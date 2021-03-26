Дисплей 144 Гц и зарядка за 15 минут: почему Black Shark 4 — лучший смартфон за 30 тысяч рублей

Я всегда скептически относился к игровым смартфонам. Ведь по большому счёту они не предлагали пользователю ничего, что кардинально отличало бы их от обычных аппаратов. Вся их уникальность сводилась в основном лишь к яркой раскраске и, если повезёт, каким-то косметическим элементам вроде подсветки корпуса или кулеру, который по факту ничего не охлаждает, а нужен просто для статусности. Однако игровой – не значит, плохой. Главное, не требовать от него чего-то сверх того, что он может предложить. А предложить они зачастую могут действительно многое.

Почему 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттный от Huawei

На этой неделе Xiaomi обновила геймерскую линейку смартфонов Black Shark, представив две новых модели: Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Казалось бы, китайцы снова решили похайпить на интересной многим теме, но по факту выпустили что-то не совсем вразумительное.

Всё-таки базовая модель получила даже не флагманский процессор – Snapdragon 870, который является чем-то средним между SD865 и SD888. Но это только пошло ей на пользу, ведь с таким оснащением лучше смартфона в этой ценовой категории, кажется, ну просто не сыскать.

Стоит ли покупать Black Shark 4

Забегая вперёд, скажу, что, если и брать, то модель без приставки Pro, потому что уступает старшей она не во многом, но при этом весьма доступна:

Экран. Black Shark 4 получил большой 6,7-дюймовый дисплей с передовыми характеристиками. Китайцы не стали экономить и оснастили смартфон качественной AMOLED-матрицей с рекордной для отрасли частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя – 720 Гц. Эти показатели способствуют более быстрой обработке картинки и обеспечивают моментальный отклик на прикосновения.

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Процессор. Snapdragon 870 – это очень универсальная штука. Да, это не флагманское решение, но более производительное, чем Snapdragon 865 Plus. На сегодня его превосходит только топовый чип Snapdragon 888, но он и стоит намного дороже. Только за счёт того, что смартфон оснащается флагманским «камнем», его цена подскакивает больше чем на треть.

Цена. Вторая после базовой модификации Black Shark 4 стоит всего 31 тысячу рублей. Я рекомендую брать именно её, а не самую простую, потому что она оснащается 8/128 ГБ памяти, аккумулятором на 4500 мА*ч, камерой на 48 Мп и флэш-накопителем в конфигурации UFS 3.1+SSD. Это даёт возросшую скорость чтения и записи на 69% по сравнению с аппаратами, которые используют только стандарт UFS.

Лучший смартфон за 30 тысяч

Скорость зарядки. Black Shark 4 поддерживает 120-ваттную зарядку, которая заряжает его аккумулятор от 0 до 100% всего за 15 минут. Это супер-крутой показатель. Да, он немного уступает Xiaomi Mi 10 Ultra, который заряжается за 11 минут, но, во-первых, он стоит в 2,5 раза дороже, а, во-вторых, это всё равно гораздо быстрее, чем способен заряжаться любой другой смартфон.

Купить Black Shark 4

Несмотря на то что в линейке Black Shark есть Pro-модели, которые обладают более продвинутым спектром характеристик, покупать их я бы не советовал. Ну, смотрите сами: их отличия ограничиваются только объёмом оперативной памяти, разрешением камеры и встроенным накопителем.

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В остальном же отличий нет, а те, что есть – недостаточно заметны, чтобы переплачивать за Black Shark 4 Pro почти две цены обычного Black Shark 4. Всё-таки Pro-версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит целых 52 тысячи рублей против 31 тысячи за обычную модель. А за 30к вы вряд ли найдёте в продаже что-то столь же крутое и продвинутое.