым устройством на Snapdragon 8+ Gen 1 — стабильнейшем процессоре флагманского уровня. Так если ноутбуки Lenovo настолько популярны, почему бы не обратить внимание на хорошие смартфоны?

Новые смартфоны Lenovo. Lenovo продолжает выпускать классные смартфоны. Фото: Mobiltelefon.ru. Фото.

Lenovo продолжает выпускать классные смартфоны. Фото: Mobiltelefon.ru

Одним из брендов Lenovo является Motorola — та самая, чьи кнопочные телефоны были у каждого второго жителя нашей страны в нулевые. Да и нынешние смартфоны Moto очень хороши. Чего только стоит Moto RAZR 2022 — раскладушка в легендарном дизайне.

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Какие смартфоны выпускает ASUS

Компания ASUS тоже выпускает отнюдь не только ноутбуки. Из-под ее крыла выходят компактные смартфоны флагманского уровня. Один из последних примеров — ASUS Zenfone 10, не уступающий какому-нибудь Xiaomi 13 или Galaxy S23.

Какие смартфоны выпускает ASUS. Компактные смартфоны — это к ASUS. Фото: GSMArena Official. Фото.

Компактные смартфоны — это к ASUS. Фото: GSMArena Official

А еще у ASUS есть суббренд Rog Phone, выпускающий одни из лучших игровых смартфонов. Наглядный пример — Rog Phone 7 с экраном на 165 Гц и выделенным сабвуфером для динамиков. На этом смартфоне мы играем.

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