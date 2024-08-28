8 устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые больше не будут получать обновления

Жизненный цикл Android-смартфонов часто недооценивают. Вопреки распространенному мнению, многие устройства получают обновления гораздо дольше обещанных производителями 2-3 лет. Xiaomi, как и другие компании, нередко продлевает поддержку своих моделей, радуя пользователей свежими функциями и патчами безопасности. Однако даже самым живучим гаджетам рано или поздно приходит пора уйти на покой. Недавно Xiaomi объявила о прекращении поддержки некоторых аппаратов, в число которых входят и очень популярные. Проверьте, есть ли среди них ваш.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Устройства Xiaomi, которые не будут получать обновления

Список устройств Xiaomi, которые лишатся поддержки, включает в себя следующие модели:

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

POCO F3 GT

POCO F3

Redmi K40

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 5G

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ АНДРОИД

Как видим, в список вошли довольно не новые устройства, которые уже и так не получали обновлений в течение нескольких лет. Однако, несмотря на отсутствие новых версий Android, они все еще поддерживались. Теперь же они переходят в статус EOL (End of Life), как его называет Xiaomi. Это означает, что данные устройства больше не будут получать:

Обновления операционной системы Android

Регулярные патчи безопасности

Обновления пользовательского интерфейса MIUI

Таким образом, пользователи этих смартфонов и планшетов останутся на текущей версии MIUI без возможности обновления до будущих версий. Ведь Xiaomi позволяла себе обновлять даже настолько старые устройства, обновляя их интерфейс и расширяя функциональный ряд, без необходимости переводить их на новую версию Android.

Что будет, если смартфон перестанут поддерживать

Прекращение поддержки имеет несколько важных последствий для пользователей:

Безопасность. Как ни крути, но отсутствие патчей безопасности делает устройства более уязвимыми к новым угрозам и атакам.

Функциональность. Пользователи не смогут получить доступ к новым функциям и улучшениям, которые появятся в будущих версиях MIUI и Android.

Производительность. Со временем производительность устройства может снижаться, так как оно не будет оптимизироваться под новые приложения и сервисы.

Совместимость. Могут возникнуть проблемы с совместимостью с новыми приложениями, которые рассчитаны на более свежие версии Android.

Почему смартфон перестал обновляться

В целом, решение Xiaomi о прекращении поддержки всех этих устройств сложно назвать неожиданным. Иные производители и вовсе делают это гораздо раньше, не выжидая 3-4 лет с момента выхода аппарата. На это влияет сразу несколько факторов:

Во-первых, ограниченные ресурсы. Поддержка большого количества устройств требует значительных ресурсов.

Во-вторых, аппаратные ограничения. Старые устройства могут не поддерживать новые функции из-за ограничений своего технического оснащения.

В-третьих, стимулирование продаж. Прекращение поддержки может побудить пользователей к покупке новых устройств.

В-четвертых, фокус на новых технологиях. Компании предпочитают сосредоточиться на разработке и поддержке новейших технологий, которые продолжат цикл развития и принесут им больше денег.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ, ПОКА ЕЩЁ МОЖНО

Прекращение поддержки устройств — это обычная практика в индустрии смартфонов. Однако для пользователей это может стать неприятным сюрпризом, особенно если устройство все еще работает хорошо. Важно понимать, что даже после прекращения официальной поддержки, устройство продолжит функционировать, но будет постепенно терять актуальность с точки зрения безопасности и функциональности.

Как продлить срок службы смартфона

Но даже если ваше устройство больше не поддерживается официально, вы можете продлить срок его службы. Есть несколько способов поддержать их стабильность самостоятельно:

Регулярно проводите очистку устройства от ненужных файлов и кэша. Используйте встроенные инструменты MIUI или приложения вроде CCleaner.

Если ваш смартфон работает значительно меньше, чем раньше, рассмотрите возможность замены аккумулятора. Это может значительно продлить жизнь устройства.

Многие популярные приложения имеют «лайт» версии, которые меньше нагружают систему.

В настройках для разработчиков можно отключить или уменьшить масштаб анимаций, что может ускорить работу интерфейса.

Используйте легкие лаунчеры вроде Nova или Lawnchair могут работать быстрее, чем стандартный интерфейс MIUI.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ЭТО АГРЕГАТОР ЛУЧШИХ СТАТЕЙ, НОВОСТЕЙ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ВЕРСИИ РЕДАКЦИИ ANDROIDINSIDER.RU. ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ

Несмотря на то, что новость о прекращении поддержки может расстроить некоторых пользователей, это также возможность оценить текущие потребности и, возможно, перейти на более современное устройство, которое будет соответствовать последним стандартам безопасности и функциональности.