LG, вероятно, самый сомнительный игрок на рынке смартфонов. Всем известно, что корейцы производят не только телефоны, но и другую бытовую технику. Именно поэтому плохие результаты мобильного подразделения компания способна компенсировать продажами в других отраслях. Однако как долго это может продолжаться? Ведь все мы помним судьбу HTC, которая много лет подряд пыталась выйти из этой ямы плохих продаж и сделать свой бизнес прибыльным. У неё это конечно не получилось, и тайваньцы решили переключиться на виртуальную реальность, выпустив свой шлем HTC Vive. Ждет ли LG такая же судьба? Давайте разберемся, что происходит с компанией и что ждет её в будущем.

Начать стоит с того, какими оказались суммарные результаты корейцев в 2019 году. Они, к удивлению, получились хорошими. LG удалось заполучить в 2019 году 53 млрд долларов, операционная прибыль при этом составила 2,07 млрд, что на 10% ниже в сравнении с 2018 годом, однако компания объясняет это дополнительными инвестициями в маркетинг и разработку будущих технологий. Наибольшую прибыль ей удалось получить от подразделения LG Home Applience. Но давай все же посмотрим на мобильное подразделение.

Вот здесь не всё так радужно. Не так давно LG отказалась от продажи своих телефонов на территории Китая из-за слишком высокой конкуренции. Если верить самым последним результатам продаж за 2019 год, особо ничего не изменилось. В сообщении от LG сказано, что мобильное подразделение потеряло более 850 млн долларов в 2019 году, а сама LG заявляет, что причиной убытков стали плохие продажи среднебюджетных телефонов в Северной Америке. Мобильное подразделение LG в четвёртом квартале 2019 года заработало 1,1 млрд долларов, и это не такой уж и хороший показатель, если учесть что годом ранее ей удалось заполучить 1,41 млрд долларов. За весь 2019 год мобильное подразделение LG получило 5 млрд долларов дохода, однако потеряло при этом 853,4 млн долларов прибыли. В 2020 году компания планирует сфокусироваться на продаже 5G-смартфонов в премиальном сегменте и среднебюджетном. Предлагаю обсудить это в Телеграм.

Давайте поразмышляем над тем, почему продажи смартфонов LG падают. Для этого достаточно зайти на официальный сайт компании в России и просмотреть, какие устройства она нам предлагает и за какую стоимость. Если поискать в Интернете современный флагман LG G8 ThinQ, вы просто его не найдёте. А на официальном сайте он также не представлен. Самыми последними моделями, которые можно купить в России являются LG G7 Fit, LG G7 ThinQ, LG Q7 Plus, LG Q7, а также LG V30 Plus. Даже на e-catalog нельзя приобрести LG V40 ThinQ и LG G8 ThinQ, не говоря уже о других моделях.

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Вероятно, причина отсутствия современных флагманов компании в России — это их недостаточная популярность и слабые продажи. Зачем LG продавать телефон, который слабо продаётся — и это логично. Между тем, LG G7 за счёт достаточно тонких рамок и интересной цены выглядит актуальным. Например, на e-catalog LG G7 Fit можно купить за 20000 рублей, LG G7 обойдется в 40000 руб. Нельзя сказать, что это слишком много, однако стоит учитывать, что речь идет о прошлогоднем флагмане на процессоре Snapdragon 845 (LG G7 ThinQ), поэтому когда речь заходит о каких-либо продажах телефонов компаний в России, стоит понимать, что ассортимент достаточно скудный и не предлагает пользователю современных решений. В этом случае, конечно, ожидать чего-то хорошего в вопросе продаж не приходится.

Достаточно взглянуть на китайских производителей, которые каждый месяц выпускают новые среднебюджетные телефоны. И они продаются неплохо за счёт того, что предлагают современный софт, новый дизайн и приятную стоимость. Именно такой стратегии должна придерживаться LG. Сейчас же мы наблюдаем угасающую компанию, будущее которой, по крайней мере в вопросе продаж мобильных устройств, под вопросом. Интересно, что думают по этому поводу наши читатели, ведь наверняка многие из вас до сих пор являются обладателями устройств LG, и даже мне не очень приятно осознавать тот факт, что когда-то успешное мобильное подразделение корейцев сегодня выглядит нелепо на фоне китайских конкурентов.