10 классных функций оболочки XOS, ради которых стоит купить смартфон Infinix

Каждый уважающий себя производитель смартфонов помимо Android устанавливает на свои устройства оболочку. Это своего рода надстройка для операционной системы, которая меняет ее дизайн и добавляет новые функции. Вот и на смартфонах Infinix, набирающих популярность в нашей стране, есть собственная оболочка XOS с целой россыпью крутых фишек. О них мы сегодня и поговорим, но прежде сделаем несколько важных уточнений.

Во-первых, это не полноценный обзор XOS, а лишь рассказ о нескольких интересных функциях прошивки. Во-вторых, почти все те же фишки доступны на устройствах TECNO с оболочкой HiOS, так как оба бренда входят в состав Transsion Holdings и во многом копируют наработки друг друга. Наконец, описанные в тексте функции были найдены в XOS 13.1.0 на базе Android 13, а в качестве подопытного кролика использовался смартфон Infinix ZERO 30 5G, с обзором которого вы можете познакомиться отдельно.

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Гарантийное обслуживание смартфонов Infinix

Оболочка Infinix позволяет получить быстрый доступ к гарантированному обслуживанию устройств компании. Для этого обладателю смартфона нужно:

Открыть настройки. Перейти в раздел «Мой телефон». Открыть вкладку «Электронный гарантийный талон».

Здесь вы найдете срок действия гарантии на Infinix, а также сможете записаться в сервисный центр или обратиться в службу поддержки через чат. Правда, с последним все не так гладко. На момент публикации материала в чате работает только англоязычный бот, так что большинству жителей России придется использовать другие каналы коммуникации с представителями компании.

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Что делать, если потерял смартфон

На каждом Android-устройстве, сертифицированном компанией Google, есть функция «Найти телефон», которая помогает обнаружить потерявшийся аппарат на карте и при необходимости заблокировать его. Создатели оболочки XOS пошли еще дальше, предложив дополнительное средство защиты. Оно скрывается в разделе настроек «Противоугонное устройство на мобильном телефоне».

Здесь можно активировать функцию автоматических селфи на фронтальную камеру с выгрузкой снимка на облако в случае неудачной разблокировки, чтобы увидеть лицо воришки или человека, нашедшего потерянный смартфон. Также предлагается включить защиту от кражи или попробовать поиск устройства от компании Infinix, а не Google.

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Умная зарядка для телефона

Среди функций Infinix есть действительно полезная фишка, которая пригодится каждому. Называется она «Умная зарядка AI». Это интеллектуальная функция, позволяющая безопасно заряжать смартфон ночью. В отличие от обычной зарядки, умная наполняет аккумулятор энергией не полностью, а заветные 100% Infinix получает в момент, когда его хозяин просыпается.

Функция помогает продлить срок службы аккумулятора, а для ее работы смартфон анализирует поведение пользователя. Через несколько дней Infinix начинает понимать лучше своего хозяина, и вот тогда интеллектуальная зарядка начинает себя показывать во весь рост.

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Дополнительные жесты на Андроид

На смартфонах Infinix помимо обычных жестов вроде действия «Назад» и возврата на главный экран есть огромное количество дополнительных. Их можно настроить в разделе «Действия и жесты», а также в параметрах рабочего стола.

Оболочка XOS предлагает активировать жесты для музыки, чтобы перелистывать треки взмахом руки, или, например, включить свайпы на заблокированном экране для быстрого запуска избранных приложений. Есть где разгуляться, ничего не скажешь.

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YouTube на заблокированном экране

Также на смартфонах Infinix есть смарт-панель, которая вызывается свайпом от края экрана и удержанием пальца. В режиме просмотра видео она, в частности, разрешает включить Ютуб на заблокированном экране, что на чистом Android невозможно сделать без оформления платной подписки YouTube Premium.

Также видеопомощник помогает заблокировать уведомления, включить запись экрана и сделать скриншот. К слову, нечто подобное есть и в оболочке MIUI на Xiaomi, но там помимо обозначенных инструментов предлагается также увеличить частоту кадров или сделать картинку в низком разрешении более четкой.

Как изменить голос в Ватсапе

Оболочка Infinix предлагает большое раздолье для творчества пользователям мессенджера WhatsApp. В разделе настроек смартфона «Дополнительные функции» вы можете обнаружить инструмент «Турбо соцсеть», который прокачает ваше общение.

При помощи этого инструмента у вас получится изменить голос в Ватсапе, улучшить изображение лица во время видеозвонка, а также заменить себя на забавный аватар T-moji. Это классная штука, помогающая разыграть друзей или одним движением добавить налет неформальности в скучный разговор.

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Запись разговора без предупреждения

Что касается стандартной звонилки Infinix, то она тоже предлагает несколько классных функций. Например, запись разговора без предупреждения. В отличие от звонилки Google, приложение «Телефон» Infinix не оповещает вашего собеседника, когда нажимается кнопка «Rec».

Кроме того, в настройках звонилки можно включить автоматическую запись разговора. Тогда записываться будут все вызовы без исключения, и в этом вы тоже найдете пользу.

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Как поставить видео на звонок

Когда на телефон Infinix поступает входящий вызов, на экране появляется не статичное окно, а красивая видеозаставка. Вы в праве ее поменять через те же настройки звонилки.

Вместо стандартной можно выбрать другую заставку или вовсе поставить видео на звонок, загрузив файл из своей галереи. Это определенно классная фишка для тех, кто любит кастомизировать каждую деталь своего смартфона.

Dynamic Island на Андроид

В недавнем обновлении XOS обладатели смартфонов Infinix получили анимацию, знакомую всем владельцам iPhone 15. На устройствах компании появился собственный Dynamic Island для Андроид. В интерпретации Infinix динамический остров называется Magic Ring.

На первых порах Magic Ring предлагает ограниченное количество функций. Вы сможете увидеть лишь анимацию зарядки, разговора и разблокировки по лицу. Но есть предположение, что в будущем перечень фишек Magic Ring на Infinix расширится.

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Детский режим на телефоне

Если вы периодически даете смартфон своему ребенку, то обязательно попробуйте детский режим на Андроид. Он располагается в настройках Infinix и после своего включения адаптирует устройство под маленького пользователя. В частности, родитель может ограничить время взаимодействия со смартфоном, выбрать только избранные приложения, а оболочка XOS до кучи сделает изображение на экране более теплым, активировав тем самым режим защиты зрения.

Разумеется, это далеко не все функции Infinix, ведь рассказать о каждой из них в рамках одного текста просто невозможно. Из интересного стоит отметить еще голосового ассистента Folax со встроенной нейросетью ChatGPT, вот только русский язык он пока не поддерживает.